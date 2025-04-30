Муте — Котов. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Экс-ан-Провансе 30 апреля 2025 года

Муте
В этом году у Корантена пока отрицательный баланс — девять побед и десять поражений.
Текущая серия поражений французского теннисиста составляет три матча.
Ранее в апреле Муте проиграл аргентинцу Томасу Этчеверри на старте «Мастерса» в Монте-Карло, уступил американцу Итану Куинну в квалификации «пятисотника» в Барселоне и Арольду Майо в первом круге «тысячника» в Мадриде.
В текущем сезоне Муте выиграл только три из девяти матчей на грунте.
Лучшим результатом Корантена в 2025 пока остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.
Котов
Павел тем временем тоже очень слабо проводит первую половину сезона.
В этом году российский на данный момент одержал лишь семь побед и 12 раз проиграл.
На прошлой неделе Котов проиграл британцу Джейкоб Фирнли в первом раунде квалификации «Мастерса» в Мадриде.
Перед этим Котов прошел два раунда на «челленджере» в столице Испании — обыграл Бенджамина Хассана и Алехандро Моро-Каньяса, после чего уступил Норберту Гомбошу.
В этом сезоне Котов выиграл лишь два матча на уровне основной сетки, и это касается в том числе «челленджеров»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Муте в этом матче можно поставить за 1.60, победу Котова букмекеры предлагают за 2.22.
Прогноз: в данном случае оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов. Российского теннисиста ждет нервный и затяжной матч против импульсивного француза.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.