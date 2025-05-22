Хачанов — Офнер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Женеве 22 мая 2025 года

Россиянин Карен Хачанов сыграет против австрийца Себастьяна Офнера в четвертьфинале турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 22 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хачанов — Офнер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Хачанов

Карен на этот раз попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

На этой неделе российский теннисист провел пока лишь один неполный матч.

Первым соперником Хачанова стал Кей Нисикори. Во вторник теннисисты не смогли доиграть матч из-за дождя, уйдя с корта при счете 7:5, 2:5.

На следующий день японец снялся, несмотря на то, что ему надо было взять лишь гейм, чтобы перевести матч в решающую партию.

Прогнозы на теннис

Хачанов прошел хотя бы раунд на четвертом турнире подряд. При этом его лучшим результатом пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Барселоне.

Офнер

Себастьян тем временем с учетом квалификации провел на текущем турнире уже четыре матча.

Во втором круге Офнер одержал победу на португальцем Нуну Боржешем — 7:6, 7:6.

В отборе австрийский теннисист выиграл у шведа Лео Борга и американца Райли Опелки (7:5, 7:6).

После этого Офнер одержал разгромную победу над россиянином Иваном Гаховым (занимает 265-е место в рейтинге ATP) — 6:1, 6:2.

На недавнем «Мастерсе» в Риме Офнер тоже прошел квалификацию, после чего выиграл два матча в основной сетке.

Этой весной Себастьян выиграл 14 из 20-ти матчей на грунте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.54, победу Офнера букмекеры предлагают за 2.48.

Прогноз: ну это явно не тот случай, когда есть смысл заряжать на победу Карену. В этом матче россиянина ждет максимально серьезная проверка на прочность. Более того, мы сомневаемся, что он пройдет в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.