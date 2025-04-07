Чех Иржи Легечка сыграет против американца Себастьяна Корды в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Легечка — Корда, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Легечка

Иржи стал одним из главных разочарований на недавних крупных турнирах в США.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс чех проиграл в стартовом матче британцу Кэмерону Норри.

В Майами Легечка тоже не прошел ни раунда, уступив 38-летнему французу Гаэлю Монфису.

Кроме того, Легечка проиграл Юго Эмберу на старте «пятисотника» в Дубае.

Прогнозы на теннис

Примечательно, что спад начался сразу после турнира в Дохе, на котором Иржи обыграл Карлоса Алькараса и дошел до полуфинала.

В прошлом году Легечка пропустил почти весь грунтовый сезон из-за травм.

Корда

Себастьян в этом году до сих пор провел лишь 11 матчей.

На этом отрезке у американского теннисиста шесть побед и пять поражений.

В конце марта Корда дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами. Прежде чем проиграть Новаку Джоковичу, он остановил Стефаноса Циципаса и Гаэля Монфиса.

Но перед этим Корда в течение двух месяцев сыграл лишь четыре матча, в которых одержал только одну победу.

У Корды периодически случаются классные отрезки, но плохих матчей и турниров всегда значительно больше.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 1.70, победу Корды букмекеры предлагают за 2.15.

Прогноз: в начале 2024-го Иржи разгромил Себастьяна в Аделаиде со счетом 6:2, 6:1. В принципе, это нормальная история для Корды, которого постоянного беспокоят мышечные травмы.

Это непростой матч, но наши симпатии все равно на стороне чешского теннисиста.

Рекомендуемая ставка: победа Легечки с форой по геймам (-1,5) за 1.92.