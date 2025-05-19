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    Фучович и Бергс дойдут до решающего тай-брейка?

    Фучович — Бергс. Ставка (к. 2.02) и прогноз на турнир в Женеве 19 мая 2025 год

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    Прогноз и ставки на Фучович — Бергс
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    Мартон Фучович
    Венгр Мартон Фучович сыграет против бельгийца Зизу Бергса в первом круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 19 мая, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фучович — Бергс, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Женева. Мужчины 19 Мая 2025 года

    Мартон Фучович

  • Венгрия
    •  Мартон Фучович 20:30 Зизу Бергс

    Зизу Бергс

  • Бельгия
    •

    Фучович

    Фабиан этой весной провел на грунте 14 матчей. На этом отрезке у него восемь побед и шесть поражений.

    В начале апреля венгерский теннисист дошел до полуфинала на турнире ATP 250 в Бухаресте. Но это лишь отчасти можно считать успехом, поскольку в столице Румынии ему надо было защищать титул.

    На турнирах в Мадриде и Риме Фучович не смог пройти квалификацию, проиграв Борне Гойо и Александру Шевченко соответственно.

    Прогнозы на теннис

    Между «Мастерсами» Фучович успел сыграть на «челленджере» в португальском Эшториле. Здесь он уступил во втором круге Нуну Боржешу.

    Бергс

    Зизу тем временем еще ни разу не играл в мае.

    Бельгийский теннисист сделал небольшой перерыв после неудачного выступления на «Мастерсе» в Мадриде.

    В столице Испании Бергс проиграл в стартовом матче канадцу Габриэлю Диалло (1:6, 2:6).

    В середине апреля Бергс дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Мюнхене. Это пока что его лучший результат на грунте в этом сезоне.

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    На «Мастерсе» в Монте-Карло Зизу проиграл венгру Фабиану Марожану на старте квалификации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фучовича в этом матче можно поставить за 1.72, победу Бергса букмекеры предлагают за 2.12.

    Прогноз: это как раз тот случай, когда оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода встречи. Скорее всего, венгр и бельгиец проведут больше 20 геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.02.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фучович — Бергс?

    Матч Фучович — Бергс состоится 19 мая 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фучович — Бергс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фучович — Бергс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 2.02.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фучович — Бергс?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фучович — Бергс?

    Коэффициенты букмекеров: на Фучовича в этом матче можно поставить за 1.72, победу Бергса букмекеры предлагают за 2.12.

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