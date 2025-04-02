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    Путинцева снова проиграет?

    Чжан — Путинцева. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Чарлстоне 2 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Чжан — Путинцева
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    Юлия Путинцева
    Представительница Казахстана Юлия Путинцева сыграет против китаянки Шуай Чжан во втором круге турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 2 апреля, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чжан — Путинцева, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Чарльстон. Женщины 02 Апреля 2025 года

    Чжан Шуай

  • Китай
    •  Чжан Шуай 21:00 Юлия Путинцева

    Юлия Путинцева

  • Казахстан
    •

    Чжан

    Теннисистка из Китая провела на текущем турнире уже три матча.

    Сначала Чжан прошла квалификацию, а потом выиграла в первом круге у итальянки Лючии Бронцетти.

    В этом году Чжан до сих пор сыграла лишь восемь матчей, в которых одержала пять побед и потерпела три поражения.

    В прошлом сезоне Чжан выиграла первый матч только в конце сентября, а до этого у нее была серия из 24 поражений, которая началась еще в феврале 2023-го.

    Прогнозы на теннис

    В предыдущих сезонах Чжан ни разу не проходила в Чарлстоне дальше второго круга.

    Путинцева

    Юлия по-прежнему находится рядом с топ-20, но очевидно, что этот сезон она проводит не так успешно, как прошлый.

    На данный момент у теннисистки из Казахстана отрицательный баланс — семь побед и восемь поражений.

    При этом серия поражений Путинцевой составляет уже четыре матча.

    В начале февраля Путинцева проиграла Линде Носковой во втором круге турнира в Дохе, а потом не прошла ни одного раунда в Дубае, Индиан-Уэллс и Майами.

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    В двух предыдущих матчах Путинцева проиграла Катерине Синяковой и Тейлор Таунсенд.

    В прошлом сезоне Юлия выиграла девять из 13-ти матчей на грунте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в победе Путинцевой. На Чжан можно поставить за 8.10.

    Прогноз: в январе Юлия разгромила китаянку во втором круге Australian Open — 6:2, 6:1. Не факт, что и на этот раз будет столь внушительная разница в счете, но Путинцева, скорее всего, воспользуется шансом прервать серию поражений.

    Рекомендуемая ставка: победа Путинцевой + тотал геймов больше 17,5 за 2.00.

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    Чжан — Путинцева: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 02.04.202521:00. Путинцева снова проиграет?
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