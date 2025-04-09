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    Легечка продлит серию побед над Музетти?

    Легечка — Музетти. Ставка (к. 1.93) и прогноз на Мастерс в Монте-Карло 9 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Легечка — Музетти
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    Иржи Легечка
    Чех Иржи Легечка сыграет против итальянца Лоренцо Музетти во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Легечка — Музетти, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 09 Апреля 2025 года

    Иржи Леxечка

  • Чехия
    •  Иржи Леxечка 12:00 Лоренцо Музетти

    Лоренцо Музетти

  • Италия
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    Легечка

    Иржи в первом раунде одержал победу над американцем Себастьяном Кордой — 6:3, 7:6.

    Во втором сете чех сделал обратный брейк и отыграл сетбол на тай-брейке. Без везения не обошлось, но при этом в ключевых моментах он действительно играл лучше соперника.

    Также стоит отметить, что Легечка в этом матче выиграл 88 процентов очков на первой подаче. Для грунта это очень высокий показатель.

    Прогнозы на теннис

    Легечка прервал серию из четырех поражений. После турнира в Дохе, на котором он уступил в полуфинале Джеку Дрейперу, Иржи не выиграл ни одного матча в Дубае, Индиан-Уэллс и Майами.

    Музетти

    Лоренцо стартовом матче с трудом выиграл у китайца Бу Юньчаокэтэ — 4:6, 7:5, 6:3.

    Во втором сете итальянец проигрывал со счетом 2:4, но все-таки смог совершить камбэк.

    В решающем сете Музетти практически не ошибался, отдав сопернику на своей подаче лишь шесть очков.

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    Музетти четвертый год подряд прошел в Монте-Карло первый круг. При этом после 2021-го он пока ни разу не проигрывал здесь раньше третьего раунда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 1.94, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.86.

    Прогноз: Иржи выиграл два предыдущих матча против Лоренцо, но это было довольно давно (в 2022-м и 2023-м), поэтому акцентировать внимание на этих результат сейчас нет смысла. Очевидно, что в данном случае есть смысл выбрать ставку без учета исхода.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.93.

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    Легечка — Музетти: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 09.04.202512:00. Легечка продлит серию побед над Музетти?
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