Мюллер — Циципас. Ставка (к. 1.99) и прогноз на Мастерс в Риме 9 мая 2025 года

Грек Стефанос Циципас сыграет против француза Александра Мюллера во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мюллер — Циципас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мюллер

В первом круге Александр одержал волевую победу над Иржи Легечкой — 2:6, 6:3, 7:6.

В решающем сете французский теннисист сделал обратный брейк при счете 2:4 и спас два матчбола при 4:5.

Мюллер прошел хотя бы раунд на втором «тысячнике» подряд. В конце апреля он добрался до третьего круга в Мадриде — выиграл у Давида Гоффена и Юго Эмбера, после чего уступил Фрэсису Тиафо.

Прогнозы на теннис

Но лучшим результатом Мюллера на грунте в этом году пока остается выход в финал февральского «пятисотника» в Рио-де-Жанейро.

Циципас

Стефанос тем временем по итогам недавних турниров опустился в рейтинге на 19-ю строчку.

В начале апреля грек не смог защитить титул в Монте-Карло. На этот раз он проиграл в четвертьфинале итальянцу Лоренцо Музетти.

На турнире в Барселоне Циципасу надо было защищать очки за прошлогодний финал. Из-за травмы ему не удалось завершить матч 1/4 финала против Артура Фиса.

В Мадриде на пути Циципаса снова оказался Музетти — здесь он проиграл итальянцу в третьем круге.

Также стоит отметить, что после 2020 года Циципас ни разу не проигрывал в Риме раньше четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мюллера в этом матче можно поставить за 3.45, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.31.

Прогноз: в прошлом году Стефанос обыграл француза на «Мастерсе» в Шанхае — 6:3, 7:5. В предстоящем матче они, скорее всего, тоже проведут больше 20 геймов. Циципасу достался не самый простой соперник.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.99.