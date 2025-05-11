Френх — Чжэн. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Риме 11 мая 2025 года

Полячка Магдалена Френх сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в третьем круге турнира в Риме. Матч пройдёт 11 мая, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Френх — Чжэн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Френх

Двух сетов хватило Магдалене Френх, чтобы обыграть беларуску Викторию Азаренко в рамках второго круга римского «тысячника» (7:5, 6:4). На корте спортсменки провели 2 часа 7 минут.

За время игры Френх пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти.

Френх чередует победы и поражения, в последних 5 матчах, включая встречи в Мадриде и Штутгарте, полячка выиграл три игры и две проиграла.

Прогнозы на теннис

В рейтинге женской теннисной ассоциации Магдалена Френх занимает 25 место.

Чжэн

1 час и 30 минут хватило Циньвэнь Чжэн, чтобы обыграть сербку Ольгу Данилович. Китайская теннисистка одержала победу в двух сетах, отдав сопернице лишь пять геймов (6:1, 6:4).

Олимпийская чемпионка выполнила четыре эйса, допустила три ошибки на собственной подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

На соревнованиях в Риме Циньвэнь Чжэн миновала первый круг благодаря высокому месту теннисистки в рейтинге.

На данный момент Чжэн занимает 8 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Азаренко в этом матче можно поставить за 1.43, Френх букмекеры предлагают за 2.83.

Прогноз: В прошлом сезоне теннисистки уже встречались, в Цинциннати Чжэн выиграла у Френх в двух сетах. Ставим на победу Олимпийской чемпионки.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-5.5) с коэффициентом 1.93.