Фучович — Бергс. Ставка (к. 2.02) и прогноз на турнир в Женеве 19 мая 2025 год

Венгр Мартон Фучович сыграет против бельгийца Зизу Бергса в первом круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 19 мая, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фучович — Бергс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фучович

Фабиан этой весной провел на грунте 14 матчей. На этом отрезке у него восемь побед и шесть поражений.

В начале апреля венгерский теннисист дошел до полуфинала на турнире ATP 250 в Бухаресте. Но это лишь отчасти можно считать успехом, поскольку в столице Румынии ему надо было защищать титул.

На турнирах в Мадриде и Риме Фучович не смог пройти квалификацию, проиграв Борне Гойо и Александру Шевченко соответственно.

Прогнозы на теннис

Между «Мастерсами» Фучович успел сыграть на «челленджере» в португальском Эшториле. Здесь он уступил во втором круге Нуну Боржешу.

Бергс

Зизу тем временем еще ни разу не играл в мае.

Бельгийский теннисист сделал небольшой перерыв после неудачного выступления на «Мастерсе» в Мадриде.

В столице Испании Бергс проиграл в стартовом матче канадцу Габриэлю Диалло (1:6, 2:6).

В середине апреля Бергс дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Мюнхене. Это пока что его лучший результат на грунте в этом сезоне.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Зизу проиграл венгру Фабиану Марожану на старте квалификации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фучовича в этом матче можно поставить за 1.72, победу Бергса букмекеры предлагают за 2.12.

Прогноз: это как раз тот случай, когда оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода встречи. Скорее всего, венгр и бельгиец проведут больше 20 геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.02.