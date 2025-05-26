Куинн — Димитров. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 27 мая 2025 года

Болгарин Григор Димитров сыграет против американца Итана Куинна в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Куинн — Димитров, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Куинн

Итан пробился в основную сетку французского мэйджора через квалификацию.

В решающем раунде отбора американский теннисист выиграл у аргентинца Тиаго Тиранте (6:3, 4:6, 7:6).

Ранее этой весной Куинн провел на грунте 14 матчей. На этом отрезке у него девять побед и пять поражений.

Лучшим результатом Куинна пока остается выход во второй круг «Мастерса» в Мадриде.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Но также стоит обратить внимание, что в этом году у Куинна пока лишь четыре победы на уровне основной сетки ATP.

Димитров

Григор в прошлом году дошел до четвертьфинала на Ролан Гаррос. Есть подозрение, что сейчас ему будет сложно повторить этот результат.

В начале апреле Димитров проиграл австралийцу Алексу Де Минору со счетом 0:6, 0:6 на стадии 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло.

На «тысячнике» в Мадриде болгарский теннисист уступил в четвертом круге британцу Джейкобу Фирнли, который до этого сезона вообще не играл на грунте.

Но главным разочарованием стал поражение от итальянца Франческо Пассаро в стартовом матче на «Мастерсе» в Риме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Куинна в этом матче можно поставить за 3.00, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.39.

Прогноз: Григор в последнее время редко демонстрирует свой лучший теннис, и в предстоящем матче ему, скорее всего, тоже придется как минимум понервничать.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 37,5 за 1.92.