Стефанини — Кудерметова. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Риме 7 мая 2025 года

Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против итальянки Лукреции Стефанини в первом круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 7 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Стефанини — Кудерметова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Стефанини

Лукреция попала сразу в основную сетку благодаря организаторам, которые предоставили ей wild card.

Итальянская теннисистка занимает 148-е место в рейтинге WTA.

Ранее в этом сезоне Стефанини провела лишь два матча на уровне основного тура — не смогла пройти первый круг в новозеландском Окленде и Майами, проиграв Кларе Таусон и Ребекке Шрамковой.

Прогнозы на теннис

На недавнем «тысячнике» в Мадриде Стефанини в первом раунде квалификации одержала победу над Эрикой Андреевой, а во втором уступила 524-й ракетке мира Теодоре Костович.

Кудерметова

Вероника тем временем дошла до третьего раунда на крупном турнире в Мадриде, благодаря чему вернулась в топ-50.

Прежде чем проиграть украинке Марте Костюк (0:6, 6:4, 4:6), российская теннисистка разгромила свою младшую сестру Полину и одержала волевую победу над Кристиной Букшей.

В середине апреля Кудерметова уступила Диане Шнайдер на старте «пятисотника» в Штутгарте, а перед этим проиграла Аманде Анисимовой во втором раунде турнира в Чарлстоне.

В прошлом году Кудерметова не выиграла ни одного матча на «тысячнике» в Риме, а в 2023-м дошла до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Стефанини в этом матче можно поставить за 4.33, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.22.

Прогноз: Вероника в последнее время не показывает чего-то выдающегося, но в предстоящем матче у нее, скорее всего, не будет проблем. Россиянке действительно досталась не самая сложная соперница.

Рекомендуемая ставка: победа Кудерметовой с форой по геймам (-5,5) за 2.07.