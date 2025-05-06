Квитова — Бегу. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Риме 6 мая 2025 года

Чешка Петра Квитова сыграет против румынки Ирины-Камелии Бегу в первом круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 6 мая, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Квитова — Бегу, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Квитова

Петре не позавидуешь, после декрета она до сих пор не одержала ни одной победы.

Серия поражений бывшей первой ракетки мира составляет уже четыре матча.

В конце прошлого месяца Квитова проиграла американке Кэти Волынец (4:6, 0:6) на старте «тысячника» в Мадриде.

Прогнозы на теннис

В марте Квитова не прошла первый круг в Индиан-Уэллс и Майами, уступив Варваре Грачевой и Софии Кенин соответственно.

Еще в одном матче Петра проиграла Джоди Баррейдж на турнире в Остине.

Бегу

Ирина-Камелия тоже неудачно провела недавние турниры.

В Мадриде румынская теннисистка проиграла в первом круге француженке Диан Парри.

На «пятисотнике» в Чарлстоне Бегу в стартовом матче уступила россиянке Полине Кудерметовой.

Ранее в этом сезоне 34-летняя Бегу выиграла лишь один матч на уровне основной сетки WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Квитову в этом матче можно поставить за 2.86, победу Бегу букмекеры предлагают за 1.42.

Прогноз: Петра старается изо всех сил, но пока что ей явно тяжело. Очевидно, что чешка вряд ли вернется на прежний уровень. Но поскольку Бегу в этом году тоже не впечатляет, оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.