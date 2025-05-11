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    Дрейпер — Копршива. Ставка (к. 2.15) и прогноз на Мастерс в Риме 11 мая 2025 года

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    Джек Дрейпер
    Британец Джек Дрейпер сыграет против чеха Вита Копршивы в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Копршива, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 11 Мая 2025 года

    Джек Дрейпер

  • Великобритания
    •  Джек Дрейпер 12:00 Вит Копршива

    Вит Копршива

  • Чехия
    •

    Дрейпер

    В стартовом матче Джек спокойно переиграл итальянца Лучано Дардери — 6:1, 6:4.

    Британский теннисист выиграл шесть из семи последних матчей.

    На прошлой неделе Дрейпер дошел до финала на «Мастерсе» в Мадриде, благодаря чему дебютировал в топ-5.

    В решающем матче Дрейпер проиграл норвежцу Касперу Рууду — 5:7, 6:3, 4:6.

    Прогнозы на теннис

    В остальных раундах Джек остановил Таллона Грикспора, Маттео Берреттини, Томми Пола, Маттео Арнальди и Лоренцо Музетти.

    Копршива

    Вит тем временем впервые дошел до третьего круга на «Мастерсе».

    С учетом квалификации чешский теннисист провел в Риме уже четыре матча.

  • Рууд впервые выиграл «Мастерс», Соболенко — трехкратная чемпионка Мадрида, а Дрейпер ворвался в топ-5
  • В Мадриде завершились еще два крупных турнира
  • 04/05/2025

    • В отборе Копршива выиграл у Далибора Сврчины и Нишеша Басаваредди.

    В первом круге Копршива одержал победу над французом Кантеном Алисом, а во втором остановил аргентинца Себастьяна Баэса.

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    Вит сыграл 19 матчей на грунте в текущем сезоне. На этом отрезке у него 15 побед и четыре поражения.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.16, победу Копршивы букмекеры предлагают за 5.10.

    Прогноз: у Джека в последнее время очень редко бывают проблемы против соперников, которые находятся за пределами топ-20. Скорее всего, британец выиграет у чеха с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов меньше 19,5 за 2.15.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Дрейпер — Копршива?

    Матч Дрейпер — Копршива состоится 11 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Дрейпер — Копршива?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов меньше 19,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Дрейпер — Копршива?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов меньше 19,5» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Дрейпер — Копршива?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Дрейпер — Копршива?

    Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.16, победу Копршивы букмекеры предлагают за 5.10.

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