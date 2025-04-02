Чжан Шуай
Юлия Путинцева
Чжан
Теннисистка из Китая провела на текущем турнире уже три матча.
Сначала Чжан прошла квалификацию, а потом выиграла в первом круге у итальянки Лючии Бронцетти.
В этом году Чжан до сих пор сыграла лишь восемь матчей, в которых одержала пять побед и потерпела три поражения.
В прошлом сезоне Чжан выиграла первый матч только в конце сентября, а до этого у нее была серия из 24 поражений, которая началась еще в феврале 2023-го.
В предыдущих сезонах Чжан ни разу не проходила в Чарлстоне дальше второго круга.
Путинцева
Юлия по-прежнему находится рядом с топ-20, но очевидно, что этот сезон она проводит не так успешно, как прошлый.
На данный момент у теннисистки из Казахстана отрицательный баланс — семь побед и восемь поражений.
При этом серия поражений Путинцевой составляет уже четыре матча.
В начале февраля Путинцева проиграла Линде Носковой во втором круге турнира в Дохе, а потом не прошла ни одного раунда в Дубае, Индиан-Уэллс и Майами.
В двух предыдущих матчах Путинцева проиграла Катерине Синяковой и Тейлор Таунсенд.
В прошлом сезоне Юлия выиграла девять из 13-ти матчей на грунте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в победе Путинцевой. На Чжан можно поставить за 8.10.
Прогноз: в январе Юлия разгромила китаянку во втором круге Australian Open — 6:2, 6:1. Не факт, что и на этот раз будет столь внушительная разница в счете, но Путинцева, скорее всего, воспользуется шансом прервать серию поражений.
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Рекомендуемая ставка: победа Путинцевой + тотал геймов больше 17,5 за 2.00.