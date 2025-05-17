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    Сможет ли Грикспор выиграть у Басилашвили?

    Басилашвили — Грикспор. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Бордо 17 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Басилашвили — Грикспор
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    Таллон Грикспор
    Нидерландец Таллон Грикспор сыграет против грузина Николоза Басилашвили в полуфинале «челленджера» в Бордо (Франция). Матч пройдет 17 мая, начало — в17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Басилашвили — Грикспор, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Басилашвили

    Николоз впервые в этом году выиграл три матча подряд на уровне основной сетки.

    До сих пор лучшим результатом грузинского теннисиста в 2025-м был выход в четвертьфинал турнира ATP 250 в Монпелье.

    На этой неделе главным сюрпризом стала победа Басилашвили над 29-й ракеткой мира Брэндоном Накашимой — 6:2, 6:7, 6:3.

    Прогнозы на теннис

    Во втором раунде у Басилашвили был тяжелейший матч против француза Кантена Алиса — 7:6, 7:6.

    Еще в одном матче бывшая 16-я ракетка мира выиграл у 37-летнего испанца Альберто Рамоса — 6:2, 6:2.

    Грикспор

    Таллон попал в число сеяных, поэтому для выхода в полуфинал ему надо было выиграть всего лишь два матча.

    В первом нидерландский теннисист одержал победу над британцем Билли Харрисом — 6:3, 6:4.

    В четвертьфинале Грикспор с трудом выиграл у француза Теренса Атмана — 7:6, 6:7, 7:5.

    Этой весной Грикспор провел на грунте 14 матчей. На этом отрезке у него девять побед и пять поражений.

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    В апреле Таллон дошел до финала в Марракеше и выиграл два матча на «пятисотнике» в Мюнхене.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Басилашвили в этом матче можно поставить за 3.64, победу Грикспора букмекеры предлагают за 1.25.

    Прогноз: нидерландец выиграет (если у него действительно нет проблем с мотивацией), но вряд ли с разгромным счетом. Басилашвили на этой неделе, похоже, решил вспомнить молодость.

    Рекомендуемая ставка: победа Грикспора + тотал геймов больше 19,5 за 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Басилашвили — Грикспор?

    Матч Басилашвили — Грикспор состоится 17 мая 2025 года в 17:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Басилашвили — Грикспор?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Грикспора + тотал геймов больше 19,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Басилашвили — Грикспор?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Грикспора + тотал геймов больше 19,5» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Басилашвили — Грикспор?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Басилашвили — Грикспор?

    Коэффициенты букмекеров: на победу Басилашвили в этом матче можно поставить за 3.64, победу Грикспора букмекеры предлагают за 1.25.

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    Басилашвили — Грикспор: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 17.05.202517:30. Сможет ли Грикспор выиграть у Басилашвили?
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