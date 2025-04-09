Иржи Леxечка
Лоренцо Музетти
Легечка
Иржи в первом раунде одержал победу над американцем Себастьяном Кордой — 6:3, 7:6.
Во втором сете чех сделал обратный брейк и отыграл сетбол на тай-брейке. Без везения не обошлось, но при этом в ключевых моментах он действительно играл лучше соперника.
Также стоит отметить, что Легечка в этом матче выиграл 88 процентов очков на первой подаче. Для грунта это очень высокий показатель.
Легечка прервал серию из четырех поражений. После турнира в Дохе, на котором он уступил в полуфинале Джеку Дрейперу, Иржи не выиграл ни одного матча в Дубае, Индиан-Уэллс и Майами.
Музетти
Лоренцо стартовом матче с трудом выиграл у китайца Бу Юньчаокэтэ — 4:6, 7:5, 6:3.
Во втором сете итальянец проигрывал со счетом 2:4, но все-таки смог совершить камбэк.
В решающем сете Музетти практически не ошибался, отдав сопернику на своей подаче лишь шесть очков.
Музетти четвертый год подряд прошел в Монте-Карло первый круг. При этом после 2021-го он пока ни разу не проигрывал здесь раньше третьего раунда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 1.94, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.86.
Прогноз: Иржи выиграл два предыдущих матча против Лоренцо, но это было довольно давно (в 2022-м и 2023-м), поэтому акцентировать внимание на этих результат сейчас нет смысла. Очевидно, что в данном случае есть смысл выбрать ставку без учета исхода.
- 2.08Джокович — Табило: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 2.79Альтмайер — Гаске: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 2.03Дрейпер — Гирон: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.93.