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    Шелтону и Меншику снова понадобится третий сет?

    Шелтон — Меншик. Ставка (к. 2.27) и прогноз на Мастерс в Мадриде 27 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шелтон — Меншик
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    Бен Шелтон
    Американец Бен Шелтон сыграет против чеха Якуба Меншика в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 27 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шелтон — Меншик, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 27 Апреля 2025 года

    Бен Шелтон

  • США
    •  Бен Шелтон 12:00 Якуб Меншик

    Якуб Меншик

  • Чехия
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    Шелтон

    Бен в стартовом матче с трудом выиграл у Мариано Навоне — 4:6, 7:6, 6:3.

    Во втором сете при счете 4:5 американец отыграл у аргентинского теннисиста подачу на матч.

    Эта победа стала еще одним подтверждением, что Шелтон может демонстрировать свой лучший теннис не только на харде.

    На прошлой неделе Шелтон дошел до финала на «пятисотнике» в Мюнхене. В решающем матче 23-летний теннисист проиграл второй ракетке мира Саше Звереву.

    Прогнозы на теннис

    Зато перед этим Шелтон одержал волевую победу над аргентинцем Франсиско Серундоло и обыграл итальянского грунтовика Лучано Дардери.

    Меншик

    Якуб в первом матче на этой неделе одержал победу над американцем Итаном Куинном — 7:6, 6:1.

    Это был всего лишь второй матч чеха на грунте этой весной. В Мюнхене 19-летний теннисист сенсационно проиграл в первом круге немцу Яннику Ханфманну.

    Но любые неудачи Меншика сейчас будут в тени его невероятной победы в Майами.

    В финале американского «Мастерса» Якуб выиграл у Новака Джоковича — 7:6, 7:6.

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    Кроме того, на этом турнире Меншик остановил Джека Дрейпера, Артура Фиса и Тейлора Фрица.

    В прошлом году Меншик дошел в Мадриде до третьего круга (во втором раунде выиграл у Григора Димитрова).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 2.20, победу Меншика букмекеры предлагают за 1.67.

    Прогноз: в прошлом году Бен обыграл Якуба на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, а в начале текущего чех взял реванш, победив американца в Окленде. В обоих случаях они провели по три сета. Почти нет сомнений в том, что по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.27.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шелтон — Меншик?

    Матч Шелтон — Меншик состоится 27 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шелтон — Меншик?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шелтон — Меншик?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.27.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шелтон — Меншик?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шелтон — Меншик?

    Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 2.20, победу Меншика букмекеры предлагают за 1.67.

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    Шелтон — Меншик: прогноз и ставка за 2.27, статистика, коэффициенты матча 27.04.202512:00. Шелтону и Меншику снова понадобится третий сет?
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