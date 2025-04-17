Австралиец Алекс Де Минор сыграет против британца Джейкоба Фирнли во втором круге турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фирнли — Де Минор, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фирнли

Джейкоб изначально не смог пройти квалификацию на каталонском «пятисотнике», но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем раунде квалификации британец проиграл колумбийцу Даниэлю Галану.

Зато в первом круге Фирнли преподнес сенсацию, одержав победу над опытным испанским грунтовиком Роберто Карбальесом-Баэной (6:1, 7:5).

Ну и самый главный факт: 23-летний Фирнли на этой неделе провел свои первые в карьере матчи на грунте. До этого он играл только на харде и на траве.

Де Минор

Алекс в первом круге одержал уверенную победу над Томасом Этчеверри — 6:4, 6:4.

Австралийцу сразу достался сложный соперник, но в итоге он подтвердил, что теперь может демонстрировать свой лучший теннис на любом покрытии.

На прошлой неделе Де Минор остановился в шаге от финала в Монте-Карло.

В четвертьфинале «тысячника» на Лазурном берегу Де Минор разгромил Григора Димитрова — 6:0, 6:0. В следующем матче он проиграл итальянцу Лоренцо Музетти, при этом взяв первый сет со счетом 6:0.

В остальных матчах Алекс выиграл у чеха Томаша Махача и россиянина Даниила Медведева.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фирнли в этом матче можно поставить 7.00, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.10.

Прогноз: скорее всего, Алексу снова хватит двух сетов для выхода в следующий раунд. Интрига в данном случае отсутствует.

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов меньше 19,5 за 1.92.