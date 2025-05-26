Кецманович — Баэс. Ставка (к. 2.15) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

Миомир Кецманович
Себастьян Баэс
Кецманович
Миомир слабо провел весеннюю серию турниров на грунте, выиграв лишь четыре из десяти матчей.
Единственным приятным исключением стало выступление сербского теннисиста на «челленджере» в португальском Эшториле, на котором он дошел до полуфинала.
На уровне ATP Кецманович выступал гораздо хуже. На неделе перед Ролан Гаррос он проиграл Артуру Риндеркнешу в первом круге турнира в Женеве.
В начале мая Кецманович не смог пройти первый круг на «Мастерсе» в Риме, уступив нидерландцу Таллону Грикспору.
Баэс
Себастьян в этом году провел на грунте уже 26 матчей. На этом отрезке у него 16 побед и 10 поражений.
Но есть подозрение, что аргентинец приехал в столицу Франции не в лучшей форме.
Дело в том, что его серия поражений составляет уже пять матчей.
После «пятисотника» в Барселоне, на котором он уступил во втором круге Хольгеру Руне, Баэс не выиграл ни одного матча в Мадриде, Риме, Бордо и Гамбурге.
Но также стоит добавить, что в конце февраля Баэс защитил титул на турнире ATP 500 в Рио-де-Жанейро. Вскоре после этого он дошел до финала в Сантьяго.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кецмановича в этом матче можно поставить за 2.15, победу Баэса букмекры предлагают за 1.70.
Прогноз: в прошлом году Миомир обыграл аргентинца на траве в Истборне и на харде в Париже. Скорее всего, теперь серб добавит к этому победу над Баэсом на грунте. Латиноамериканец в последнее время играет чересчур неубедительно.
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Рекомендуемая ставка: победа Кецмановича за 2.15.