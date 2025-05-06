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    Квитова наконец-то прервет серию поражений?

    Квитова — Бегу. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Риме 6 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Квитова — Бегу
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    Петра Квитова
    Чешка Петра Квитова сыграет против румынки Ирины-Камелии Бегу в первом круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 6 мая, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Квитова — Бегу, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 06 Мая 2025 года

    Петра Квитова

  • Чехия
    •  Петра Квитова 12:30 Ирина Бегу

    Ирина Бегу

  • Румыния
    •

    Квитова

    Петре не позавидуешь, после декрета она до сих пор не одержала ни одной победы.

    Серия поражений бывшей первой ракетки мира составляет уже четыре матча.

    В конце прошлого месяца Квитова проиграла американке Кэти Волынец (4:6, 0:6) на старте «тысячника» в Мадриде.

    Прогнозы на теннис

    В марте Квитова не прошла первый круг в Индиан-Уэллс и Майами, уступив Варваре Грачевой и Софии Кенин соответственно.

    Еще в одном матче Петра проиграла Джоди Баррейдж на турнире в Остине.

    Бегу

    Ирина-Камелия тоже неудачно провела недавние турниры.

    В Мадриде румынская теннисистка проиграла в первом круге француженке Диан Парри.

    На «пятисотнике» в Чарлстоне Бегу в стартовом матче уступила россиянке Полине Кудерметовой.

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    Ранее в этом сезоне 34-летняя Бегу выиграла лишь один матч на уровне основной сетки WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Квитову в этом матче можно поставить за 2.86, победу Бегу букмекеры предлагают за 1.42.

    Прогноз: Петра старается изо всех сил, но пока что ей явно тяжело. Очевидно, что чешка вряд ли вернется на прежний уровень. Но поскольку Бегу в этом году тоже не впечатляет, оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Квитова — Бегу?

    Матч Квитова — Бегу состоится 06 мая 2025 года в 12:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Квитова — Бегу?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 21,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Квитова — Бегу?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 21,0» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Квитова — Бегу?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Квитова — Бегу?

    Коэффициенты букмекеров: на Квитову в этом матче можно поставить за 2.86, победу Бегу букмекеры предлагают за 1.42.

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    Квитова — Бегу: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 06.05.202512:30. Квитова наконец-то прервет серию поражений?
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