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    Фучович второй год подряд дойдет в Бухаресте до полуфинала?

    О'Коннелл — Фучович. Ставка (к. 2.55) и прогноз на турнир в Бухаресте 4 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на О'Коннелл — Фучович
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    Мартон Фучович
    Венгр Мартон Фучович сыграет против австралийца Кристофера О'Коннелла в четвертьфинале турнира в Бухаресте (Румыния). Матч пройдет 4 апреля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч О'Коннелл — Фучович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    О'Коннелл

    Кристофер впервые в этом году выиграл два подряд матча на уровне основной сетки.

    Самое удивительное, что это случилось не на харде, а на грунте, который все-таки нельзя назвать его любимым покрытием.

    В первом круге О'Коннелл выиграл у серба Душана Лайовича — 6:4, 6:3.

    В следующем раунде австралийский теннисист остановил чилийца Николаса Харри — 6:2, 5:7, 7:6.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году О'Коннелл смог выиграть больше двух матчей только на одном турнире ATP (на «Мастерсе» в Майами) дошел до четвертого круга.

    Фучович

    Мартон тем временем второй год подряд дошел в Бухаресте до четвертьфинала.

    В 2024-м венгерский теннисист стал победителем турнира в столице Румынии.

    Примечательно, что он впервые за год выиграл два подряд матча на уровне основной сетки ATP.

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    Во втором круге текущего турнира Фучович одержал волевую победу над аргентинцем Мариано Навоне (4:6, 6:4, 6:4), который в прошлом году был его соперником по финалу.

    В первом раунде Мартон разгромил итальянца Луку Нарди — 6:3, 6:1.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на О'Коннелла в этом матче можно поставить за 2.50, победу Фучовича букмекеры предлагают за 1.53.

    Прогноз: Мартон, похоже, потратил немал сил не подгтовку к турниру, понимая, насколько он важен для него в контексте рейтинга. Вряд ли венгр защитит все 250 очков, но как минимум еще один шаг он, скорее всего, сделает.

    Рекомендуемая ставка: победа Фучовича в двух сетах за 2.55.

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    О'Коннелл — Фучович: прогноз и ставка за 2.55, статистика, коэффициенты матча 04.04.202511:00. Фучович второй год подряд дойдет в Бухаресте до полуфинала?
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