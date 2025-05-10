ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Кузмак«Арсеналу уже очень давно не хватает яиц». Александр Кузмак — об итогах полуфиналов ЛЧ Максим Сушинский«Главное для "Динамо" — сохранить тренерский штаб». Сушинский — об итогах полуфинальных серий Кубка Гагарина Райан ГарсииСамый провальный бой Райана Гарсии. О звании чемпиона мира можно забыть
    Все новости спорта

    Пол обыграет Баутисту-Агута с разгромным счетом?

    Прогноз и ставка на матч Пол — Баутиста-Агут 10.05.2025

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Роберто Баутиста-Агут Прогнозы на Томми Пол
    Прогноз и ставки на Пол — Баутиста-Агут
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томми Пол
    Американец Томми Пол сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пол — Баутиста-Агут, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Пол

    Как и в Мадриде, на «тысячнике» в Вечном городе американец тоже попал в число сеяных и стартует сразу со второго круга.

    На «Мастерсе» в столице Испании Пол дошел до 1/8 финала — выиграл у Жоао Фонсеки и Карена Хачанова, после чего уступил Джеку Дрейперу (2:6, 2:6).

    В Хьюстоне Томми остановился в шаге от финала — проиграл в 1/2 финала Дженсону Бруксби.

    Прогнозы на теннис

    В текущем сезоне Пол проходил хотя бы раунд на всех турнирах, в которых принимал участие.

    В прошлом году Пол дошел в Риме до полуфинала.

    Баутиста-Агут

    Роберто в первом раунде одержал победу над итальянцем Маттео Арнальди — 6:4, 6:3.

    Испанский теннисист выиграл всего лишь пятый матч в текущем сезоне.

    Ранее в этом году Баутиста-Агут еще ни разу не проходил дальше второго раунда.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    На «Мастерсе» в Мадриде Баутиста-Агут в первом круге выиграл у Хауме Муньяра, а во втором уступил Саше Звереву со счетом 2:6, 2:6.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.30, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 3.52.

    Прогноз: Томми выиграл три предыдущих матча против испанца. В прошлом сезоне американец спокойно оставил Баутисту-Агута на Уимблдоне. Скорее всего, в предстоящем матче у Пола тоже не будет серьезных проблем.

    Рекомендуемая ставка: победа Пола с форой по геймам (-4,5) за 2.06.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Пол — Баутиста-Агут?

    Матч Пол — Баутиста-Агут состоится 10 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Пол — Баутиста-Агут?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Пола с форой по геймам (-4,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Пол — Баутиста-Агут?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Пола с форой по геймам (-4,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.06.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Пол — Баутиста-Агут?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Пол — Баутиста-Агут?

    Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.30, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 3.52.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Соболенко — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фис — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бурручага — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Талант — Алай
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бишкек Сити — Алга
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Азиягол — Абдыш-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Френх — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Мюллер — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Данилович — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лайович — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Норри — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Александрова — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Мерв — Ашхабад
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Пол — Баутиста-Агут: прогноз и ставка за 2.06, статистика, коэффициенты матча 10.05.202512:00. Пол обыграет Баутисту-Агута с разгромным счетом?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры