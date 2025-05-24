Рублев — Коболли. Ставка (к. 2.04) и прогноз на финал турнира в Гамбурге 24 мая 2025 года

Андрей Рублёв
Флавио Коболли
Рублев
Андрей второй раз в этом году дошел до финала.
В полуфинале российский теннисист выиграл у канадца Феликса Оже-Альяссима — 6:1, 6:4.
В четвертьфинале у Рублева был непростой матч против итальянца Лучано Дардери — 6:1, 3:6, 6:3.
В первом круге Рублев одержал уверенную победу над боснийцем Дамиром Джумхуром( 6:4, 6:3), а во втором выиграл у 17-летнего немца Джастина Энгеля (6:3, 7:5).
Рублев выиграл четыре матча подряд впервые после победы на февральском «пятисотнике» в Дохе.
Коболли
Флавио тоже второй раз в сезоне сыграет в финале.
В начале апреля итальянский теннисист выиграл грунтовый турнир в Бухаресте.
В полуфинале Коболли одержал волевую победу над аргентинцем Томасом Этчеверри — 2:6, 7:5, 6:4.
В четвертьфинале Коболли выиграл у бывшей девятой ракетки мира Роберто Баутисты-Агута (7:6, 6:3).
В первом матче на этой неделе 23-летний теннисист одержал волевую победу над украинцем Виталием Сачко — 5:7, 6:2, 6:2.
Во втором раунде Коболли остановил испанца Алехандро Давидовича-Фокину — 6:4, 7:5.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.39, победу Коболли букмекеры предлагают за 3.00.
Прогноз: несмотря на то, что итальянец действительно неплохо играет на грунте, считаем, что российский теннисист одержит победу и возьмет второй титул в сезоне.
- 2.10Джойнт — Кристиан: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 1.96Самсонова — Рыбакина: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 1.95Хуркач — Джокович: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Рублева в двух сетах за 2.04.