Стефанини — Кудерметова. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Риме 7 мая 2025 года

Лукреция Стефанини
Вероника Кудерметова
Стефанини
Лукреция попала сразу в основную сетку благодаря организаторам, которые предоставили ей wild card.
Итальянская теннисистка занимает 148-е место в рейтинге WTA.
Ранее в этом сезоне Стефанини провела лишь два матча на уровне основного тура — не смогла пройти первый круг в новозеландском Окленде и Майами, проиграв Кларе Таусон и Ребекке Шрамковой.
На недавнем «тысячнике» в Мадриде Стефанини в первом раунде квалификации одержала победу над Эрикой Андреевой, а во втором уступила 524-й ракетке мира Теодоре Костович.
Кудерметова
Вероника тем временем дошла до третьего раунда на крупном турнире в Мадриде, благодаря чему вернулась в топ-50.
Прежде чем проиграть украинке Марте Костюк (0:6, 6:4, 4:6), российская теннисистка разгромила свою младшую сестру Полину и одержала волевую победу над Кристиной Букшей.
В середине апреля Кудерметова уступила Диане Шнайдер на старте «пятисотника» в Штутгарте, а перед этим проиграла Аманде Анисимовой во втором раунде турнира в Чарлстоне.
В прошлом году Кудерметова не выиграла ни одного матча на «тысячнике» в Риме, а в 2023-м дошла до полуфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Стефанини в этом матче можно поставить за 4.33, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.22.
Прогноз: Вероника в последнее время не показывает чего-то выдающегося, но в предстоящем матче у нее, скорее всего, не будет проблем. Россиянке действительно досталась не самая сложная соперница.
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Рекомендуемая ставка: победа Кудерметовой с форой по геймам (-5,5) за 2.07.