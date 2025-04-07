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    Легечка обыграет Корду и прервет серию поражений?

    Легечка — Корда. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Монте-Карло 7 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Легечка — Корда
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    Иржи Легечка
    Чех Иржи Легечка сыграет против американца Себастьяна Корды в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Легечка — Корда, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 07 Апреля 2025 года

    Иржи Леxечка

  • Чехия
    •  Иржи Леxечка 11:00 Себастьян Корда

    Себастьян Корда

  • США
    •

    Легечка

    Иржи стал одним из главных разочарований на недавних крупных турнирах в США.

    На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс чех проиграл в стартовом матче британцу Кэмерону Норри.

    В Майами Легечка тоже не прошел ни раунда, уступив 38-летнему французу Гаэлю Монфису.

    Кроме того, Легечка проиграл Юго Эмберу на старте «пятисотника» в Дубае.

    Прогнозы на теннис

    Примечательно, что спад начался сразу после турнира в Дохе, на котором Иржи обыграл Карлоса Алькараса и дошел до полуфинала.

    В прошлом году Легечка пропустил почти весь грунтовый сезон из-за травм.

    Корда

    Себастьян в этом году до сих пор провел лишь 11 матчей.

    На этом отрезке у американского теннисиста шесть побед и пять поражений.

    В конце марта Корда дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами. Прежде чем проиграть Новаку Джоковичу, он остановил Стефаноса Циципаса и Гаэля Монфиса.

    Но перед этим Корда в течение двух месяцев сыграл лишь четыре матча, в которых одержал только одну победу.

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    У Корды периодически случаются классные отрезки, но плохих матчей и турниров всегда значительно больше.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 1.70, победу Корды букмекеры предлагают за 2.15.

    Прогноз: в начале 2024-го Иржи разгромил Себастьяна в Аделаиде со счетом 6:2, 6:1. В принципе, это нормальная история для Корды, которого постоянного беспокоят мышечные травмы.

    Это непростой матч, но наши симпатии все равно на стороне чешского теннисиста.

    Рекомендуемая ставка: победа Легечки с форой по геймам (-1,5) за 1.92.

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    Легечка — Корда: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 07.04.202512:00. Легечка обыграет Корду и прервет серию поражений?
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