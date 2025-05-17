Басилашвили — Грикспор. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Бордо 17 мая 2025 года

Басилашвили
Николоз впервые в этом году выиграл три матча подряд на уровне основной сетки.
До сих пор лучшим результатом грузинского теннисиста в 2025-м был выход в четвертьфинал турнира ATP 250 в Монпелье.
На этой неделе главным сюрпризом стала победа Басилашвили над 29-й ракеткой мира Брэндоном Накашимой — 6:2, 6:7, 6:3.
Во втором раунде у Басилашвили был тяжелейший матч против француза Кантена Алиса — 7:6, 7:6.
Еще в одном матче бывшая 16-я ракетка мира выиграл у 37-летнего испанца Альберто Рамоса — 6:2, 6:2.
Грикспор
Таллон попал в число сеяных, поэтому для выхода в полуфинал ему надо было выиграть всего лишь два матча.
В первом нидерландский теннисист одержал победу над британцем Билли Харрисом — 6:3, 6:4.
В четвертьфинале Грикспор с трудом выиграл у француза Теренса Атмана — 7:6, 6:7, 7:5.
Этой весной Грикспор провел на грунте 14 матчей. На этом отрезке у него девять побед и пять поражений.
В апреле Таллон дошел до финала в Марракеше и выиграл два матча на «пятисотнике» в Мюнхене.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Басилашвили в этом матче можно поставить за 3.64, победу Грикспора букмекеры предлагают за 1.25.
Прогноз: нидерландец выиграет (если у него действительно нет проблем с мотивацией), но вряд ли с разгромным счетом. Басилашвили на этой неделе, похоже, решил вспомнить молодость.
- 2.15Шериф — Мбоко: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 2.30Альтмайер — Бублик: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.35Карабелли — Юнчаокете: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Грикспора + тотал геймов больше 19,5 за 1.93.