Муте — Котов. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Экс-ан-Провансе 30 апреля 2025 года

Россиянин Павел Котов сыграет против француза Корантена Муте в первом круге «челленддера» в Экс-ан-Провансе (Франция). Матч пройдет 30 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Муте — Котов, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Муте

В этом году у Корантена пока отрицательный баланс — девять побед и десять поражений.

Текущая серия поражений французского теннисиста составляет три матча.

Ранее в апреле Муте проиграл аргентинцу Томасу Этчеверри на старте «Мастерса» в Монте-Карло, уступил американцу Итану Куинну в квалификации «пятисотника» в Барселоне и Арольду Майо в первом круге «тысячника» в Мадриде.

В текущем сезоне Муте выиграл только три из девяти матчей на грунте.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Корантена в 2025 пока остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Котов

Павел тем временем тоже очень слабо проводит первую половину сезона.

В этом году российский на данный момент одержал лишь семь побед и 12 раз проиграл.

На прошлой неделе Котов проиграл британцу Джейкоб Фирнли в первом раунде квалификации «Мастерса» в Мадриде.

Перед этим Котов прошел два раунда на «челленджере» в столице Испании — обыграл Бенджамина Хассана и Алехандро Моро-Каньяса, после чего уступил Норберту Гомбошу.

В этом сезоне Котов выиграл лишь два матча на уровне основной сетки, и это касается в том числе «челленджеров»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Муте в этом матче можно поставить за 1.60, победу Котова букмекеры предлагают за 2.22.

Прогноз: в данном случае оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов. Российского теннисиста ждет нервный и затяжной матч против импульсивного француза.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.