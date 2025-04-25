Попырин — Бублик. Ставка (к. 2.04) и прогноз на Мастерс в Мадриде 25 апреля 2025 года

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против австралийца Алексея Попырина во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Попырин — Бублик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Попырин

Алексей в начале апреля дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло.

С учетом того, как австралиец проводит сезон, его выступление на Лазурном берегу стало большой неожиданностью.

Попырин выиграл у Юго Эмбера, Фрэнсиса Тиафо и Каспера Рууда, после чего уступил Алехандро Давидовичу-Фокине.

Дело в том, что до турнира в Монте-Карло у Попырина был просто ужасный баланс — всего лишь две победы и шесть поражений.

Прогнозы на теннис

Попырин по-прежнему находится в топ-30 только благодаря прошлогодним успехам. Летом ему предстоит защищать большое количество очков на турнирах в Северной Америке.

Бублик

Саша в первом круге одержал победу над американцем Алексом Микельсеном — 7:6, 7:6.

В первой партии представитель Казахстана не позволил американцу подать на сет при счете 5:4, а во второй отыграл два сетбола при 5:6.

Этот матч стал еще одним подтверждением, что сейчас у Бублика нет проблем с мотивацией, несмотря на то, что раньше он всегда подчеркивал, что не любит и не хочет играть на грунте.

Сейчас на его отношении сильно сказывается ситуация в рейтинге. После серии неудачных результатов Бублик опустился на 75-ю строчку.

При этом он покинет топ-80, если не повторит прошлогодний результат в Мадриде. В 2024-м Саша дошел до четвертого круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 1.66, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.22.

Прогноз: ранее Бублик ни разу не обыгрывал Попырина. Четыре предыдущих матча между ними завершились в пользу австралийца. Однако сейчас может произойти все что угодно, учитывая внезапно проснувшуюся мотивацию теннисиста из Казахстана.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.04.