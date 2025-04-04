Венгр Мартон Фучович сыграет против австралийца Кристофера О'Коннелла в четвертьфинале турнира в Бухаресте (Румыния). Матч пройдет 4 апреля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч О'Коннелл — Фучович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

О'Коннелл

Кристофер впервые в этом году выиграл два подряд матча на уровне основной сетки.

Самое удивительное, что это случилось не на харде, а на грунте, который все-таки нельзя назвать его любимым покрытием.

В первом круге О'Коннелл выиграл у серба Душана Лайовича — 6:4, 6:3.

В следующем раунде австралийский теннисист остановил чилийца Николаса Харри — 6:2, 5:7, 7:6.

Прогнозы на теннис

В прошлом году О'Коннелл смог выиграть больше двух матчей только на одном турнире ATP (на «Мастерсе» в Майами) дошел до четвертого круга.

Фучович

Мартон тем временем второй год подряд дошел в Бухаресте до четвертьфинала.

В 2024-м венгерский теннисист стал победителем турнира в столице Румынии.

Примечательно, что он впервые за год выиграл два подряд матча на уровне основной сетки ATP.

Во втором круге текущего турнира Фучович одержал волевую победу над аргентинцем Мариано Навоне (4:6, 6:4, 6:4), который в прошлом году был его соперником по финалу.

В первом раунде Мартон разгромил итальянца Луку Нарди — 6:3, 6:1.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на О'Коннелла в этом матче можно поставить за 2.50, победу Фучовича букмекеры предлагают за 1.53.

Прогноз: Мартон, похоже, потратил немал сил не подгтовку к турниру, понимая, насколько он важен для него в контексте рейтинга. Вряд ли венгр защитит все 250 очков, но как минимум еще один шаг он, скорее всего, сделает.

Рекомендуемая ставка: победа Фучовича в двух сетах за 2.55.