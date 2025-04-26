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    Музетти проиграет на старте «Мастерса» в Мадриде?

    Этчеверри — Музетти. Ставка (к. 2.01) и прогноз на Мастерс в Мадриде 26 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Этчеверри — Музетти
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    Лоренцо Музетти
    Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 26 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Этчеверри — Музетти, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 26 Апреля 2025 года

    Томас Этчеверри

  • Аргентина
    •  Томас Этчеверри 11:00 Лоренцо Музетти

    Лоренцо Музетти

  • Италия
    •

    Этчеверри

    У Томаса в первом раунде был тяжелейший матч против Хамада Меджедовича — 6:4, 6:7, 6:4.

    Без везения тут не обошлось: в решающем сете аргентинец отыграл 14 из 15-ти брейк-пойнтов.

    На прошлой неделе Этчеверри проиграл австралийцу Алексу Де Минору на старте турнира в Барселоне.

    В Монте-Карло латиноамериканец с трудом выиграл у Корантена Муте, после чего уступил Алехандро Давидовичу-Фокине.

    Прогнозы на теннис

    Ну и еще один показательный момент: ранее в этом сезоне Этчеверри смог пройти дальше второго круга только на скромном турнире в Сантьяго.

    Музетти

    Лоренцо тем временем не играл на прошлой неделе из-за небольшого повреждения, полученного в Монте-Карло.

    Итальянец стал одним из героев «Мастерса» на Лазурном берегу, по итогам которого он поднялся в рейтинге на 11-ю строчку.

    Вопреки ожиданиям, Музетти дошел до финала, где проиграл Карлосу Алькарасу (6:3, 1:6, 0:6). После первого сета он, по сути, уже не мог играть из-за проблем с ногой.

    До «Мастерса» в Монте-Карло лучшим результатом Музетти в 2025-м был выход в третий круг на Australian Open.

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    В прошлом году и в 2023-м Лоренцо не смог пройти второй раунд на «тысячнике» в столице Испании.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 2.79, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.44.

    Прогноз: даже если итальянец успел как следует восстановиться, его в любом случае ждет непростой матч. Оптимальным вариантом здесь будет ставка на количество геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.01.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Этчеверри — Музетти?

    Матч Этчеверри — Музетти состоится 26 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Этчеверри — Музетти?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Этчеверри — Музетти?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 2.01.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Этчеверри — Музетти?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Этчеверри — Музетти?

    Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 2.79, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.44.

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