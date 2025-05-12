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    Меншик — Марожан. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Риме 12 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Меншик — Марожан
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    Якуб Меншик
    Чех Якуб Меншик сыграет против венгра Фабиана Марожана в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Меншик — Марожан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Меншик

    В стартовом матче Якуб одержал победу над 164-й ракеткой мира Маттео Джиганте — 7:6, 7:5.

    На недавнем «Мастерсе» в Мадриде чешский теннисист дошел до четвертьфинала, благодаря чему поднялся в рейтинге на 21-е место.

    В столице Испании Меншик выиграл у Итана Куинна, Бена Шелтона и Александра Бублика, после чего уступил Франсиско Серундоло.

    Прогнозы на теннис

    В середине апреля Меншик проиграл немцу Яннику Ханфманну на старте «пятисотника» в Мюнхене. Это был его первый матч после сенсационной победы на «Мастерсе» в Майами.

    Марожан

    Фабиан тем временем уже дважды на этой неделе напомнил, почему его ни в коем случае нельзя недооценивать.

    В первом круге Марожан остановил талантливого бразильца Жоао Фонсеку — 6:3, 7:6.

    После этого венгерский теннисист одержал победу над Андреем Рублевым — 7:5, 4:6, 6:3.

    Марожан второй раз в сезоне обыграл Рублев. В начале января они встречались в Гонконге.

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    В 2025-м Марожан до сих пор смог выиграть больше двух матчей только на «пятисотнике» в Мюнхене, на котором он дошел до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Меншика в этом матче можно поставить за 1.60, победу Марожана букмекеры предлагают за 2.34.

    Прогноз: скорее всего, у Якуба тоже будут проблемы в матче против венгерского теннисиста. Марожан вполне способен преподнести еще одну мини-сенсацию.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Меншик — Марожан?

    Матч Меншик — Марожан состоится 12 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Меншик — Марожан?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Меншик — Марожан?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,0» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Меншик — Марожан?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Меншик — Марожан?

    Коэффициенты букмекеров: на Меншика в этом матче можно поставить за 1.60, победу Марожана букмекеры предлагают за 2.34.

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    Меншик — Марожан: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 12.05.202512:00. Сможет ли Меншик остановить обидчика Рублева?
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