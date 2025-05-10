Пол
Как и в Мадриде, на «тысячнике» в Вечном городе американец тоже попал в число сеяных и стартует сразу со второго круга.
На «Мастерсе» в столице Испании Пол дошел до 1/8 финала — выиграл у Жоао Фонсеки и Карена Хачанова, после чего уступил Джеку Дрейперу (2:6, 2:6).
В Хьюстоне Томми остановился в шаге от финала — проиграл в 1/2 финала Дженсону Бруксби.
В текущем сезоне Пол проходил хотя бы раунд на всех турнирах, в которых принимал участие.
В прошлом году Пол дошел в Риме до полуфинала.
Баутиста-Агут
Роберто в первом раунде одержал победу над итальянцем Маттео Арнальди — 6:4, 6:3.
Испанский теннисист выиграл всего лишь пятый матч в текущем сезоне.
Ранее в этом году Баутиста-Агут еще ни разу не проходил дальше второго раунда.
На «Мастерсе» в Мадриде Баутиста-Агут в первом круге выиграл у Хауме Муньяра, а во втором уступил Саше Звереву со счетом 2:6, 2:6.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.30, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 3.52.
Прогноз: Томми выиграл три предыдущих матча против испанца. В прошлом сезоне американец спокойно оставил Баутисту-Агута на Уимблдоне. Скорее всего, в предстоящем матче у Пола тоже не будет серьезных проблем.
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Рекомендуемая ставка: победа Пола с форой по геймам (-4,5) за 2.06.