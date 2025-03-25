Элина Свитолина
Ига Свёнтек
Свитолина
Элина прошла в Майами дальше второго раунда впервые с 2021-го, когда она добралась здесь до полуфинала.
Еще на недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс, на котором она дошла до четвертьфинала, стало ясно, что украинка сейчас в хорошей форме.
В первом матче на текущем турнире Свитолина не оставила шансов швейцарке Белинде Бенчич — 6:1, 6:2.
В третьем круге Элина одержала победу над чешкой Каролиной Муховой — 6:2, 3:6, 6:2.
В Индиан-Уэллс Свитолина одержала победы над американками Эшлин Крюгер, Даниэль Коллинз и Джессикой Пегулой, после чего проиграла Мирре Андреевой (5:7, 3:6).
Свентек
Для Иги первые матчи в Майами получились не такими прогулочными, как в Индиан-Уэллс.
На калифорнийском «тысячнике» польская теннисистка в первых трех раундах отдала соперницам в общей сложности лишь шесть геймов.
В стартовом матче на текущем турнире Свентек выиграла у француженки Каролин Гарсия со счетом 6:2, 7:5.
В матче против бельгийки Элизы Мертенс один из двух сетов тоже получился непростым — 7:6, 6:1.
В прошлом году Свентек не смогла пройти четвертый круг в Майами, сенсационно проиграв Екатерине Александровой.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Свитолину в этом матче можно поставить за 4.30, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.22.
Прогноз: Ига выиграла два из трех предыдущих матчей против Элины. В 2023-м она уступила украинке в четвертьфинале Уимблдона, а в 2024-м Ига взяла реванш, одержав уверенную победу на харде в Дубае.
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Свитолина точно способна навязать Свентек борьбу. Более того, не удивимся, если полька снова разочарует своих поклонников.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 2.01.