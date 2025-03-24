Райлли Опелка
Томаш Махац
Опелка
Американский теннисист третий раз в сезоне прошел не менее двух раундов.
Лучшим результатом Райли в этом году пока остается выход в финал турнира в Брисбене, на котором он обыграл Новака Джоковича.
В первом круге текущего турнира Опелка обыграл своего соотечественника Кристофера Юбэнкса — 6:3, 7:6.
Но главным событием стала победа Опелки над Хольгером Руне, который в середине марта дошел до финала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.
Опелка переиграл теннисиста из Дании на тай-брейке третьего сета — 4:6, 6:3, 7:6.
Махач
Томаш тем временем попал в число сеяных, поэтому для выхода в третий круг ему надо было выиграть лишь один матч.
Во втором раунде чешский теннисист одержал победу над итальянцем Маттео Арнальди — 6:2, 1:6, 6:3.
В прошлом месяце Махач дебютировал в топ-20. Это случилось вскоре после того, как он выиграл турнир в Акапулько.
В финале мексиканского «пятисотника» Махач одержал победу над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной.
Тогда же Томаш получил небольшое повреждение, из-за которого не смог завершить матч против японца Есукэ Ватануки на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Опелку в этом матче можно поставить за 2.72, победу Махача букмекеры предлагают за 1.46.
Прогноз: в январе Томаш выиграл у Райли в невероятно напряженном пятисетовом матче на Australian Open. С трудом верится, что в предстоящей встрече американец и чех проведут меньше 20 геймов.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.