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    Серундоло продлит серию побед над Офнером?

    Серундоло — Офнер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Риме 12 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Серундоло — Офнер
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    Франсиско Серундоло
    Аргентинец Франсиско Серундоло сыграет против австрийца Себастьяна Офнера в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Серундоло — Офнер, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 12 Мая 2025 года

    Франсиско Черундоло

  • Аргентина
    •  Франсиско Черундоло 12:00 Себастьян Офнер

    Себастьян Офнер

  • Австрия
    •

    Серундоло

    Франсиско прошел хотя бы раунд на десятом турнире подряд.

    В стартовом матче аргентинский теннисист одержал победу над чилийцем Николасом Харри — 7:6, 6:3.

    В текущем сезоне Серундоло провел на грунте уже 23 матча. На этом отрезке у него 17 побед и шесть поражений.

    Прогнозы на теннис

    На недавнем «Мастерсе» в Мадриде Серундоло остановился в шаге от финала, проиграв в 1/2-й норвежцу Касперу Рууду. Перед этим же латиноамериканец остановил Сашу Зверева и Якуба Меншика.

    Офнер

    Себастьян тем временем с учетом квалификации провел в Риме уже четыре матча.

    В отборе австрийский теннисист выиграл у поляка Камиля Майхшака и немца Янника Ханфманна.

    В первом круге его соперником был Роберто Карбальес-Баэна. Офнер выиграл первый сет со счетом 6:3, после чего испанец решил отказаться от продолжения борьбы.

    Во втором раунде Офнер преподнес мини-сенсацию, обыграв американца Фрэнсиса Тиафо — 6:2, 6:7, 6:3.

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    Офнер пропустил из-за травмы заключительную часть прошлого сезона и начало текущего, вернувшись в тур только в середине марта.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.19, победу Офнера букмекеры предлагают за 4.65.

    Прогноз: в прошлом году Франсиско дважды обыграл австрийца на харде — на «Мастерсе» в Майами и на US Open. На грунте Офнеру будет еще сложнее противостоять одному из лучших теннисистов текущего сезона.

    Рекомендуемая ставка: победа Серундоло с форой по геймам (-4,5) за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Серундоло — Офнер?

    Матч Серундоло — Офнер состоится 12 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Серундоло — Офнер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Серундоло с форой по геймам (-4,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Серундоло — Офнер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Серундоло с форой по геймам (-4,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Серундоло — Офнер?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Серундоло — Офнер?

    Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.19, победу Офнера букмекеры предлагают за 4.65.

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    Серундоло — Офнер: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 12.05.202512:00. Серундоло продлит серию побед над Офнером?
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