Хаддад Майа — Боузкова. Ставка (к. 2.12) и прогноз на турнир в Риме 8 мая 2025 года

Беатрис Хаддад Майя из Бразилии сыграет против Марии Боузковой из Чехии во втором круге турнира в Риме. Матч пройдёт 8 мая, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хаддад Майа — Боузкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Хаддад Майа

Бразильская теннисистка с переменным успехом выступает на турнирах, проводимых на грунтовых покрытиях. В Штутгарте, к примеру, Беатрис Хаддад Майа в первом же матче проиграла Эмме Наварро из США (3:6, 0:6).

Потом Хаддад Майа выступила в Мадриде, выиграв у американки Бернарды Пера (2:6, 6:3, 6:1), но проиграв швейцарке Белинде Бенчич (3:6, 6:4, 6:7).

На «тысячнике» в Риме бразильянка пока не выступала, благодаря высокому рейтингу Хаддад стартует в Италии со второго круга.

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Хаддад Майа занимает 22 место.

Боузкова

В отличии от бразильской теннисистки Мария Боузкова сыграла один матч в Риме, в первом круге чешка нанесла поражение Маяр Шериф из Египта (6:2, 7:5).

В матче против египтянки Боуззкова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта, а игра длилась ровно 2 часа.

До этого Боузквова выступила на грунтовом покрытии в Мадриде, выиграв у мексиканки Ренаты Сарасуа (6:2, 4:6, 6:1), но проиграв первой ракетке Росии Мирре Андреевой (3:6, 4:6).

Мария Боузкова занимает 53 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Боузкову в этом матче можно поставить за 1.73, Хаддад букмекеры предлагают за 2.12.

Прогноз: Хаддад одержала четыре победы над Боузковой в личных встречах, так что в новой победе теннисистки из Бразилии не стоит сомневаться.

Рекомендуемая ставка: П1 с коэффициентом 2.12.