Джейкоб Фернли
Алекс де Минаур
Фирнли
Джейкоб изначально не смог пройти квалификацию на каталонском «пятисотнике», но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.
В решающем раунде квалификации британец проиграл колумбийцу Даниэлю Галану.
Зато в первом круге Фирнли преподнес сенсацию, одержав победу над опытным испанским грунтовиком Роберто Карбальесом-Баэной (6:1, 7:5).
Ну и самый главный факт: 23-летний Фирнли на этой неделе провел свои первые в карьере матчи на грунте. До этого он играл только на харде и на траве.
Де Минор
Алекс в первом круге одержал уверенную победу над Томасом Этчеверри — 6:4, 6:4.
Австралийцу сразу достался сложный соперник, но в итоге он подтвердил, что теперь может демонстрировать свой лучший теннис на любом покрытии.
На прошлой неделе Де Минор остановился в шаге от финала в Монте-Карло.
В четвертьфинале «тысячника» на Лазурном берегу Де Минор разгромил Григора Димитрова — 6:0, 6:0. В следующем матче он проиграл итальянцу Лоренцо Музетти, при этом взяв первый сет со счетом 6:0.
В остальных матчах Алекс выиграл у чеха Томаша Махача и россиянина Даниила Медведева.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фирнли в этом матче можно поставить 7.00, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.10.
Прогноз: скорее всего, Алексу снова хватит двух сетов для выхода в следующий раунд. Интрига в данном случае отсутствует.
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Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов меньше 19,5 за 1.92.