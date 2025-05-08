Хаддад Майа — Боузкова. Ставка (к. 2.12) и прогноз на турнир в Риме 8 мая 2025 года

Беатрис Хаддад-Майя
Мари Боузкова
Хаддад Майа
Бразильская теннисистка с переменным успехом выступает на турнирах, проводимых на грунтовых покрытиях. В Штутгарте, к примеру, Беатрис Хаддад Майа в первом же матче проиграла Эмме Наварро из США (3:6, 0:6).
Потом Хаддад Майа выступила в Мадриде, выиграв у американки Бернарды Пера (2:6, 6:3, 6:1), но проиграв швейцарке Белинде Бенчич (3:6, 6:4, 6:7).
На «тысячнике» в Риме бразильянка пока не выступала, благодаря высокому рейтингу Хаддад стартует в Италии со второго круга.
В рейтинге WTA Хаддад Майа занимает 22 место.
Боузкова
В отличии от бразильской теннисистки Мария Боузкова сыграла один матч в Риме, в первом круге чешка нанесла поражение Маяр Шериф из Египта (6:2, 7:5).
В матче против египтянки Боуззкова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта, а игра длилась ровно 2 часа.
До этого Боузквова выступила на грунтовом покрытии в Мадриде, выиграв у мексиканки Ренаты Сарасуа (6:2, 4:6, 6:1), но проиграв первой ракетке Росии Мирре Андреевой (3:6, 4:6).
Мария Боузкова занимает 53 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Боузкову в этом матче можно поставить за 1.73, Хаддад букмекеры предлагают за 2.12.
Прогноз: Хаддад одержала четыре победы над Боузковой в личных встречах, так что в новой победе теннисистки из Бразилии не стоит сомневаться.
- 1.95Нарди — Коболли: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 1.98Остапенко — Шрамкова: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 1.85Кристиан — Путинцева: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: П1 с коэффициентом 2.12.