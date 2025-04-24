Киз — Бронцетти. Ставка (к. 2.09) и прогноз на турнир в Мадриде 24 апреля 2025 года

Американка Мэдисон Киз сыграет против итальянки Лючии Бронцетти во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 24 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Киз — Бронцетти, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Киз

После невероятной победной серии у Мэдисон, похоже, начался спад, что, в принципе, не стало сюрпризом.

Три недели назад американка прошла лишь один раунд на домашнем турнире в Чарлстоне — после победы над Кэролайн Доулхайд проиграла Анне Калинской (2:6, 4:6).

Незадолго до этого Киз проиграла 19-летней филиппинке Александре Эале в третьем круге «тысячника» в Майами.

Прогнозы на теннис

Но при этом у Киз все равно солидный баланс в этом сезоне — 20 побед и лишь четыре поражения.

В январе Мэдисон стала чемпионкой Australian Open и выиграла турнир в Аделаиде.

Бронцетти

Лючия в стартовом матче выиграла у бывшей первой ракетки мира Наоми Осаки — 6:4, 2:6, 6:4.

Для японки это был первый матч на грунте в этом году, поэтому результат не удивил. Тем более она и раньше не впечатляла на этом покрытии.

Бронцетти прервала серию из трех поражений. Ранее она проиграла Марии Саккари во втором круге «тысячника» в Майами, а также не прошла первый раунд в Чарлстоне и Руане.

В предыдущих сезонах Бронцетти ни разу не выигрывала в Мадриде больше одного матча.

В этом году лучшим результатом 26-летней итальянки пока остается выход в финал турнир в Клуж-Напоке (Румыния).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Киз в этом матче можно поставить за 1.19, победу Бронцетти букмекеры предлагают за 4.60.

Прогноз: в начале января Мэдисон обыграла Лючию в Окленде со счетом 6:4, 6:4. Вряд ли Бронцетти возьмет реванш, но ей вполне по силам снова избежать разгромного поражения.

Рекомендуемая ставка: победа Киз + тотал геймов больше 18,5 за 2.09.