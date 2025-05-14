Бегу — Грабер. Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч в Парме, 14 мая 2025 года

Ирина Бегу
Эта румыская теннистка сделала себе имя давно, поэтому неудивителньо, что она продолжает отсаваться на слуху у искушенных любителей женского тенниса.
В этом сезонеу Бегу до сих пор находится в поиске своей игры, и пока что у нее не получается этого сделать.
За пять последних матчей она смогла выиграть всего лишь один раз, который пришелся на встречу против малоизвестной андоррской спортсменки по имени Хименес-Касинцева.
Учитывая форму румынки прямо сейчас, никто не удивится, если она будет мучиться даже с Грабер.
Джулия Грабер
Австрийская теннисистка играет ровно на те результаты, которая она демонстрирует из года в год, а прогресса и в помине не видно.
Грабер обладает довольно ограниченным количеством ресурсов, поэтому её всерьез никто в туре не воспринимает.
Однако даже у неё иногда случаются оверперформансы, вероятность исполнения которых предугадать практически невозможно. В первом круге турнира в Парме она с большим трудом обыграла Дарью Семенистую из Латвии.
С Бегу будет равный матч, где победительница матча определится только после изнуряющих трех сетов.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в румынку в этом поединке: победа Бегу — 1.73, победа Грабер — 2.00.
Прогноз: Грабер вполне по силам оставить этот матч за собой.
- 1.75Лепченко — Ван: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.83Розателло — Бондар: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 1.93Коппеянс — Мисолич: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
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Ставка: П2 за 2.00.
Альтернативный прогноз: В этом матче будет тяжелая и упорная игра на протяжении трех партий.
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.29.