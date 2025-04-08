Итальянец Флавио Коболли сыграет против серба Душана Лайовича в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Лайович — Коболли, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Лайович

Душан в предыдущих сезонах лишь дважды смог пройти в Монте-Карло первый круг.

Правда, в одном из этих двух сезонов серб был в шаге от титула. В 2019-м Лайович дошел до финала, в котором проиграл итальянцу Фабио Фоньини.

На этот раз Лайович пробился в основную сетку через квалификации.

В отборе 34-летний теннисист выиграл у представителя Казахстана Александра Бублика и одержал победу над своим соотечественником Ласло Джере.

Прогнозы на теннис

Также стоит обратить внимание, что ране в этом сезоне Лайович выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP.

Коболли

Флавио на прошлой неделе выиграл первый титул в карьере и наконец-то прервал просто ужасную серию поражений.

Коболли стал победителем турнира в Бухаресте. В решающем матче итальянец обыграл опытного аргентинского грунтовика Себастьяна Баэса — 6:4, 6:4.

В остальных раундах его соперниками были Ришар Гаске, Филип Мисолич и Дамир Джумхур.

Интересно, что перед этим Коболли проиграл на старте семи турниров ATP подряд — в Окленде, на Australian Open, в Монпелье, Роттердаме, Акапулько, Индиан-Уэллс и Майами.

В прошлом году Коболли выиграл 11 из 20-ти матчей на грунте, а его лучшим результатом стал выход в полуфинал турнира в Женеве.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Лайовича в этом матче можно поставить за 2.21, победу Коболли букмекеры предлагают за 1.66.

Прогноз: в прошлом году Душан выиграл у Флавио на грунте в хорватском Умаге со счетом 7:6, 7:6. Сложно сказать, успеет ли итальянец восстановиться и прийти в себя после эмоциональной недели в Бухаресте, но легко ему точно не будет. На грунте против Лайовича всегда сложно играть.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.27.