ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ПСЖ — АрсеналКамбека не случилось, «ПСЖ» не пустил «Арсенал» в финал Лиги Чемпионов Усман Дембеле«ПСЖ» — «Арсенал» 2:1. Онлайн, прямая трансляция Сидни КросбиШвеция на домашнем льду, Канада с Кросби или сборная Чехии? Превью ЧМ по хоккею
    Все новости спорта

    Циципас обыграет Мюллера с разгромным счетом?

    Мюллер — Циципас. Ставка (к. 1.99) и прогноз на Мастерс в Риме 9 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Стефанос Циципас
    Прогноз и ставки на Мюллер — Циципас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против француза Александра Мюллера во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мюллер — Циципас, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Рим. Мужчины 09 Мая 2025 года

    Александр Мюллер

  • Франция
    •  Александр Мюллер 12:00 Стефанос Циципас

    Стефанос Циципас

  • Греция
    •

    Мюллер

    В первом круге Александр одержал волевую победу над Иржи Легечкой — 2:6, 6:3, 7:6.

    В решающем сете французский теннисист сделал обратный брейк при счете 2:4 и спас два матчбола при 4:5.

    Мюллер прошел хотя бы раунд на втором «тысячнике» подряд. В конце апреля он добрался до третьего круга в Мадриде — выиграл у Давида Гоффена и Юго Эмбера, после чего уступил Фрэсису Тиафо.

    Прогнозы на теннис

    Но лучшим результатом Мюллера на грунте в этом году пока остается выход в финал февральского «пятисотника» в Рио-де-Жанейро.

    Циципас

    Стефанос тем временем по итогам недавних турниров опустился в рейтинге на 19-ю строчку.

    В начале апреля грек не смог защитить титул в Монте-Карло. На этот раз он проиграл в четвертьфинале итальянцу Лоренцо Музетти.

    На турнире в Барселоне Циципасу надо было защищать очки за прошлогодний финал. Из-за травмы ему не удалось завершить матч 1/4 финала против Артура Фиса.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    В Мадриде на пути Циципаса снова оказался Музетти — здесь он проиграл итальянцу в третьем круге.

    Также стоит отметить, что после 2020 года Циципас ни разу не проигрывал в Риме раньше четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Мюллера в этом матче можно поставить за 3.45, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.31.

    Прогноз: в прошлом году Стефанос обыграл француза на «Мастерсе» в Шанхае — 6:3, 7:5. В предстоящем матче они, скорее всего, тоже проведут больше 20 геймов. Циципасу достался не самый простой соперник.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.99.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мюллер — Циципас?

    Матч Мюллер — Циципас состоится 09 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Мюллер — Циципас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мюллер — Циципас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,0» с коэффициентом у букмекеров 1.99.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мюллер — Циципас?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мюллер — Циципас?

    Коэффициенты букмекеров: на Мюллера в этом матче можно поставить за 3.45, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.31.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Кристиан — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Кудерметова — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Квитова — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Де Йонг — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Арнальди — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Остапенко — Шрамкова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шнайдер — Доулхайд
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Стернс — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Марожан — Фонсека
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Нарди — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Диалло — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бублик — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Хаддад Майа — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Тьен — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Мюллер — Циципас: прогноз и ставка за 1.99, статистика, коэффициенты матча 09.05.202512:00. Циципас обыграет Мюллера с разгромным счетом?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры