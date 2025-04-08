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    Баутиста-Агут впервые не пройдет стартовый раунд в Монте-Карло?

    Прогноз и ставка на матч Баутиста-Агут — Накашима 08.04.2025

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    Прогноз и ставки на Баутиста-Агут — Накашима
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    Роберто Баутиста-Агут
    Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против американца Брэндона Накашимы в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Баутиста-Агут — Накашима, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 08 Апреля 2025 года

    Роберто Баутиста-Агут

  • Испания
    •  Роберто Баутиста-Агут 12:00 Брэндон Накасима

    Брэндон Накасима

  • США
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    Баутиста-Агут

    Результаты Роберто в текущем сезоне четко указывают на то, что на свой прежний уровень он уже не вернется.

    В этом году испанский теннисист до сих пор провел лишь десять матчей, и на этом отрезке у него две победы и восемь поражений.

    На прошлой неделе Баутиста-Агут прошел один раунд в Бухаресте — после волевой победы над китайцем Бу Юньчаокэтэ проиграл аргентинцу Франсиско Комесане.

    Еще один матч бывшая девятая ракетка мира выиграл на февральском «пятисотнике» в Дубае. Здесь Баутиста-Агут одержал победу над Фабианом Марожаном, переиграв соперника на решающем тай-брейке.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году 36-летний Баутиста-Агут выиграл 10 из 17-ти матчей на грунте. Есть подозрение, что в этом сезоне результаты будут сильно хуже.

    Накашима

    Брэндон тем временем уже на этой неделе может дебютировать в топ-30. На Лазурный берег он приехал в статусе 31-й ракетки мира.

    Американский теннисист на каждом из пяти предыдущих турниров выиграл не менее двух матчей.

    На прошлой неделе Накашима дошел до полуфинала на грунтовом турнире в Хьюстоне.

    Прежде чем проиграть Фрэнсису Тиафо (4:6, 6:7), Накашима спокойно остановил Маккензи Макдональда и Кристофера Юбэнкса.

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    В прошлом году Накашима выиграл 13 из 20-ти матчей на грунте. Хард ему, конечно, нравится намного больше, но и на этом покрытии американца тоже не стоит недооценивать.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 2.20, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.67.

    Прогноз: здесь вряд ли есть смысл рассматривать ставки на исход. У американца все-таки был непростой перелет из Северной Америки в Европу, из-за чего он, возможно, не успеет подойти к матчу в оптимальном состоянии. При этом на испанца все равно опасно ставить, учитывая его спад. Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Баутиста-Агут — Накашима: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 08.04.202512:00. Баутиста-Агут впервые не пройдет стартовый раунд в Монте-Карло?
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