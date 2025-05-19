Фучович — Бергс. Ставка (к. 2.02) и прогноз на турнир в Женеве 19 мая 2025 год

Мартон Фучович
Зизу Бергс
Фучович
Фабиан этой весной провел на грунте 14 матчей. На этом отрезке у него восемь побед и шесть поражений.
В начале апреля венгерский теннисист дошел до полуфинала на турнире ATP 250 в Бухаресте. Но это лишь отчасти можно считать успехом, поскольку в столице Румынии ему надо было защищать титул.
На турнирах в Мадриде и Риме Фучович не смог пройти квалификацию, проиграв Борне Гойо и Александру Шевченко соответственно.
Между «Мастерсами» Фучович успел сыграть на «челленджере» в португальском Эшториле. Здесь он уступил во втором круге Нуну Боржешу.
Бергс
Зизу тем временем еще ни разу не играл в мае.
Бельгийский теннисист сделал небольшой перерыв после неудачного выступления на «Мастерсе» в Мадриде.
В столице Испании Бергс проиграл в стартовом матче канадцу Габриэлю Диалло (1:6, 2:6).
В середине апреля Бергс дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Мюнхене. Это пока что его лучший результат на грунте в этом сезоне.
На «Мастерсе» в Монте-Карло Зизу проиграл венгру Фабиану Марожану на старте квалификации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фучовича в этом матче можно поставить за 1.72, победу Бергса букмекеры предлагают за 2.12.
Прогноз: это как раз тот случай, когда оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода встречи. Скорее всего, венгр и бельгиец проведут больше 20 геймов.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.02.