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    Френх — Чжэн. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Риме 11 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Френх — Чжэн
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    Циньвэнь Чжэн
    Полячка Магдалена Френх сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в третьем круге турнира в Риме. Матч пройдёт 11 мая, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Френх — Чжэн, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 11 Мая 2025 года

    Магдалена Фрех

  • Польша
    •  Магдалена Фрех 18:30 Чжэн Циньвэнь

    Чжэн Циньвэнь

  • Китай
    •

    Френх

    Двух сетов хватило Магдалене Френх, чтобы обыграть беларуску Викторию Азаренко в рамках второго круга римского «тысячника» (7:5, 6:4). На корте спортсменки провели 2 часа 7 минут.

    За время игры Френх пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти.

    Френх чередует победы и поражения, в последних 5 матчах, включая встречи в Мадриде и Штутгарте, полячка выиграл три игры и две проиграла.

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге женской теннисной ассоциации Магдалена Френх занимает 25 место.

    Чжэн

    1 час и 30 минут хватило Циньвэнь Чжэн, чтобы обыграть сербку Ольгу Данилович. Китайская теннисистка одержала победу в двух сетах, отдав сопернице лишь пять геймов (6:1, 6:4).

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    • Олимпийская чемпионка выполнила четыре эйса, допустила три ошибки на собственной подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

    На соревнованиях в Риме Циньвэнь Чжэн миновала первый круг благодаря высокому месту теннисистки в рейтинге.

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    На данный момент Чжэн занимает 8 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Азаренко в этом матче можно поставить за 1.43, Френх букмекеры предлагают за 2.83.

    Прогноз: В прошлом сезоне теннисистки уже встречались, в Цинциннати Чжэн выиграла у Френх в двух сетах. Ставим на победу Олимпийской чемпионки.

    Рекомендуемая ставка: Ф2 (-5.5) с коэффициентом 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Френх — Чжэн?

    Матч Френх — Чжэн состоится 11 мая 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Френх — Чжэн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-5.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Френх — Чжэн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-5.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Френх — Чжэн?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Френх — Чжэн?

    Коэффициенты букмекеров: : На Азаренко в этом матче можно поставить за 1.43, Френх букмекеры предлагают за 2.83.

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