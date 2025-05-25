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    Шелтон снова выиграет у Сонего?

    Шелтон — Сонего. Ставка (к. 2.34) и прогноз на Ролан Гаррос 25 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шелтон — Сонего
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    Бен Шелтон
    Американец Бен Шелтон сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 25 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шелтон — Сонего, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 25 Мая 2025 года

    Бен Шелтон

  • США
    •  Бен Шелтон 12:00 Лоренцо Сонего

    Лоренцо Сонего

  • Италия
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    Шелтон

    В прошлом месяце Бен дошел до финала на турнире в Мюнхене, благодаря чему по-прежнему находится недалеко от топ-10.

    В финале немецкого «пятисотника» американец проиграл Саше Звереву (2:6, 4:6).

    Но также стоит обратить внимание, что американец провалил всех остальные турниры на грунте.

    В Монте-Карло Шелтон проиграл в стартовом матче Алехандро Давидовичу-Фокине, а в Мадриде уступил в третьем круге Якубу Меншину (1:6, 4:6).

    Прогнозы на теннис

    На «Мастерсе» в Риме Шелтон проиграл в первом матче Хауме Муньяру со счетом 1:6: 2:6.

    Сонего

    Лоренцо в начале года дошел до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии, но с тех пор он, кажется, вообще не напрягался.

    После мэйджора в Мельбурне итальянец выиграл лишь три матча.

    Сонего прошел по одному раунду в Марселе, Майами и Мадриде. Несмотря на столь плачевные результаты, он по-прежнему находится в топ-50.

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    На домашнем «Мастерсе» в Риме Сонего проиграл в первом раунде 117-й ракетке мира аргентинцу Роману Андресу Бурручаге.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.60, победу Сонего букмекеры предлагают за 2.34.

    Прогноз: в январе Бен выиграл у Лоренцо в четвертьфинале Australian Open — 6:4, 7:5, 4:6, 7:6. Скорее всего, в предстоящем матче им тоже понадобится как минимум один дополнительный сет, но при этом на грунте американец, скорее всего, проиграет итальянцу.

    Рекомендуемая ставка: победа Сонего за 2.34.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шелтон — Сонего?

    Матч Шелтон — Сонего состоится 25 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шелтон — Сонего?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Сонего.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шелтон — Сонего?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Сонего» с коэффициентом у букмекеров 2.34.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шелтон — Сонего?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шелтон — Сонего?

    Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.60, победу Сонего букмекеры предлагают за 2.34.

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    Шелтон — Сонего: прогноз и ставка за 2.34, статистика, коэффициенты матча 25.05.202512:00. Шелтон снова выиграет у Сонего?
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