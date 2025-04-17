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    Де Минор отдаст Фирнли не больше двух-трех геймов?

    Фирнли — Де Минор. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Барселоне 17 апреля 2025 года

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    Алекс Де Минор
    Австралиец Алекс Де Минор сыграет против британца Джейкоба Фирнли во втором круге турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фирнли — Де Минор, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Барселона. Мужчины 17 Апреля 2025 года

    Джейкоб Фернли

  • Великобритания
    •  Джейкоб Фернли 11:00 Алекс де Минаур

    Алекс де Минаур

  • Австралия
    •

    Фирнли

    Джейкоб изначально не смог пройти квалификацию на каталонском «пятисотнике», но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

    В решающем раунде квалификации британец проиграл колумбийцу Даниэлю Галану.

    Зато в первом круге Фирнли преподнес сенсацию, одержав победу над опытным испанским грунтовиком Роберто Карбальесом-Баэной (6:1, 7:5).

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    Ну и самый главный факт: 23-летний Фирнли на этой неделе провел свои первые в карьере матчи на грунте. До этого он играл только на харде и на траве.

    Де Минор

    Алекс в первом круге одержал уверенную победу над Томасом Этчеверри — 6:4, 6:4.

    Австралийцу сразу достался сложный соперник, но в итоге он подтвердил, что теперь может демонстрировать свой лучший теннис на любом покрытии.

    На прошлой неделе Де Минор остановился в шаге от финала в Монте-Карло.

    В четвертьфинале «тысячника» на Лазурном берегу Де Минор разгромил Григора Димитрова — 6:0, 6:0. В следующем матче он проиграл итальянцу Лоренцо Музетти, при этом взяв первый сет со счетом 6:0.

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    В остальных матчах Алекс выиграл у чеха Томаша Махача и россиянина Даниила Медведева.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фирнли в этом матче можно поставить 7.00, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.10.

    Прогноз: скорее всего, Алексу снова хватит двух сетов для выхода в следующий раунд. Интрига в данном случае отсутствует.

    Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов меньше 19,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Фирнли — Де Минор?

    Матч Фирнли — Де Минор состоится 17 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Фирнли — Де Минор?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Де Минора + тотал геймов меньше 19,5.

    Какую сделать ставку на матч Фирнли — Де Минор?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Де Минора + тотал геймов меньше 19,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Фирнли — Де Минор?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Фирнли — Де Минор?

    Коэффициенты букмекеров: на Фирнли в этом матче можно поставить 7.00, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.10.

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    Фирнли — Де Минор: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 17.04.202512:00. Де Минор отдаст Фирнли не больше двух-трех геймов?
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