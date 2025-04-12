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    Музетти и Де Минор дойдут до решающего тай-брейка?

    Музетти — Де Минор. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Мастерс в Монте-Карло 12 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Музетти — Де Минор
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    Алекс Де Минор
    Австралиец Алекс Де Минор сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Де Минор, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 12 Апреля 2025 года

    Лоренцо Музетти

  • Италия
    •  Лоренцо Музетти 14:30 Алекс де Минаур

    Алекс де Минаур

  • Австралия
    •

    Музетти

    Лоренцо впервые в карьере дошел до полуфинала на «Мастерсе», благодаря чему поднимется в рейтинге на 13-е место.

    В начале недели итальянец был близок к поражению в матче против китайца Бу Юньчаокэтэ, а теперь он в шаге от своего первого финала на «тысячнике».

    В четвертьфинале Музетти одержал волевую победу над прошлогодним чемпионом турнира Стефаносом Циципасом — 1:6, 6:3, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    Почти по такому же сценарию прошел матч против чеха Иржи Легечки во втором круге — 1:6, 7:5, 6:2.

    В третьем круге Музетти уверенно переиграл своего соотечественника Маттео Берреттини — 6:3, 6:3.

    Де Минор

    Алекс тем временем второй раз сыграет в полуфинале «Мастерса».

    В пятницу произошло что-то невероятное — австралиец выиграл у Григора Димитрова со счетом 6:0, 6:0.

    Сложно сказать, что случилось, почему болгарин так легко отдал матч, но есть подозрение, что у него изначально были на субботу планы, абсолютно не связанные с теннисом.

    Де Минору понадобилось всего лишь 44 минуты для победы над бывшей третьей ракеткой мира.

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    Перед этим Де Минор спокойно переиграл россиянина Даниила Медведева — 6:2, 6:2.

    Еще в одном матче он одержал волевую победу над чехом Томашем Махачем — 3:6, 6:0, 6:3.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 2.20, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.67.

    Прогноз: в прошлом году Лоренцо обыграл Алекса на траве в Лондоне. Был еще один матч — в 2022-м австралиец одержал победу над итальянцем в первом круге Australian Open.

    Но сейчас явно не самых подходящий момент для ставок на исход. Оба чересчур хорошо играют на текущем турнире. При этом Музетти показал, что способен выбираться из самых сложных ситуаций.

    Скорее всего, в предстоящем матче Де Минор и его соперник проведут больше 20 геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Музетти — Де Минор?

    Матч Музетти — Де Минор состоится 12 апреля 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Музетти — Де Минор?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Какую сделать ставку на матч Музетти — Де Минор?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Музетти — Де Минор?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Музетти — Де Минор?

    Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 2.20, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.67.

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