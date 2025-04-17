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    Остапенко снова разочарует?

    Наварро — Остапенко. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Штутгарте 17 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Наварро — Остапенко
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    Алена Остапенко
    Американка Эмма Наварро сыграет против представительницы Латвии Алены Остапенко во втором круге турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 17 апреля, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Наварро — Остапенко, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Женщины 17 Апреля 2025 года

    Эмма Наварро

  • США
    •  Эмма Наварро 21:00 Елена Остапенко

    Елена Остапенко

  • Латвия
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    Наварро

    Эмма в первом раунде одержала разгромную победу над Беатрис Хаддад-Майя — 6:3, 6:0.

    Бразильянка ужасно проводит сезон (до сих пор выиграла лишь два матча), поэтому данный результат не стал сюрпризом.

    В начале апреля Наварро прошла два раунда на домашнем турнире в Чарлстоне — обыграла Хейли Баптист и Эшлин Крюгер, после чего уступила Аманде Анисимовой.

    В этом году Наварро выиграла больше одного матча пока только на трех турнирах.

    Прогнозы на теннис

    В январе американка дошла до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии, а в начале марта стала чемпионкой в мексиканской Мериде.

    Остапенко

    Алена в первом круге встречалась с Даяной Ястремской. Украинка отказалась от продолжения борьбы при счете 6:3, 3:0 в пользу соперницы.

    В Чарлстоне Остапенко не смогла пройти третий раунд, проиграв американке Даниэль Коллинз.

    В этом сезоне Остапенко выиграла больше одного матча только на одном турнире — в феврале она дошла до финала на «тысячнике» в Дохе, в котором проиграла Аманде Анисимовой.

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    После турнира в столице Катара Остапенко выиграла лишь два из следующих шести матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Наварро в этом матче можно поставить за 1.53, победу Остапенко букмекеры предлагают за 2.50.

    Прогноз: Алена действительно не лучшим образом проводит сезон, но ставить против нее все равно опасно. В данном случае оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов — вполне вероятно, что теннисисткам понадобится третий сет.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Наварро — Остапенко?

    Матч Наварро — Остапенко состоится 17 апреля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Какой прогноз на матч Наварро — Остапенко?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 21,5.

    Какую сделать ставку на матч Наварро — Остапенко?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 21,5» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Наварро — Остапенко?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Наварро — Остапенко?

    Коэффициенты букмекеров: на Наварро в этом матче можно поставить за 1.53, победу Остапенко букмекеры предлагают за 2.50.

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