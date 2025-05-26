Кецманович — Баэс. Ставка (к. 2.15) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

Серб Миомир Кецманович сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кецманович — Баэс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кецманович

Миомир слабо провел весеннюю серию турниров на грунте, выиграв лишь четыре из десяти матчей.

Единственным приятным исключением стало выступление сербского теннисиста на «челленджере» в португальском Эшториле, на котором он дошел до полуфинала.

На уровне ATP Кецманович выступал гораздо хуже. На неделе перед Ролан Гаррос он проиграл Артуру Риндеркнешу в первом круге турнира в Женеве.

Прогнозы на теннис

В начале мая Кецманович не смог пройти первый круг на «Мастерсе» в Риме, уступив нидерландцу Таллону Грикспору.

Баэс

Себастьян в этом году провел на грунте уже 26 матчей. На этом отрезке у него 16 побед и 10 поражений.

Но есть подозрение, что аргентинец приехал в столицу Франции не в лучшей форме.

Дело в том, что его серия поражений составляет уже пять матчей.

После «пятисотника» в Барселоне, на котором он уступил во втором круге Хольгеру Руне, Баэс не выиграл ни одного матча в Мадриде, Риме, Бордо и Гамбурге.

Но также стоит добавить, что в конце февраля Баэс защитил титул на турнире ATP 500 в Рио-де-Жанейро. Вскоре после этого он дошел до финала в Сантьяго.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кецмановича в этом матче можно поставить за 2.15, победу Баэса букмекры предлагают за 1.70.

Прогноз: в прошлом году Миомир обыграл аргентинца на траве в Истборне и на харде в Париже. Скорее всего, теперь серб добавит к этому победу над Баэсом на грунте. Латиноамериканец в последнее время играет чересчур неубедительно.

Рекомендуемая ставка: победа Кецмановича за 2.15.