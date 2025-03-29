Хорват Марин Чилич сыграет против нидерландца Йеспера де Йонга в полуфинале «челленджера» в Жироне (Испания). Матч пройдет 29 марта, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чилич — де Йонг, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Чилич

Марин начал активную подготовку к грунтовой части сезона после того, как не получил wild card на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами.

На прошлой неделе хорватский теннисист уступил 342-й ракетке мира Даниэлю Мериде-Агилару на старте грунтового «челленджера» в Мурсии.

Но за последнюю неделю Чилич все равно добился внушительного прогресса.

В первом круге текущего турнира бывшая третья ракетка мира обыграл опытного испанского грунтовика Карлоса Табернера (6:4, 6:3), а во втором — венгра Мартона Фучовича (6:7, 7:6, 6:2).

Прогнозы на теннис

В четвертьфинале 36-летний Чилич уверенно переиграл испанца Пабло Каррено-Бусту — 6:2, 6:4.

Де Йонг

Йеспер благодаря успешному выступлению на этой неделе наконец-то дебютирует в топ-10.

В предыдущих раундах нидерландский теннисист выиграл у Титуана Дроге, Филипа Мизолича и Себастьяна Офнера.

На прошлой неделе де Йонг дошел до финала в Мурсии, где проиграл Табернеру.

Но лучшим результатом 24-летнего де Йонга в этом году пока остается выход в полуфинал турнира ATP 250 в Монпелье. Здесь он он выиграл у Кантена Алиса, Флавио Коболли и Таллона Грикспора.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Чилича, и на де Йонга можно поставить за 1.92.

Прогноз: судя по всему, нидерландец способен удивить опытного хорвата. Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов — скорее всего, Чилич и де Йонг проведут затяжной матч.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.98.