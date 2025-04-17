Эмма Наварро
Елена Остапенко
Наварро
Эмма в первом раунде одержала разгромную победу над Беатрис Хаддад-Майя — 6:3, 6:0.
Бразильянка ужасно проводит сезон (до сих пор выиграла лишь два матча), поэтому данный результат не стал сюрпризом.
В начале апреля Наварро прошла два раунда на домашнем турнире в Чарлстоне — обыграла Хейли Баптист и Эшлин Крюгер, после чего уступила Аманде Анисимовой.
В этом году Наварро выиграла больше одного матча пока только на трех турнирах.
В январе американка дошла до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии, а в начале марта стала чемпионкой в мексиканской Мериде.
Остапенко
Алена в первом круге встречалась с Даяной Ястремской. Украинка отказалась от продолжения борьбы при счете 6:3, 3:0 в пользу соперницы.
В Чарлстоне Остапенко не смогла пройти третий раунд, проиграв американке Даниэль Коллинз.
В этом сезоне Остапенко выиграла больше одного матча только на одном турнире — в феврале она дошла до финала на «тысячнике» в Дохе, в котором проиграла Аманде Анисимовой.
После турнира в столице Катара Остапенко выиграла лишь два из следующих шести матчей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Наварро в этом матче можно поставить за 1.53, победу Остапенко букмекеры предлагают за 2.50.
Прогноз: Алена действительно не лучшим образом проводит сезон, но ставить против нее все равно опасно. В данном случае оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов — вполне вероятно, что теннисисткам понадобится третий сет.
- 2.01Циципас — Фис: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 2.23Руне — Рууд: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 2.16Бергс — Дедура-Паломеро: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.93.