Дрейпер — Музетти. Ставка (к. 2.10) и прогноз на Мастерс в Мадриде 2 мая 2025 года

Британец Джек Дрейпер сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 2 мая, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Музетти, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Дрейпер

Джек впервые дошел до полуфинала на грунтовом «Мастерсе». На следующей неделе он обойдет в рейтинге Новака Джоковича и станет пятой ракеткой мира.

На текущем турнире британский теннисист пока не проиграл ни одного сета.

В четвертьфинале Дрейпер разгромил итальянца Маттео Арнальди — 6:0, 6:4.

В матче против Томми Пола в четвертом круге тоже не было интриги — 6:2, 6:2.

В третьем раунде он встречался с Маттео Берреттини, который не смог завершить матч из-за травмы. Дрейпер выиграл первый сет на тай-брейке, а перед началом второго итальянец снялся.

Прогнозы на теннис

В стартовом матче 23-летний теннисист спокойно переиграл нидерландца Таллона Грикспора — 6:3, 6:4.

Музетти

Лоренцо тем временем вышел в полуфинал на втором «Мастерсе» подряд.

Как и Дрейпер, итальянец тоже до сих пор не отдал соперникам ни одного сета.

В четвертьфинале Музетти спокойно переиграл канадца Габриэля Диалло — 6:4, 6:3.

В третьем раунде Музетти выиграл у грека Стефаноса Циципаса (7:5, 7:6), а в 1/8 финала красиво разобрался с австралийцем Алексом Де Минором (6:4, 6:2).

Еще в одном матче он одержал победу над аргентинцем Томасом Этчеверри (7:6, 6:2).

На следующей неделе Музетти дебютирует в топ-10.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.49, победу Музетти букмекеры предлагают за 2.62.

Прогноз: Джек выиграл три предыдущих матча против Лоренцо. Но здесь также стоит отметить, что они еще ни разу не встречались на грунте. На этом покрытии у итальянца гораздо больше шансов на победу. Но с учетом того, как оба теннисиста провели недавние матчи, логично рассмотреть ставки на количество геймов или сетов. Скорее всего, Дрейпер и Музетти будут долго выяснять, кто из них больше достоин сыграть в финале.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.10.