Чех Томаш Махач сыграет против американца Райли Опелки в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 24 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Опелка — Махач, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Опелка

Американский теннисист третий раз в сезоне прошел не менее двух раундов.

Лучшим результатом Райли в этом году пока остается выход в финал турнира в Брисбене, на котором он обыграл Новака Джоковича.

В первом круге текущего турнира Опелка обыграл своего соотечественника Кристофера Юбэнкса — 6:3, 7:6.

Но главным событием стала победа Опелки над Хольгером Руне, который в середине марта дошел до финала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Прогнозы на теннис

Опелка переиграл теннисиста из Дании на тай-брейке третьего сета — 4:6, 6:3, 7:6.

Махач

Томаш тем временем попал в число сеяных, поэтому для выхода в третий круг ему надо было выиграть лишь один матч.

Во втором раунде чешский теннисист одержал победу над итальянцем Маттео Арнальди — 6:2, 1:6, 6:3.

В прошлом месяце Махач дебютировал в топ-20. Это случилось вскоре после того, как он выиграл турнир в Акапулько.

В финале мексиканского «пятисотника» Махач одержал победу над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной.

Тогда же Томаш получил небольшое повреждение, из-за которого не смог завершить матч против японца Есукэ Ватануки на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Опелку в этом матче можно поставить за 2.72, победу Махача букмекеры предлагают за 1.46.

Прогноз: в январе Томаш выиграл у Райли в невероятно напряженном пятисетовом матче на Australian Open. С трудом верится, что в предстоящей встрече американец и чех проведут меньше 20 геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.