Коболли
Флавио впервые в сезоне выиграл два подряд матча на турнире ATP.
Более того, до этой недели у итальянца в 2025-м не было ни одной победы на этом уровне.
На текущем турнире Коболли попал в число сеяных, поэтому для выхода в полуфинал ему надо было выиграть всего лишь два матча.
В первом Коболли одержал победу над 38-летним французом Ришаром Гаске — 6:4, 4:6, 6:1.
В четвертьфинале 22-летний итальянец выиграл у 232-й ракетки мира Филипа Мисолича — 7:6, 6:4.
Джумхур
Дамир второй раз в этом году дошел до четвертьфинала на грунтовом турнире ATP.
В прошлом месяце он добрался до этой стадии в Сантьяго. В чилийской столице босниец выиграл у Корантена Муте и Мариано Навоне, после чего уступил Себастьяну Баэсу.
В этом сезоне Джумхур провел уже 30 матчей. На этом отрезке у него 20 побед и 10 поражений.
В первом круге текущего турнира Джумхур выиграл у представителя Монако Валентена Вашеро — 6:2, 6:1.
После этого Дамир одержал победу над румыном Филипом Кристианом Жану — 6:4, 3:6, 6:3.
В четвертьфинале его соперником был Педро Мартинес. Первый сет Джумхур выиграл со счетом 6:1, а во втором при 2:0 испанец снялся из-за травмы.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Коболли, и на Джумхура можно поставить за 1.90.
Прогноз: сложный матч, в котором, скорее всего, итальянцу и боснийцу не хватит двух сетов. И вполне вероятно, что они проведут хотя бы один тай-брейк. Здесь вряд ли будет меньше 23-25 геймов.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.