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    Сможет ли Коболли обыграть Джумхура?

    Коболли — Джумхур. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Бухаресте 5 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Коболли — Джумхур
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    Флавио Коболли
    Итальянец Флавио Коболли сыграет против боснийца Дамира Джумхура в полуфинале турнира в Бухаресте (Румыния). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коболли — Джумхур, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Коболли

    Флавио впервые в сезоне выиграл два подряд матча на турнире ATP.

    Более того, до этой недели у итальянца в 2025-м не было ни одной победы на этом уровне.

    На текущем турнире Коболли попал в число сеяных, поэтому для выхода в полуфинал ему надо было выиграть всего лишь два матча.

    В первом Коболли одержал победу над 38-летним французом Ришаром Гаске — 6:4, 4:6, 6:1.

    Прогнозы на теннис

    В четвертьфинале 22-летний итальянец выиграл у 232-й ракетки мира Филипа Мисолича — 7:6, 6:4.

    Джумхур

    Дамир второй раз в этом году дошел до четвертьфинала на грунтовом турнире ATP.

    В прошлом месяце он добрался до этой стадии в Сантьяго. В чилийской столице босниец выиграл у Корантена Муте и Мариано Навоне, после чего уступил Себастьяну Баэсу.

    В этом сезоне Джумхур провел уже 30 матчей. На этом отрезке у него 20 побед и 10 поражений.

    В первом круге текущего турнира Джумхур выиграл у представителя Монако Валентена Вашеро — 6:2, 6:1.

    После этого Дамир одержал победу над румыном Филипом Кристианом Жану — 6:4, 3:6, 6:3.

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    В четвертьфинале его соперником был Педро Мартинес. Первый сет Джумхур выиграл со счетом 6:1, а во втором при 2:0 испанец снялся из-за травмы.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Коболли, и на Джумхура можно поставить за 1.90.

    Прогноз: сложный матч, в котором, скорее всего, итальянцу и боснийцу не хватит двух сетов. И вполне вероятно, что они проведут хотя бы один тай-брейк. Здесь вряд ли будет меньше 23-25 геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.

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    Коболли — Джумхур: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 05.04.202515:00. Сможет ли Коболли обыграть Джумхура?
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