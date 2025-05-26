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    Куинн — Димитров. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 27 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Куинн — Димитров
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    Григор Димитров
    Болгарин Григор Димитров сыграет против американца Итана Куинна в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Куинн — Димитров, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Куинн

    Итан пробился в основную сетку французского мэйджора через квалификацию.

    В решающем раунде отбора американский теннисист выиграл у аргентинца Тиаго Тиранте (6:3, 4:6, 7:6).

    Ранее этой весной Куинн провел на грунте 14 матчей. На этом отрезке у него девять побед и пять поражений.

    Лучшим результатом Куинна пока остается выход во второй круг «Мастерса» в Мадриде.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Но также стоит обратить внимание, что в этом году у Куинна пока лишь четыре победы на уровне основной сетки ATP.

    Димитров

    Григор в прошлом году дошел до четвертьфинала на Ролан Гаррос. Есть подозрение, что сейчас ему будет сложно повторить этот результат.

    В начале апреле Димитров проиграл австралийцу Алексу Де Минору со счетом 0:6, 0:6 на стадии 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло.

    На «тысячнике» в Мадриде болгарский теннисист уступил в четвертом круге британцу Джейкобу Фирнли, который до этого сезона вообще не играл на грунте.

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    Но главным разочарованием стал поражение от итальянца Франческо Пассаро в стартовом матче на «Мастерсе» в Риме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Куинна в этом матче можно поставить за 3.00, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.39.

    Прогноз: Григор в последнее время редко демонстрирует свой лучший теннис, и в предстоящем матче ему, скорее всего, тоже придется как минимум понервничать.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 37,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Куинн — Димитров?

    Матч Куинн — Димитров состоится 27 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Куинн — Димитров?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 37,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Куинн — Димитров?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 37,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Куинн — Димитров?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Куинн — Димитров?

    Коэффициенты букмекеров: на Куинна в этом матче можно поставить за 3.00, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.39.

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    Куинн — Димитров: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 27.05.202512:00. Димитров проиграет 106-й ракетке мира?
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