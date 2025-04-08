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    Сможет ли Коболли продлить победную серию?

    Лайович — Коболли. Ставка (к. 2.27) и прогноз на Мастерс в Монте-Карло 8 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Лайович — Коболли
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    Флавио Коболли
    Итальянец Флавио Коболли сыграет против серба Душана Лайовича в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Лайович — Коболли, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 08 Апреля 2025 года

    Душан Лайович

  • Сербия
    •  Душан Лайович 12:00 Флавио Коболли

    Флавио Коболли

  • Италия
    •

    Лайович

    Душан в предыдущих сезонах лишь дважды смог пройти в Монте-Карло первый круг.

    Правда, в одном из этих двух сезонов серб был в шаге от титула. В 2019-м Лайович дошел до финала, в котором проиграл итальянцу Фабио Фоньини.

    На этот раз Лайович пробился в основную сетку через квалификации.

    В отборе 34-летний теннисист выиграл у представителя Казахстана Александра Бублика и одержал победу над своим соотечественником Ласло Джере.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит обратить внимание, что ране в этом сезоне Лайович выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP.

    Коболли

    Флавио на прошлой неделе выиграл первый титул в карьере и наконец-то прервал просто ужасную серию поражений.

    Коболли стал победителем турнира в Бухаресте. В решающем матче итальянец обыграл опытного аргентинского грунтовика Себастьяна Баэса — 6:4, 6:4.

    В остальных раундах его соперниками были Ришар Гаске, Филип Мисолич и Дамир Джумхур.

    Интересно, что перед этим Коболли проиграл на старте семи турниров ATP подряд — в Окленде, на Australian Open, в Монпелье, Роттердаме, Акапулько, Индиан-Уэллс и Майами.

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    В прошлом году Коболли выиграл 11 из 20-ти матчей на грунте, а его лучшим результатом стал выход в полуфинал турнира в Женеве.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Лайовича в этом матче можно поставить за 2.21, победу Коболли букмекеры предлагают за 1.66.

    Прогноз: в прошлом году Душан выиграл у Флавио на грунте в хорватском Умаге со счетом 7:6, 7:6. Сложно сказать, успеет ли итальянец восстановиться и прийти в себя после эмоциональной недели в Бухаресте, но легко ему точно не будет. На грунте против Лайовича всегда сложно играть.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.27.

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    Лайович — Коболли: прогноз и ставка за 2.27, статистика, коэффициенты матча 08.04.202512:00. Сможет ли Коболли продлить победную серию?
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