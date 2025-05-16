Этчеверри — Бублик. Ставка (к. 2.10) и прогноз на турнир в Турине 16 мая 2025 года

Этчеверри
Аргентинский теннисист вышел в четвертьфинал итальянского розыгрыша после того, как одержал победу в матче против украинского визави Виталия Сачко (7:6, 7:6).
На корте Этчеверри и Сачко провели 2 часа 24 минуты. За это время аргентинец подал навылет 11 раз, допустил две дойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.
Томасу Мартину Этчеверри удалось прервать проигрышную серию из двух матчей. Аргентинец проиграл на турнирах в Риме и Мадриде до старта в Турине.
Этчеверри занимает 51 место в рейтинге ATP.
Бублик
Александр Бублик в рамках второго круга Челленджера в Турина одержал волевую победу в матче против итальянца Федерико Арнабольди (0:6, 6:3, 6:3).
В этом поединке казаху удалось выполнить девять подач навылет, допустить три двойные
ошибки и реализовать три брейк-пойнта.
В стартовой игре соревнований Бублик одержал вверх над другим представителем итальянского тенниса — Маттео Гиганте (6:3, 6:1).
На данный момент Александр Бублик занимает 76 место в ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Этчеверри в этом матче можно поставить за 1.70, на победу Бублика букмекеры предлагают за 2.10.
Прогноз: Пути Этчеверри и Бублика ранее не пересекались, Александр Бублик сейчас на ходу и вполне может дать бой сопернику, который расположился выше в рейтинге ATP.
- 2.15Юнчаокете — Пассаро: прогноз и ставкаЗавтра в 13:30
- 1.92Шевченко — Мпетши-Перрикар: прогноз и ставкаЗавтра в 13:30
- 2.45Грачева — Рахимова: прогноз и ставкаЗавтра в 13:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: П2 с коэффициентом 2.10.