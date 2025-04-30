Киз — Свентек. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Мадриде 30 апреля 2025 года

Полька Ига Свентек сыграет против американки Мэдисон Киз в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 30 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Киз — Свентек, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Киз

Мэдисон второй год подряд дошла на мадридском «тысячнике» до четвертьфинала.

На текущем турнире американская теннисистка пока не проиграла ни одного сета.

В третьем круге Киз одержала победу над россиянкой Анной Калинской — 7:5, 7:6.

В остальных матчах действующая чемпионка Australian Open Киз выиграла у итальянски Лючии Бронцетти и хорватки Донны Векич.

Прогнозы на теннис

Киз четвертый раз в этом году прошла не менее трех раундов. В текущем сезоне она выиграла 23 матча и потерпела лишь четыре поражения.

Свентек

Ига тем временем не без проблем преодолела предыдущие раунды.

Польская теннисистка уже успела проиграть два сета. Просто для сравнения: в прошлом году она отдала лишь восемь геймов в первых трех матчах на турнире в Мадриде.

В 1/8 финала Свентек одержала победу над Дианой Шнайдер — 6:0, 6:7, 6:4.

В стартовом матче действующая чемпионка турнира с трудом выиграла у 19-летней филиппинки Александры Эалы — 4:6, 6:4, 6:2.

Прогнозы на теннис

Лучше всего Ига сыграла против Линды Носковой в матче третьего раунда — 6:4, 6:2.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Киз в этом матче можно поставить за 3.32, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.33.

Прогноз: в прошлом году Ига разгромила Мэдисон в полуфинале мадридского «тысячника» и на турнире в Риме. Но после этого был еще один матч: в январе американка победила польку в полуфинале Australian Open — 5:7, 6:1, 7:6.

В последнее время Свентек играет далеко не так убедительно, как год назад, когда она просто не заметила Киз на грунтовых кортах. На этот раз поражение Иги не станет большой неожиданностью.

Рекомендуемая ставка: Киз возьмет хотя бы один сет за 1.92.