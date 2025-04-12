Австралиец Алекс Де Минор сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Де Минор, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Музетти

Лоренцо впервые в карьере дошел до полуфинала на «Мастерсе», благодаря чему поднимется в рейтинге на 13-е место.

В начале недели итальянец был близок к поражению в матче против китайца Бу Юньчаокэтэ, а теперь он в шаге от своего первого финала на «тысячнике».

В четвертьфинале Музетти одержал волевую победу над прошлогодним чемпионом турнира Стефаносом Циципасом — 1:6, 6:3, 6:4.

Прогнозы на теннис

Почти по такому же сценарию прошел матч против чеха Иржи Легечки во втором круге — 1:6, 7:5, 6:2.

В третьем круге Музетти уверенно переиграл своего соотечественника Маттео Берреттини — 6:3, 6:3.

Де Минор

Алекс тем временем второй раз сыграет в полуфинале «Мастерса».

В пятницу произошло что-то невероятное — австралиец выиграл у Григора Димитрова со счетом 6:0, 6:0.

Сложно сказать, что случилось, почему болгарин так легко отдал матч, но есть подозрение, что у него изначально были на субботу планы, абсолютно не связанные с теннисом.

Де Минору понадобилось всего лишь 44 минуты для победы над бывшей третьей ракеткой мира.

Перед этим Де Минор спокойно переиграл россиянина Даниила Медведева — 6:2, 6:2.

Еще в одном матче он одержал волевую победу над чехом Томашем Махачем — 3:6, 6:0, 6:3.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 2.20, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.67.

Прогноз: в прошлом году Лоренцо обыграл Алекса на траве в Лондоне. Был еще один матч — в 2022-м австралиец одержал победу над итальянцем в первом круге Australian Open.

Но сейчас явно не самых подходящий момент для ставок на исход. Оба чересчур хорошо играют на текущем турнире. При этом Музетти показал, что способен выбираться из самых сложных ситуаций.

Скорее всего, в предстоящем матче Де Минор и его соперник проведут больше 20 геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.