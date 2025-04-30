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    Сможет ли Котов обыграть Муте?

    Муте — Котов. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Экс-ан-Провансе 30 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Муте — Котов
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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против француза Корантена Муте в первом круге «челленддера» в Экс-ан-Провансе (Франция). Матч пройдет 30 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Муте — Котов, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Муте

    В этом году у Корантена пока отрицательный баланс — девять побед и десять поражений.

    Текущая серия поражений французского теннисиста составляет три матча.

    Ранее в апреле Муте проиграл аргентинцу Томасу Этчеверри на старте «Мастерса» в Монте-Карло, уступил американцу Итану Куинну в квалификации «пятисотника» в Барселоне и Арольду Майо в первом круге «тысячника» в Мадриде.

    В текущем сезоне Муте выиграл только три из девяти матчей на грунте.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Корантена в 2025 пока остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

    Котов

    Павел тем временем тоже очень слабо проводит первую половину сезона.

    В этом году российский на данный момент одержал лишь семь побед и 12 раз проиграл.

    На прошлой неделе Котов проиграл британцу Джейкоб Фирнли в первом раунде квалификации «Мастерса» в Мадриде.

    Перед этим Котов прошел два раунда на «челленджере» в столице Испании — обыграл Бенджамина Хассана и Алехандро Моро-Каньяса, после чего уступил Норберту Гомбошу.

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    В этом сезоне Котов выиграл лишь два матча на уровне основной сетки, и это касается в том числе «челленджеров»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Муте в этом матче можно поставить за 1.60, победу Котова букмекеры предлагают за 2.22.

    Прогноз: в данном случае оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов. Российского теннисиста ждет нервный и затяжной матч против импульсивного француза.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Муте — Котов?

    Матч Муте — Котов состоится 30 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Муте — Котов?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Муте — Котов?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Муте — Котов?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Муте — Котов?

    Коэффициенты букмекеров: на Муте в этом матче можно поставить за 1.60, победу Котова букмекеры предлагают за 2.22.

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    Муте — Котов: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 30.04.202512:00. Сможет ли Котов обыграть Муте?
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