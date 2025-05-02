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    Дрейпер и Музетти устроят шоу?

    Дрейпер — Музетти. Ставка (к. 2.10) и прогноз на Мастерс в Мадриде 2 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Дрейпер — Музетти
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    Джек Дрейпер
    Британец Джек Дрейпер сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 2 мая, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Музетти, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Дрейпер

    Джек впервые дошел до полуфинала на грунтовом «Мастерсе». На следующей неделе он обойдет в рейтинге Новака Джоковича и станет пятой ракеткой мира.

    На текущем турнире британский теннисист пока не проиграл ни одного сета.

    В четвертьфинале Дрейпер разгромил итальянца Маттео Арнальди — 6:0, 6:4.

    В матче против Томми Пола в четвертом круге тоже не было интриги — 6:2, 6:2.

    В третьем раунде он встречался с Маттео Берреттини, который не смог завершить матч из-за травмы. Дрейпер выиграл первый сет на тай-брейке, а перед началом второго итальянец снялся.

    Прогнозы на теннис

    В стартовом матче 23-летний теннисист спокойно переиграл нидерландца Таллона Грикспора — 6:3, 6:4.

    Музетти

    Лоренцо тем временем вышел в полуфинал на втором «Мастерсе» подряд.

    Как и Дрейпер, итальянец тоже до сих пор не отдал соперникам ни одного сета.

    В четвертьфинале Музетти спокойно переиграл канадца Габриэля Диалло — 6:4, 6:3.

    В третьем раунде Музетти выиграл у грека Стефаноса Циципаса (7:5, 7:6), а в 1/8 финала красиво разобрался с австралийцем Алексом Де Минором (6:4, 6:2).

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    Еще в одном матче он одержал победу над аргентинцем Томасом Этчеверри (7:6, 6:2).

    На следующей неделе Музетти дебютирует в топ-10.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.49, победу Музетти букмекеры предлагают за 2.62.

    Прогноз: Джек выиграл три предыдущих матча против Лоренцо. Но здесь также стоит отметить, что они еще ни разу не встречались на грунте. На этом покрытии у итальянца гораздо больше шансов на победу. Но с учетом того, как оба теннисиста провели недавние матчи, логично рассмотреть ставки на количество геймов или сетов. Скорее всего, Дрейпер и Музетти будут долго выяснять, кто из них больше достоин сыграть в финале.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Дрейпер — Музетти?

    Матч Дрейпер — Музетти состоится 02 мая 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Дрейпер — Музетти?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Дрейпер — Музетти?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Дрейпер — Музетти?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Дрейпер — Музетти?

    Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.49, победу Музетти букмекеры предлагают за 2.62.

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    Дрейпер — Музетти: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 02.05.202521:00. Дрейпер и Музетти устроят шоу?
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