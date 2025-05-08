ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сидни КросбиШвеция на домашнем льду, Канада с Кросби или сборная Чехии? Превью ЧМ по хоккею Усман Дембеле«ПСЖ» — «Арсенал» 2:1. Онлайн, прямая трансляция Килиан МбаппеЛучшие, но не во всём: неприятные секреты Салаха, Мбаппе, Холанна и других звезд
    Все новости спорта

    Хаддад снова одержит победу над соперницей?

    Хаддад Майа — Боузкова. Ставка (к. 2.12) и прогноз на турнир в Риме 8 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Беатрис Аддад Майя
    Прогноз и ставки на Хаддад Майа — Боузкова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хаддад Майа
    Беатрис Хаддад Майя из Бразилии сыграет против Марии Боузковой из Чехии во втором круге турнира в Риме. Матч пройдёт 8 мая, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хаддад Майа — Боузкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Рим. Женщины 08 Мая 2025 года

    Беатрис Хаддад-Майя

  • Бразилия
    •  Беатрис Хаддад-Майя 18:00 Мари Боузкова

    Мари Боузкова

  • Чехия
    •

    Хаддад Майа

    Бразильская теннисистка с переменным успехом выступает на турнирах, проводимых на грунтовых покрытиях. В Штутгарте, к примеру, Беатрис Хаддад Майа в первом же матче проиграла Эмме Наварро из США (3:6, 0:6).

    Потом Хаддад Майа выступила в Мадриде, выиграв у американки Бернарды Пера (2:6, 6:3, 6:1), но проиграв швейцарке Белинде Бенчич (3:6, 6:4, 6:7).

    На «тысячнике» в Риме бразильянка пока не выступала, благодаря высокому рейтингу Хаддад стартует в Италии со второго круга.

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге WTA Хаддад Майа занимает 22 место.

    Боузкова

    В отличии от бразильской теннисистки Мария Боузкова сыграла один матч в Риме, в первом круге чешка нанесла поражение Маяр Шериф из Египта (6:2, 7:5).

  • Рууд впервые выиграл «Мастерс», Соболенко — трехкратная чемпионка Мадрида, а Дрейпер ворвался в топ-5
  • В Мадриде завершились еще два крупных турнира
  • 04/05/2025

    • В матче против египтянки Боуззкова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта, а игра длилась ровно 2 часа.

    До этого Боузквова выступила на грунтовом покрытии в Мадриде, выиграв у мексиканки Ренаты Сарасуа (6:2, 4:6, 6:1), но проиграв первой ракетке Росии Мирре Андреевой (3:6, 4:6).

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Мария Боузкова занимает 53 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Боузкову в этом матче можно поставить за 1.73, Хаддад букмекеры предлагают за 2.12.

    Прогноз: Хаддад одержала четыре победы над Боузковой в личных встречах, так что в новой победе теннисистки из Бразилии не стоит сомневаться.

    Рекомендуемая ставка: П1 с коэффициентом 2.12.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хаддад Майа — Боузкова?

    Матч Хаддад Майа — Боузкова состоится 08 мая 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хаддад Майа — Боузкова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хаддад Майа — Боузкова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.12.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хаддад Майа — Боузкова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хаддад Майа — Боузкова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Боузкову в этом матче можно поставить за 1.73, Хаддад букмекеры предлагают за 2.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Бостон — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Торонто — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Виннипег — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Оклахома — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кристиан — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Кудерметова — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Квитова — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Де Йонг — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Арнальди — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Остапенко — Шрамкова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шнайдер — Доулхайд
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Стернс — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Марожан — Фонсека
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Нарди — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Хаддад Майа — Боузкова: прогноз и ставка за 2.12, статистика, коэффициенты матча 08.05.202518:00. Хаддад снова одержит победу над соперницей?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры