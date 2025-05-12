Меншик — Марожан. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Риме 12 мая 2025 года

Чех Якуб Меншик сыграет против венгра Фабиана Марожана в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Меншик — Марожан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Меншик

В стартовом матче Якуб одержал победу над 164-й ракеткой мира Маттео Джиганте — 7:6, 7:5.

На недавнем «Мастерсе» в Мадриде чешский теннисист дошел до четвертьфинала, благодаря чему поднялся в рейтинге на 21-е место.

В столице Испании Меншик выиграл у Итана Куинна, Бена Шелтона и Александра Бублика, после чего уступил Франсиско Серундоло.

Прогнозы на теннис

В середине апреля Меншик проиграл немцу Яннику Ханфманну на старте «пятисотника» в Мюнхене. Это был его первый матч после сенсационной победы на «Мастерсе» в Майами.

Марожан

Фабиан тем временем уже дважды на этой неделе напомнил, почему его ни в коем случае нельзя недооценивать.

В первом круге Марожан остановил талантливого бразильца Жоао Фонсеку — 6:3, 7:6.

После этого венгерский теннисист одержал победу над Андреем Рублевым — 7:5, 4:6, 6:3.

Марожан второй раз в сезоне обыграл Рублев. В начале января они встречались в Гонконге.

В 2025-м Марожан до сих пор смог выиграть больше двух матчей только на «пятисотнике» в Мюнхене, на котором он дошел до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Меншика в этом матче можно поставить за 1.60, победу Марожана букмекеры предлагают за 2.34.

Прогноз: скорее всего, у Якуба тоже будут проблемы в матче против венгерского теннисиста. Марожан вполне способен преподнести еще одну мини-сенсацию.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.