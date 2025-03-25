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    Свентек проиграет Свитолиной?

    Свитолина — Свентек. Ставка (к. 2.01) и прогноз на турнир в Майами 25 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Свитолина — Свентек
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    Ига Свентек
    Полька Ига Свентек сыграет против украинки Элины Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 25 марта, начало — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Свитолина — Свентек, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Женщины 25 Марта 2025 года

    Элина Свитолина

  • Украина
    •  Элина Свитолина 03:30 Ига Свёнтек

    Ига Свёнтек

  • Польша
    •

    Свитолина

    Элина прошла в Майами дальше второго раунда впервые с 2021-го, когда она добралась здесь до полуфинала.

    Еще на недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс, на котором она дошла до четвертьфинала, стало ясно, что украинка сейчас в хорошей форме.

    В первом матче на текущем турнире Свитолина не оставила шансов швейцарке Белинде Бенчич — 6:1, 6:2.

    В третьем круге Элина одержала победу над чешкой Каролиной Муховой — 6:2, 3:6, 6:2.

    Прогнозы на теннис

    В Индиан-Уэллс Свитолина одержала победы над американками Эшлин Крюгер, Даниэль Коллинз и Джессикой Пегулой, после чего проиграла Мирре Андреевой (5:7, 3:6).

    Свентек

    Для Иги первые матчи в Майами получились не такими прогулочными, как в Индиан-Уэллс.

    На калифорнийском «тысячнике» польская теннисистка в первых трех раундах отдала соперницам в общей сложности лишь шесть геймов.

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    • В стартовом матче на текущем турнире Свентек выиграла у француженки Каролин Гарсия со счетом 6:2, 7:5.

    В матче против бельгийки Элизы Мертенс один из двух сетов тоже получился непростым — 7:6, 6:1.

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    В прошлом году Свентек не смогла пройти четвертый круг в Майами, сенсационно проиграв Екатерине Александровой.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Свитолину в этом матче можно поставить за 4.30, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.22.

    Прогноз: Ига выиграла два из трех предыдущих матчей против Элины. В 2023-м она уступила украинке в четвертьфинале Уимблдона, а в 2024-м Ига взяла реванш, одержав уверенную победу на харде в Дубае.

    Свитолина точно способна навязать Свентек борьбу. Более того, не удивимся, если полька снова разочарует своих поклонников.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 2.01.

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    Свитолина — Свентек: прогноз и ставка за 2.01, статистика, коэффициенты матча 25.03.202503:30. Свентек проиграет Свитолиной?
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