Американка Эмма Наварро сыграет против представительницы Латвии Алены Остапенко во втором круге турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 17 апреля, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Наварро — Остапенко, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Наварро

Эмма в первом раунде одержала разгромную победу над Беатрис Хаддад-Майя — 6:3, 6:0.

Бразильянка ужасно проводит сезон (до сих пор выиграла лишь два матча), поэтому данный результат не стал сюрпризом.

В начале апреля Наварро прошла два раунда на домашнем турнире в Чарлстоне — обыграла Хейли Баптист и Эшлин Крюгер, после чего уступила Аманде Анисимовой.

В этом году Наварро выиграла больше одного матча пока только на трех турнирах.

Прогнозы на теннис

В январе американка дошла до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии, а в начале марта стала чемпионкой в мексиканской Мериде.

Остапенко

Алена в первом круге встречалась с Даяной Ястремской. Украинка отказалась от продолжения борьбы при счете 6:3, 3:0 в пользу соперницы.

В Чарлстоне Остапенко не смогла пройти третий раунд, проиграв американке Даниэль Коллинз.

В этом сезоне Остапенко выиграла больше одного матча только на одном турнире — в феврале она дошла до финала на «тысячнике» в Дохе, в котором проиграла Аманде Анисимовой.

После турнира в столице Катара Остапенко выиграла лишь два из следующих шести матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Наварро в этом матче можно поставить за 1.53, победу Остапенко букмекеры предлагают за 2.50.

Прогноз: Алена действительно не лучшим образом проводит сезон, но ставить против нее все равно опасно. В данном случае оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов — вполне вероятно, что теннисисткам понадобится третий сет.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.93.