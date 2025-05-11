Дрейпер — Копршива. Ставка (к. 2.15) и прогноз на Мастерс в Риме 11 мая 2025 года

Британец Джек Дрейпер сыграет против чеха Вита Копршивы в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Копршива, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Дрейпер

В стартовом матче Джек спокойно переиграл итальянца Лучано Дардери — 6:1, 6:4.

Британский теннисист выиграл шесть из семи последних матчей.

На прошлой неделе Дрейпер дошел до финала на «Мастерсе» в Мадриде, благодаря чему дебютировал в топ-5.

В решающем матче Дрейпер проиграл норвежцу Касперу Рууду — 5:7, 6:3, 4:6.

Прогнозы на теннис

В остальных раундах Джек остановил Таллона Грикспора, Маттео Берреттини, Томми Пола, Маттео Арнальди и Лоренцо Музетти.

Копршива

Вит тем временем впервые дошел до третьего круга на «Мастерсе».

С учетом квалификации чешский теннисист провел в Риме уже четыре матча.

В отборе Копршива выиграл у Далибора Сврчины и Нишеша Басаваредди.

В первом круге Копршива одержал победу над французом Кантеном Алисом, а во втором остановил аргентинца Себастьяна Баэса.

Вит сыграл 19 матчей на грунте в текущем сезоне. На этом отрезке у него 15 побед и четыре поражения.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.16, победу Копршивы букмекеры предлагают за 5.10.

Прогноз: у Джека в последнее время очень редко бывают проблемы против соперников, которые находятся за пределами топ-20. Скорее всего, британец выиграет у чеха с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов меньше 19,5 за 2.15.