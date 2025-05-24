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    Рублев проиграет в финале «пятисотника» в Гамбурге?

    Рублев — Коболли. Ставка (к. 2.04) и прогноз на финал турнира в Гамбурге 24 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Коболли
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против итальянца Флавио Коболли в финале турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 24 мая, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Коболли, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Гамбург. Мужчины 24 Мая 2025 года

    Андрей Рублёв

  • Россия
    •  Андрей Рублёв 15:30 Флавио Коболли

    Флавио Коболли

  • Италия
    •

    Рублев

    Андрей второй раз в этом году дошел до финала.

    В полуфинале российский теннисист выиграл у канадца Феликса Оже-Альяссима — 6:1, 6:4.

    В четвертьфинале у Рублева был непростой матч против итальянца Лучано Дардери — 6:1, 3:6, 6:3.

    В первом круге Рублев одержал уверенную победу над боснийцем Дамиром Джумхуром( 6:4, 6:3), а во втором выиграл у 17-летнего немца Джастина Энгеля (6:3, 7:5).

    Прогнозы на теннис

    Рублев выиграл четыре матча подряд впервые после победы на февральском «пятисотнике» в Дохе.

    Коболли

    Флавио тоже второй раз в сезоне сыграет в финале.

    В начале апреля итальянский теннисист выиграл грунтовый турнир в Бухаресте.

    В полуфинале Коболли одержал волевую победу над аргентинцем Томасом Этчеверри — 2:6, 7:5, 6:4.

    В четвертьфинале Коболли выиграл у бывшей девятой ракетки мира Роберто Баутисты-Агута (7:6, 6:3).

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    В первом матче на этой неделе 23-летний теннисист одержал волевую победу над украинцем Виталием Сачко — 5:7, 6:2, 6:2.

    Во втором раунде Коболли остановил испанца Алехандро Давидовича-Фокину — 6:4, 7:5.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.39, победу Коболли букмекеры предлагают за 3.00.

    Прогноз: несмотря на то, что итальянец действительно неплохо играет на грунте, считаем, что российский теннисист одержит победу и возьмет второй титул в сезоне.

    Рекомендуемая ставка: победа Рублева в двух сетах за 2.04.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рублев — Коболли?

    Матч Рублев — Коболли состоится 24 мая 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Рублев — Коболли?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Рублева в двух сетах.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рублев — Коболли?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Рублева в двух сетах» с коэффициентом у букмекеров 2.04.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рублев — Коболли?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рублев — Коболли?

    Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.39, победу Коболли букмекеры предлагают за 3.00.

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