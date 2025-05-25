Шелтон — Сонего. Ставка (к. 2.34) и прогноз на Ролан Гаррос 25 мая 2025 года

Бен Шелтон
Лоренцо Сонего
Шелтон
В прошлом месяце Бен дошел до финала на турнире в Мюнхене, благодаря чему по-прежнему находится недалеко от топ-10.
В финале немецкого «пятисотника» американец проиграл Саше Звереву (2:6, 4:6).
Но также стоит обратить внимание, что американец провалил всех остальные турниры на грунте.
В Монте-Карло Шелтон проиграл в стартовом матче Алехандро Давидовичу-Фокине, а в Мадриде уступил в третьем круге Якубу Меншину (1:6, 4:6).
На «Мастерсе» в Риме Шелтон проиграл в первом матче Хауме Муньяру со счетом 1:6: 2:6.
Сонего
Лоренцо в начале года дошел до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии, но с тех пор он, кажется, вообще не напрягался.
После мэйджора в Мельбурне итальянец выиграл лишь три матча.
Сонего прошел по одному раунду в Марселе, Майами и Мадриде. Несмотря на столь плачевные результаты, он по-прежнему находится в топ-50.
На домашнем «Мастерсе» в Риме Сонего проиграл в первом раунде 117-й ракетке мира аргентинцу Роману Андресу Бурручаге.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.60, победу Сонего букмекеры предлагают за 2.34.
Прогноз: в январе Бен выиграл у Лоренцо в четвертьфинале Australian Open — 6:4, 7:5, 4:6, 7:6. Скорее всего, в предстоящем матче им тоже понадобится как минимум один дополнительный сет, но при этом на грунте американец, скорее всего, проиграет итальянцу.
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Рекомендуемая ставка: победа Сонего за 2.34.