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    Казах пройдёт в полуфинал туринского розыгрыша?

    Этчеверри — Бублик. Ставка (к. 2.10) и прогноз на турнир в Турине 16 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Этчеверри — Бублик
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    Александр Бублик
    Томас Мартин Этчеверри из Аргентины сыграет против Александра Бублика из Казахстана в четвертьфинале Челленджера в Турине. Матч пройдёт 16 мая, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Этчеверри — Бублик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Этчеверри

    Аргентинский теннисист вышел в четвертьфинал итальянского розыгрыша после того, как одержал победу в матче против украинского визави Виталия Сачко (7:6, 7:6).

    На корте Этчеверри и Сачко провели 2 часа 24 минуты. За это время аргентинец подал навылет 11 раз, допустил две дойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.

    Томасу Мартину Этчеверри удалось прервать проигрышную серию из двух матчей. Аргентинец проиграл на турнирах в Риме и Мадриде до старта в Турине.

    Прогнозы на теннис

    Этчеверри занимает 51 место в рейтинге ATP.

    Бублик

    Александр Бублик в рамках второго круга Челленджера в Турина одержал волевую победу в матче против итальянца Федерико Арнабольди (0:6, 6:3, 6:3).

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    • В этом поединке казаху удалось выполнить девять подач навылет, допустить три двойные
    ошибки и реализовать три брейк-пойнта.

    В стартовой игре соревнований Бублик одержал вверх над другим представителем итальянского тенниса — Маттео Гиганте (6:3, 6:1).

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    На данный момент Александр Бублик занимает 76 место в ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Этчеверри в этом матче можно поставить за 1.70, на победу Бублика букмекеры предлагают за 2.10.

    Прогноз: Пути Этчеверри и Бублика ранее не пересекались, Александр Бублик сейчас на ходу и вполне может дать бой сопернику, который расположился выше в рейтинге ATP.

    Рекомендуемая ставка: П2 с коэффициентом 2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Этчеверри — Бублик?

    Матч Этчеверри — Бублик состоится 16 мая 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Этчеверри — Бублик?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Этчеверри — Бублик?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Этчеверри — Бублик?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Этчеверри — Бублик?

    Коэффициенты букмекеров: : На Этчеверри в этом матче можно поставить за 1.70, на победу Бублика букмекеры предлагают за 2.10.

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