ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем Дзюба«Акрон», «Спартак» или Китай? Где продолжит карьеру Дзюба Карло АнчелоттиПоследняя надежда. Почему Анчелотти — единственный, кто способен привести Бразилию к победе на ЧМ-2026 Максим Шабанов«Локомотив» — «Трактор» 1:2. Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Бегу справится с непростой австрийкой?

    Бегу — Грабер. Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч в Парме, 14 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Ирина Бегу
    Прогноз и ставки на Бегу — Грабер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ирина Бегу
    Румынка Ирина Бегу и австрийка Джулия Грабер встретятся во втором круге турнира в Парме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бегу — Грабер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Ирина Бегу

    Эта румыская теннистка сделала себе имя давно, поэтому неудивителньо, что она продолжает отсаваться на слуху у искушенных любителей женского тенниса.

    В этом сезонеу Бегу до сих пор находится в поиске своей игры, и пока что у нее не получается этого сделать.

    За пять последних матчей она смогла выиграть всего лишь один раз, который пришелся на встречу против малоизвестной андоррской спортсменки по имени Хименес-Касинцева.

    Учитывая форму румынки прямо сейчас, никто не удивится, если она будет мучиться даже с Грабер.

    Джулия Грабер

    Австрийская теннисистка играет ровно на те результаты, которая она демонстрирует из года в год, а прогресса и в помине не видно.

    Прогнозы на теннис

    Грабер обладает довольно ограниченным количеством ресурсов, поэтому её всерьез никто в туре не воспринимает.

    Однако даже у неё иногда случаются оверперформансы, вероятность исполнения которых предугадать практически невозможно. В первом круге турнира в Парме она с большим трудом обыграла Дарью Семенистую из Латвии.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    С Бегу будет равный матч, где победительница матча определится только после изнуряющих трех сетов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в румынку в этом поединке: победа Бегу — 1.73, победа Грабер — 2.00.

    Прогноз: Грабер вполне по силам оставить этот матч за собой.

    Ставка: П2 за 2.00.

    Альтернативный прогноз: В этом матче будет тяжелая и упорная игра на протяжении трех партий.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.29.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бегу — Грабер?

    Матч Бегу — Грабер состоится 14 мая 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бегу — Грабер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бегу — Грабер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бегу — Грабер?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бегу — Грабер?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Даллас — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Оклахома — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нарди — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Руусувуори — Ким
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Жаке — Прижмич
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ван Аш — Кузманов
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Кукушкин — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Розателло — Бондар
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Приходько — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Гауфф — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Коппеянс — Мисолич
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.97
  • Прогноз на матч Дрейпер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лепченко — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бегу — Грабер: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 14.05.202515:00. Бегу справится с непростой австрийкой?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры