Чех Иржи Легечка сыграет против итальянца Лоренцо Музетти во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Легечка — Музетти, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Легечка

Иржи в первом раунде одержал победу над американцем Себастьяном Кордой — 6:3, 7:6.

Во втором сете чех сделал обратный брейк и отыграл сетбол на тай-брейке. Без везения не обошлось, но при этом в ключевых моментах он действительно играл лучше соперника.

Также стоит отметить, что Легечка в этом матче выиграл 88 процентов очков на первой подаче. Для грунта это очень высокий показатель.

Прогнозы на теннис

Легечка прервал серию из четырех поражений. После турнира в Дохе, на котором он уступил в полуфинале Джеку Дрейперу, Иржи не выиграл ни одного матча в Дубае, Индиан-Уэллс и Майами.

Музетти

Лоренцо стартовом матче с трудом выиграл у китайца Бу Юньчаокэтэ — 4:6, 7:5, 6:3.

Во втором сете итальянец проигрывал со счетом 2:4, но все-таки смог совершить камбэк.

В решающем сете Музетти практически не ошибался, отдав сопернику на своей подаче лишь шесть очков.

Музетти четвертый год подряд прошел в Монте-Карло первый круг. При этом после 2021-го он пока ни разу не проигрывал здесь раньше третьего раунда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 1.94, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.86.

Прогноз: Иржи выиграл два предыдущих матча против Лоренцо, но это было довольно давно (в 2022-м и 2023-м), поэтому акцентировать внимание на этих результат сейчас нет смысла. Очевидно, что в данном случае есть смысл выбрать ставку без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.93.