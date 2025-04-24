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    У Киз тоже будут проблемы в матче против Бронцетти?

    Киз — Бронцетти. Ставка (к. 2.09) и прогноз на турнир в Мадриде 24 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Киз — Бронцетти
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    Мэдисон Киз
    Американка Мэдисон Киз сыграет против итальянки Лючии Бронцетти во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 24 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Киз — Бронцетти, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 24 Апреля 2025 года

    Мэдисон Кис

  • США
    •  Мэдисон Кис 12:00 Лючия Бронцетти

    Лючия Бронцетти

  • Италия
    •

    Киз

    После невероятной победной серии у Мэдисон, похоже, начался спад, что, в принципе, не стало сюрпризом.

    Три недели назад американка прошла лишь один раунд на домашнем турнире в Чарлстоне — после победы над Кэролайн Доулхайд проиграла Анне Калинской (2:6, 4:6).

    Незадолго до этого Киз проиграла 19-летней филиппинке Александре Эале в третьем круге «тысячника» в Майами.

    Прогнозы на теннис

    Но при этом у Киз все равно солидный баланс в этом сезоне — 20 побед и лишь четыре поражения.

    В январе Мэдисон стала чемпионкой Australian Open и выиграла турнир в Аделаиде.

    Бронцетти

    Лючия в стартовом матче выиграла у бывшей первой ракетки мира Наоми Осаки — 6:4, 2:6, 6:4.

    Для японки это был первый матч на грунте в этом году, поэтому результат не удивил. Тем более она и раньше не впечатляла на этом покрытии.

    Бронцетти прервала серию из трех поражений. Ранее она проиграла Марии Саккари во втором круге «тысячника» в Майами, а также не прошла первый раунд в Чарлстоне и Руане.

    В предыдущих сезонах Бронцетти ни разу не выигрывала в Мадриде больше одного матча.

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    В этом году лучшим результатом 26-летней итальянки пока остается выход в финал турнир в Клуж-Напоке (Румыния).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Киз в этом матче можно поставить за 1.19, победу Бронцетти букмекеры предлагают за 4.60.

    Прогноз: в начале января Мэдисон обыграла Лючию в Окленде со счетом 6:4, 6:4. Вряд ли Бронцетти возьмет реванш, но ей вполне по силам снова избежать разгромного поражения.

    Рекомендуемая ставка: победа Киз + тотал геймов больше 18,5 за 2.09.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Киз — Бронцетти?

    Матч Киз — Бронцетти состоится 24 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Киз — Бронцетти?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Киз + тотал геймов больше 18,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Киз — Бронцетти?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Киз + тотал геймов больше 18,5» с коэффициентом у букмекеров 2.09.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Киз — Бронцетти?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Киз — Бронцетти?

    Коэффициенты букмекеров: на Киз в этом матче можно поставить за 1.19, победу Бронцетти букмекеры предлагают за 4.60.

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    Киз — Бронцетти: прогноз и ставка за 2.09, статистика, коэффициенты матча 24.04.202512:00. У Киз тоже будут проблемы в матче против Бронцетти?
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