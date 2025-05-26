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    Кецманович продлит серию побед над Баэсом?

    Кецманович — Баэс. Ставка (к. 2.15) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Кецманович — Баэс
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    Миомир Кецманович
    Серб Миомир Кецманович сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кецманович — Баэс, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 26 Мая 2025 года

    Миомир Кецманович

  • Сербия
    •  Миомир Кецманович 12:00 Себастьян Баэс

    Себастьян Баэс

  • Аргентина
    •

    Кецманович

    Миомир слабо провел весеннюю серию турниров на грунте, выиграв лишь четыре из десяти матчей.

    Единственным приятным исключением стало выступление сербского теннисиста на «челленджере» в португальском Эшториле, на котором он дошел до полуфинала.

    На уровне ATP Кецманович выступал гораздо хуже. На неделе перед Ролан Гаррос он проиграл Артуру Риндеркнешу в первом круге турнира в Женеве.

    Прогнозы на теннис

    В начале мая Кецманович не смог пройти первый круг на «Мастерсе» в Риме, уступив нидерландцу Таллону Грикспору.

    Баэс

    Себастьян в этом году провел на грунте уже 26 матчей. На этом отрезке у него 16 побед и 10 поражений.

    Но есть подозрение, что аргентинец приехал в столицу Франции не в лучшей форме.

    Дело в том, что его серия поражений составляет уже пять матчей.

    После «пятисотника» в Барселоне, на котором он уступил во втором круге Хольгеру Руне, Баэс не выиграл ни одного матча в Мадриде, Риме, Бордо и Гамбурге.

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    Но также стоит добавить, что в конце февраля Баэс защитил титул на турнире ATP 500 в Рио-де-Жанейро. Вскоре после этого он дошел до финала в Сантьяго.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кецмановича в этом матче можно поставить за 2.15, победу Баэса букмекры предлагают за 1.70.

    Прогноз: в прошлом году Миомир обыграл аргентинца на траве в Истборне и на харде в Париже. Скорее всего, теперь серб добавит к этому победу над Баэсом на грунте. Латиноамериканец в последнее время играет чересчур неубедительно.

    Рекомендуемая ставка: победа Кецмановича за 2.15.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кецманович — Баэс?

    Матч Кецманович — Баэс состоится 26 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кецманович — Баэс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Кецмановича.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кецманович — Баэс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Кецмановича» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кецманович — Баэс?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кецманович — Баэс?

    Коэффициенты букмекеров: на Кецмановича в этом матче можно поставить за 2.15, победу Баэса букмекры предлагают за 1.70.

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    Кецманович — Баэс: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 26.05.202512:00. Кецманович продлит серию побед над Баэсом?
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