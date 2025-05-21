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    Джокович проиграет четвертый матч подряд?

    Фучович — Джокович. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Женеве 21 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Фучович — Джокович
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против венгра Мартона Фучовича во втором круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 21 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фучович — Джокович, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Женева. Мужчины 21 Мая 2025 года

    Мартон Фучович

  • Венгрия
    •  Мартон Фучович 12:00 Новак Джокович

    Новак Джокович

  • Сербия
    •

    Фучович

    Мартон в стартовом матче на удивление легко обыграл бельгийца Зизу Бергса — 6:2, 6:3.

    Венгерский теннисист всего лишь второй раз в этом году прошел первый раунд на уровне ATP.

    В начале апреля Фучович дошел до полуфинала на турнире ATP 250 в Бухаресте. Но это лишь отчасти можно считать успехом, поскольку в столице Румынии ему надо было защищать титул.

    На турнирах в Мадриде и Риме Фучович не смог пройти квалификацию, проиграв Борне Гойо и Александру Шевченко соответственно.

    Прогнозы на теннис

    Между «Мастерсами» Фучович успел сыграть на «челленджере» в португальском Эшториле. Здесь он уступил во втором круге Нуну Боржешу.

    Джокович

    Новак ранее этой весной провел на грунте лишь два матча.

    Бывшая первая ракетка мира стал главным разочарованием на «Мастерсах» в Монте-Карло и Мадриде.

    В обоих случаях Джокович не выиграл ни одного матча.

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    • На Лазурном берегу Джокович проиграл чилийцу Алехандро Табило (3:6, 4:6), а в столице Испании уступил итальянцу Маттео Арнальди (3:6, 4:6).

    Новак при этом не скрывал, что у него вообще не было мотивации бороться на этих турнирах.

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    Сложно сказать, с каким настроем Джокович приехал в Женеву. Но теперь его поражения уже ни для кого не станет сюрпризом.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фучовичам в этом матче можно поставить за 3.45, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.31.

    Прогноз: сделаем, так сказать ход конем, то есть выберем ставку на уверенную победу Новака. Несмотря на все разговоры, серб наверняка горит желанием побороться за титул на предстоящем Ролан Гаррос. Для этого ему надо снова почувствовать вкус победы.

    Рекомендуемая ставка: победа Джоковича в двух сетах за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фучович — Джокович?

    Матч Фучович — Джокович состоится 21 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фучович — Джокович?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Джоковича в двух сетах.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фучович — Джокович?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Джоковича в двух сетах» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фучович — Джокович?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фучович — Джокович?

    Коэффициенты букмекеров: на Фучовичам в этом матче можно поставить за 3.45, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.31.

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