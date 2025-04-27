Шелтон — Меншик. Ставка (к. 2.27) и прогноз на Мастерс в Мадриде 27 апреля 2025 года

Американец Бен Шелтон сыграет против чеха Якуба Меншика в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 27 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шелтон — Меншик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Шелтон

Бен в стартовом матче с трудом выиграл у Мариано Навоне — 4:6, 7:6, 6:3.

Во втором сете при счете 4:5 американец отыграл у аргентинского теннисиста подачу на матч.

Эта победа стала еще одним подтверждением, что Шелтон может демонстрировать свой лучший теннис не только на харде.

На прошлой неделе Шелтон дошел до финала на «пятисотнике» в Мюнхене. В решающем матче 23-летний теннисист проиграл второй ракетке мира Саше Звереву.

Прогнозы на теннис

Зато перед этим Шелтон одержал волевую победу над аргентинцем Франсиско Серундоло и обыграл итальянского грунтовика Лучано Дардери.

Меншик

Якуб в первом матче на этой неделе одержал победу над американцем Итаном Куинном — 7:6, 6:1.

Это был всего лишь второй матч чеха на грунте этой весной. В Мюнхене 19-летний теннисист сенсационно проиграл в первом круге немцу Яннику Ханфманну.

Но любые неудачи Меншика сейчас будут в тени его невероятной победы в Майами.

В финале американского «Мастерса» Якуб выиграл у Новака Джоковича — 7:6, 7:6.

Кроме того, на этом турнире Меншик остановил Джека Дрейпера, Артура Фиса и Тейлора Фрица.

В прошлом году Меншик дошел в Мадриде до третьего круга (во втором раунде выиграл у Григора Димитрова).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 2.20, победу Меншика букмекеры предлагают за 1.67.

Прогноз: в прошлом году Бен обыграл Якуба на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, а в начале текущего чех взял реванш, победив американца в Окленде. В обоих случаях они провели по три сета. Почти нет сомнений в том, что по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.27.