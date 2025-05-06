Квитова — Бегу. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Риме 6 мая 2025 года

Петра Квитова
Ирина Бегу
Квитова
Петре не позавидуешь, после декрета она до сих пор не одержала ни одной победы.
Серия поражений бывшей первой ракетки мира составляет уже четыре матча.
В конце прошлого месяца Квитова проиграла американке Кэти Волынец (4:6, 0:6) на старте «тысячника» в Мадриде.
В марте Квитова не прошла первый круг в Индиан-Уэллс и Майами, уступив Варваре Грачевой и Софии Кенин соответственно.
Еще в одном матче Петра проиграла Джоди Баррейдж на турнире в Остине.
Бегу
Ирина-Камелия тоже неудачно провела недавние турниры.
В Мадриде румынская теннисистка проиграла в первом круге француженке Диан Парри.
На «пятисотнике» в Чарлстоне Бегу в стартовом матче уступила россиянке Полине Кудерметовой.
Ранее в этом сезоне 34-летняя Бегу выиграла лишь один матч на уровне основной сетки WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Квитову в этом матче можно поставить за 2.86, победу Бегу букмекеры предлагают за 1.42.
Прогноз: Петра старается изо всех сил, но пока что ей явно тяжело. Очевидно, что чешка вряд ли вернется на прежний уровень. Но поскольку Бегу в этом году тоже не впечатляет, оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.