ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Рубин»22-й тур РПЛ. Булыкин верит в успех «Спартака» в Грозном, Горшков уверен в победе «Зенита» над «Рубином» «Крылья Советов»Разгром в Самаре: «Крылья» вынесли «Локомотив» Максим ГлушенковГлушенков взбунтовался против Семака? Что стоит за скандальными новостями из стана «Зенита»
  • 22:05
    • Минское «Динамо» одержало победу над ЦСКА в матче плей-офф КХЛ
  • 21:58
    • «Спартак» обыграл «Северсталь» во втором матче серии плей-офф
    Все новости спорта

    Сможет ли Чилич выйти в финал в Жироне?

    Чилич — де Йонг. Ставка (1.98) и прогноз на турнир в Жироне 29 марта 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Марин Чилич
    Прогноз и ставки на Чилич — де Йонг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марин Чилич
    Хорват Марин Чилич сыграет против нидерландца Йеспера де Йонга в полуфинале «челленджера» в Жироне (Испания). Матч пройдет 29 марта, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чилич — де Йонг, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Чилич

    Марин начал активную подготовку к грунтовой части сезона после того, как не получил wild card на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами.

    На прошлой неделе хорватский теннисист уступил 342-й ракетке мира Даниэлю Мериде-Агилару на старте грунтового «челленджера» в Мурсии.

    Но за последнюю неделю Чилич все равно добился внушительного прогресса.

    В первом круге текущего турнира бывшая третья ракетка мира обыграл опытного испанского грунтовика Карлоса Табернера (6:4, 6:3), а во втором — венгра Мартона Фучовича (6:7, 7:6, 6:2).

    Прогнозы на теннис

    В четвертьфинале 36-летний Чилич уверенно переиграл испанца Пабло Каррено-Бусту — 6:2, 6:4.

    Де Йонг

    Йеспер благодаря успешному выступлению на этой неделе наконец-то дебютирует в топ-10.

    В предыдущих раундах нидерландский теннисист выиграл у Титуана Дроге, Филипа Мизолича и Себастьяна Офнера.

    На прошлой неделе де Йонг дошел до финала в Мурсии, где проиграл Табернеру.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Но лучшим результатом 24-летнего де Йонга в этом году пока остается выход в полуфинал турнира ATP 250 в Монпелье. Здесь он он выиграл у Кантена Алиса, Флавио Коболли и Таллона Грикспора.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Чилича, и на де Йонга можно поставить за 1.92.

    Прогноз: судя по всему, нидерландец способен удивить опытного хорвата. Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов — скорее всего, Чилич и де Йонг проведут затяжной матч.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.98.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Меньшик — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Детройт — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  4.56
  • Прогноз на матч Каролина — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Флорида — Юта
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бруклин — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Торонто — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  3.28
  • Прогноз на матч Миннесота — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Милуоки — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Виннипег — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Чикаго — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Денвер — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Данилович — Селехметьева
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Чилич — де Йонг: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 29.03.202514:00. Сможет ли Чилич выйти в финал в Жироне?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры