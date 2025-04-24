Киз — Бронцетти. Ставка (к. 2.09) и прогноз на турнир в Мадриде 24 апреля 2025 года

Мэдисон Кис
Лючия Бронцетти
Киз
После невероятной победной серии у Мэдисон, похоже, начался спад, что, в принципе, не стало сюрпризом.
Три недели назад американка прошла лишь один раунд на домашнем турнире в Чарлстоне — после победы над Кэролайн Доулхайд проиграла Анне Калинской (2:6, 4:6).
Незадолго до этого Киз проиграла 19-летней филиппинке Александре Эале в третьем круге «тысячника» в Майами.
Но при этом у Киз все равно солидный баланс в этом сезоне — 20 побед и лишь четыре поражения.
В январе Мэдисон стала чемпионкой Australian Open и выиграла турнир в Аделаиде.
Бронцетти
Лючия в стартовом матче выиграла у бывшей первой ракетки мира Наоми Осаки — 6:4, 2:6, 6:4.
Для японки это был первый матч на грунте в этом году, поэтому результат не удивил. Тем более она и раньше не впечатляла на этом покрытии.
Бронцетти прервала серию из трех поражений. Ранее она проиграла Марии Саккари во втором круге «тысячника» в Майами, а также не прошла первый раунд в Чарлстоне и Руане.
В предыдущих сезонах Бронцетти ни разу не выигрывала в Мадриде больше одного матча.
В этом году лучшим результатом 26-летней итальянки пока остается выход в финал турнир в Клуж-Напоке (Румыния).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Киз в этом матче можно поставить за 1.19, победу Бронцетти букмекеры предлагают за 4.60.
Прогноз: в начале января Мэдисон обыграла Лючию в Окленде со счетом 6:4, 6:4. Вряд ли Бронцетти возьмет реванш, но ей вполне по силам снова избежать разгромного поражения.
- 1.93Cамсонова — Доулхайд: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 2.00Эала — Свентек: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.95Андреева — Боузкова: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Киз + тотал геймов больше 18,5 за 2.09.