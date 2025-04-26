Этчеверри — Музетти. Ставка (к. 2.01) и прогноз на Мастерс в Мадриде 26 апреля 2025 года

Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 26 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Этчеверри — Музетти, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Этчеверри

У Томаса в первом раунде был тяжелейший матч против Хамада Меджедовича — 6:4, 6:7, 6:4.

Без везения тут не обошлось: в решающем сете аргентинец отыграл 14 из 15-ти брейк-пойнтов.

На прошлой неделе Этчеверри проиграл австралийцу Алексу Де Минору на старте турнира в Барселоне.

В Монте-Карло латиноамериканец с трудом выиграл у Корантена Муте, после чего уступил Алехандро Давидовичу-Фокине.

Прогнозы на теннис

Ну и еще один показательный момент: ранее в этом сезоне Этчеверри смог пройти дальше второго круга только на скромном турнире в Сантьяго.

Музетти

Лоренцо тем временем не играл на прошлой неделе из-за небольшого повреждения, полученного в Монте-Карло.

Итальянец стал одним из героев «Мастерса» на Лазурном берегу, по итогам которого он поднялся в рейтинге на 11-ю строчку.

Вопреки ожиданиям, Музетти дошел до финала, где проиграл Карлосу Алькарасу (6:3, 1:6, 0:6). После первого сета он, по сути, уже не мог играть из-за проблем с ногой.

До «Мастерса» в Монте-Карло лучшим результатом Музетти в 2025-м был выход в третий круг на Australian Open.

В прошлом году и в 2023-м Лоренцо не смог пройти второй раунд на «тысячнике» в столице Испании.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 2.79, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.44.

Прогноз: даже если итальянец успел как следует восстановиться, его в любом случае ждет непростой матч. Оптимальным вариантом здесь будет ставка на количество геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.01.