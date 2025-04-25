ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Интер — Милан«Милан» разрушил мечту «Интера» о требле. «Нерадзурри» разгромлены в полуфинале Кубка Брюс Баффер«It’s time»: Как Брюс Баффер стал голосом UFC и заработал миллионы Арда ГюлерГюлер оставляет надежды на титул. «Реал» скромно обыграл «Хетафе»
    Все новости спорта

    Сможет ли Бублик выиграть у Попырина?

    Попырин — Бублик. Ставка (к. 2.04) и прогноз на Мастерс в Мадриде 25 апреля 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Александр Бублик
    Прогноз и ставки на Попырин — Бублик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против австралийца Алексея Попырина во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Попырин — Бублик, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Мадрид. Мужчины 25 Апреля 2025 года

    Алексей Попырин

  • Австралия
    •  Алексей Попырин 11:00 Александр Бублик

    Александр Бублик

  • Казахстан
    •

    Попырин

    Алексей в начале апреля дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло.

    С учетом того, как австралиец проводит сезон, его выступление на Лазурном берегу стало большой неожиданностью.

    Попырин выиграл у Юго Эмбера, Фрэнсиса Тиафо и Каспера Рууда, после чего уступил Алехандро Давидовичу-Фокине.

    Дело в том, что до турнира в Монте-Карло у Попырина был просто ужасный баланс — всего лишь две победы и шесть поражений.

    Прогнозы на теннис

    Попырин по-прежнему находится в топ-30 только благодаря прошлогодним успехам. Летом ему предстоит защищать большое количество очков на турнирах в Северной Америке.

    Бублик

    Саша в первом круге одержал победу над американцем Алексом Микельсеном — 7:6, 7:6.

    В первой партии представитель Казахстана не позволил американцу подать на сет при счете 5:4, а во второй отыграл два сетбола при 5:6.

    Этот матч стал еще одним подтверждением, что сейчас у Бублика нет проблем с мотивацией, несмотря на то, что раньше он всегда подчеркивал, что не любит и не хочет играть на грунте.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Сейчас на его отношении сильно сказывается ситуация в рейтинге. После серии неудачных результатов Бублик опустился на 75-ю строчку.

    При этом он покинет топ-80, если не повторит прошлогодний результат в Мадриде. В 2024-м Саша дошел до четвертого круга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 1.66, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.22.

    Прогноз: ранее Бублик ни разу не обыгрывал Попырина. Четыре предыдущих матча между ними завершились в пользу австралийца. Однако сейчас может произойти все что угодно, учитывая внезапно проснувшуюся мотивацию теннисиста из Казахстана.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.04.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Попырин — Бублик?

    Матч Попырин — Бублик состоится 25 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Попырин — Бублик?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Попырин — Бублик?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 2.04.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Попырин — Бублик?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Попырин — Бублик?

    Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 1.66, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.22.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.13
  • Прогноз на матч Бергс — Нисиока
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Альтмайер — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Парри — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сонего — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Андреева — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Шнайдер — Волынец
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Арнальди — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ландалусе — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эала — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Севастова — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Грикспор — Копршива
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Тьен — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фонсека — Мёллер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Попырин — Бублик: прогноз и ставка за 2.04, статистика, коэффициенты матча 25.04.202512:00. Сможет ли Бублик выиграть у Попырина?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры