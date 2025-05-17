Басилашвили — Грикспор. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Бордо 17 мая 2025 года

Нидерландец Таллон Грикспор сыграет против грузина Николоза Басилашвили в полуфинале «челленджера» в Бордо (Франция). Матч пройдет 17 мая, начало — в17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Басилашвили — Грикспор, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Басилашвили

Николоз впервые в этом году выиграл три матча подряд на уровне основной сетки.

До сих пор лучшим результатом грузинского теннисиста в 2025-м был выход в четвертьфинал турнира ATP 250 в Монпелье.

На этой неделе главным сюрпризом стала победа Басилашвили над 29-й ракеткой мира Брэндоном Накашимой — 6:2, 6:7, 6:3.

Прогнозы на теннис

Во втором раунде у Басилашвили был тяжелейший матч против француза Кантена Алиса — 7:6, 7:6.

Еще в одном матче бывшая 16-я ракетка мира выиграл у 37-летнего испанца Альберто Рамоса — 6:2, 6:2.

Грикспор

Таллон попал в число сеяных, поэтому для выхода в полуфинал ему надо было выиграть всего лишь два матча.

В первом нидерландский теннисист одержал победу над британцем Билли Харрисом — 6:3, 6:4.

В четвертьфинале Грикспор с трудом выиграл у француза Теренса Атмана — 7:6, 6:7, 7:5.

Этой весной Грикспор провел на грунте 14 матчей. На этом отрезке у него девять побед и пять поражений.

В апреле Таллон дошел до финала в Марракеше и выиграл два матча на «пятисотнике» в Мюнхене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Басилашвили в этом матче можно поставить за 3.64, победу Грикспора букмекеры предлагают за 1.25.

Прогноз: нидерландец выиграет (если у него действительно нет проблем с мотивацией), но вряд ли с разгромным счетом. Басилашвили на этой неделе, похоже, решил вспомнить молодость.

Рекомендуемая ставка: победа Грикспора + тотал геймов больше 19,5 за 1.93.