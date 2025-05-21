Фучович — Джокович. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Женеве 21 мая 2025 года

Серб Новак Джокович сыграет против венгра Мартона Фучовича во втором круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 21 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фучович — Джокович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фучович

Мартон в стартовом матче на удивление легко обыграл бельгийца Зизу Бергса — 6:2, 6:3.

Венгерский теннисист всего лишь второй раз в этом году прошел первый раунд на уровне ATP.

В начале апреля Фучович дошел до полуфинала на турнире ATP 250 в Бухаресте. Но это лишь отчасти можно считать успехом, поскольку в столице Румынии ему надо было защищать титул.

На турнирах в Мадриде и Риме Фучович не смог пройти квалификацию, проиграв Борне Гойо и Александру Шевченко соответственно.

Прогнозы на теннис

Между «Мастерсами» Фучович успел сыграть на «челленджере» в португальском Эшториле. Здесь он уступил во втором круге Нуну Боржешу.

Джокович

Новак ранее этой весной провел на грунте лишь два матча.

Бывшая первая ракетка мира стал главным разочарованием на «Мастерсах» в Монте-Карло и Мадриде.

В обоих случаях Джокович не выиграл ни одного матча.

На Лазурном берегу Джокович проиграл чилийцу Алехандро Табило (3:6, 4:6), а в столице Испании уступил итальянцу Маттео Арнальди (3:6, 4:6).

Новак при этом не скрывал, что у него вообще не было мотивации бороться на этих турнирах.

Сложно сказать, с каким настроем Джокович приехал в Женеву. Но теперь его поражения уже ни для кого не станет сюрпризом.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фучовичам в этом матче можно поставить за 3.45, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.31.

Прогноз: сделаем, так сказать ход конем, то есть выберем ставку на уверенную победу Новака. Несмотря на все разговоры, серб наверняка горит желанием побороться за титул на предстоящем Ролан Гаррос. Для этого ему надо снова почувствовать вкус победы.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича в двух сетах за 1.92.