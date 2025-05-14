Бегу — Грабер. Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч в Парме, 14 мая 2025 года

Румынка Ирина Бегу и австрийка Джулия Грабер встретятся во втором круге турнира в Парме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бегу — Грабер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ирина Бегу

Эта румыская теннистка сделала себе имя давно, поэтому неудивителньо, что она продолжает отсаваться на слуху у искушенных любителей женского тенниса.

В этом сезонеу Бегу до сих пор находится в поиске своей игры, и пока что у нее не получается этого сделать.

За пять последних матчей она смогла выиграть всего лишь один раз, который пришелся на встречу против малоизвестной андоррской спортсменки по имени Хименес-Касинцева.

Учитывая форму румынки прямо сейчас, никто не удивится, если она будет мучиться даже с Грабер.

Джулия Грабер

Австрийская теннисистка играет ровно на те результаты, которая она демонстрирует из года в год, а прогресса и в помине не видно.

Прогнозы на теннис

Грабер обладает довольно ограниченным количеством ресурсов, поэтому её всерьез никто в туре не воспринимает.

Однако даже у неё иногда случаются оверперформансы, вероятность исполнения которых предугадать практически невозможно. В первом круге турнира в Парме она с большим трудом обыграла Дарью Семенистую из Латвии.

С Бегу будет равный матч, где победительница матча определится только после изнуряющих трех сетов.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в румынку в этом поединке: победа Бегу — 1.73, победа Грабер — 2.00.

Прогноз: Грабер вполне по силам оставить этот матч за собой.

Ставка: П2 за 2.00.

Альтернативный прогноз: В этом матче будет тяжелая и упорная игра на протяжении трех партий.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.29.