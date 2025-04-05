Итальянец Флавио Коболли сыграет против боснийца Дамира Джумхура в полуфинале турнира в Бухаресте (Румыния). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коболли — Джумхур, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Коболли

Флавио впервые в сезоне выиграл два подряд матча на турнире ATP.

Более того, до этой недели у итальянца в 2025-м не было ни одной победы на этом уровне.

На текущем турнире Коболли попал в число сеяных, поэтому для выхода в полуфинал ему надо было выиграть всего лишь два матча.

В первом Коболли одержал победу над 38-летним французом Ришаром Гаске — 6:4, 4:6, 6:1.

Прогнозы на теннис

В четвертьфинале 22-летний итальянец выиграл у 232-й ракетки мира Филипа Мисолича — 7:6, 6:4.

Джумхур

Дамир второй раз в этом году дошел до четвертьфинала на грунтовом турнире ATP.

В прошлом месяце он добрался до этой стадии в Сантьяго. В чилийской столице босниец выиграл у Корантена Муте и Мариано Навоне, после чего уступил Себастьяну Баэсу.

В этом сезоне Джумхур провел уже 30 матчей. На этом отрезке у него 20 побед и 10 поражений.

В первом круге текущего турнира Джумхур выиграл у представителя Монако Валентена Вашеро — 6:2, 6:1.

После этого Дамир одержал победу над румыном Филипом Кристианом Жану — 6:4, 3:6, 6:3.

В четвертьфинале его соперником был Педро Мартинес. Первый сет Джумхур выиграл со счетом 6:1, а во втором при 2:0 испанец снялся из-за травмы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Коболли, и на Джумхура можно поставить за 1.90.

Прогноз: сложный матч, в котором, скорее всего, итальянцу и боснийцу не хватит двух сетов. И вполне вероятно, что они проведут хотя бы один тай-брейк. Здесь вряд ли будет меньше 23-25 геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.