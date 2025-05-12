Серундоло — Офнер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Риме 12 мая 2025 года

Франсиско Черундоло
Себастьян Офнер
Серундоло
Франсиско прошел хотя бы раунд на десятом турнире подряд.
В стартовом матче аргентинский теннисист одержал победу над чилийцем Николасом Харри — 7:6, 6:3.
В текущем сезоне Серундоло провел на грунте уже 23 матча. На этом отрезке у него 17 побед и шесть поражений.
На недавнем «Мастерсе» в Мадриде Серундоло остановился в шаге от финала, проиграв в 1/2-й норвежцу Касперу Рууду. Перед этим же латиноамериканец остановил Сашу Зверева и Якуба Меншика.
Офнер
Себастьян тем временем с учетом квалификации провел в Риме уже четыре матча.
В отборе австрийский теннисист выиграл у поляка Камиля Майхшака и немца Янника Ханфманна.
В первом круге его соперником был Роберто Карбальес-Баэна. Офнер выиграл первый сет со счетом 6:3, после чего испанец решил отказаться от продолжения борьбы.
Во втором раунде Офнер преподнес мини-сенсацию, обыграв американца Фрэнсиса Тиафо — 6:2, 6:7, 6:3.
Офнер пропустил из-за травмы заключительную часть прошлого сезона и начало текущего, вернувшись в тур только в середине марта.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.19, победу Офнера букмекеры предлагают за 4.65.
Прогноз: в прошлом году Франсиско дважды обыграл австрийца на харде — на «Мастерсе» в Майами и на US Open. На грунте Офнеру будет еще сложнее противостоять одному из лучших теннисистов текущего сезона.
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Рекомендуемая ставка: победа Серундоло с форой по геймам (-4,5) за 1.92.