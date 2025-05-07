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    Кудерметова проиграет 148-й ракетке мира?

    Стефанини — Кудерметова. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Риме 7 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Стефанини — Кудерметова
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против итальянки Лукреции Стефанини в первом круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 7 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Стефанини — Кудерметова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 07 Мая 2025 года

    Лукреция Стефанини

  • Италия
    •  Лукреция Стефанини 12:00 Вероника Кудерметова

    Вероника Кудерметова

  • Россия
    •

    Стефанини

    Лукреция попала сразу в основную сетку благодаря организаторам, которые предоставили ей wild card.

    Итальянская теннисистка занимает 148-е место в рейтинге WTA.

    Ранее в этом сезоне Стефанини провела лишь два матча на уровне основного тура — не смогла пройти первый круг в новозеландском Окленде и Майами, проиграв Кларе Таусон и Ребекке Шрамковой.

    Прогнозы на теннис

    На недавнем «тысячнике» в Мадриде Стефанини в первом раунде квалификации одержала победу над Эрикой Андреевой, а во втором уступила 524-й ракетке мира Теодоре Костович.

    Кудерметова

    Вероника тем временем дошла до третьего раунда на крупном турнире в Мадриде, благодаря чему вернулась в топ-50.

    Прежде чем проиграть украинке Марте Костюк (0:6, 6:4, 4:6), российская теннисистка разгромила свою младшую сестру Полину и одержала волевую победу над Кристиной Букшей.

    В середине апреля Кудерметова уступила Диане Шнайдер на старте «пятисотника» в Штутгарте, а перед этим проиграла Аманде Анисимовой во втором раунде турнира в Чарлстоне.

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    В прошлом году Кудерметова не выиграла ни одного матча на «тысячнике» в Риме, а в 2023-м дошла до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Стефанини в этом матче можно поставить за 4.33, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.22.

    Прогноз: Вероника в последнее время не показывает чего-то выдающегося, но в предстоящем матче у нее, скорее всего, не будет проблем. Россиянке действительно досталась не самая сложная соперница.

    Рекомендуемая ставка: победа Кудерметовой с форой по геймам (-5,5) за 2.07.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Стефанини — Кудерметова?

    Матч Стефанини — Кудерметова состоится 07 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Стефанини — Кудерметова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Кудерметовой с форой по геймам (-5,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Стефанини — Кудерметова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Кудерметовой с форой по геймам (-5,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.07.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Стефанини — Кудерметова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Стефанини — Кудерметова?

    Коэффициенты букмекеров: на Стефанини в этом матче можно поставить за 4.33, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.22.

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    Стефанини — Кудерметова: прогноз и ставка за 2.07, статистика, коэффициенты матча 07.05.202512:00. Кудерметова проиграет 148-й ракетке мира?
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