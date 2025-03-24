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    Сможет ли Опелка взять реванш у Махача?

    Опелка — Махач. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Индиан-Уэллс 24 марта 2025 года

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    Райли Опелка
    Чех Томаш Махач сыграет против американца Райли Опелки в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 24 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Опелка — Махач, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 24 Марта 2025 года

    Райлли Опелка

  • США
    •  Райлли Опелка 18:00 Томаш Махац

    Томаш Махац

  • Чехия
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    Опелка

    Американский теннисист третий раз в сезоне прошел не менее двух раундов.

    Лучшим результатом Райли в этом году пока остается выход в финал турнира в Брисбене, на котором он обыграл Новака Джоковича.

    В первом круге текущего турнира Опелка обыграл своего соотечественника Кристофера Юбэнкса — 6:3, 7:6.

    Но главным событием стала победа Опелки над Хольгером Руне, который в середине марта дошел до финала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

    Прогнозы на теннис

    Опелка переиграл теннисиста из Дании на тай-брейке третьего сета — 4:6, 6:3, 7:6.

    Махач

    Томаш тем временем попал в число сеяных, поэтому для выхода в третий круг ему надо было выиграть лишь один матч.

    Во втором раунде чешский теннисист одержал победу над итальянцем Маттео Арнальди — 6:2, 1:6, 6:3.

    В прошлом месяце Махач дебютировал в топ-20. Это случилось вскоре после того, как он выиграл турнир в Акапулько.

    В финале мексиканского «пятисотника» Махач одержал победу над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной.

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    Тогда же Томаш получил небольшое повреждение, из-за которого не смог завершить матч против японца Есукэ Ватануки на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Опелку в этом матче можно поставить за 2.72, победу Махача букмекеры предлагают за 1.46.

    Прогноз: в январе Томаш выиграл у Райли в невероятно напряженном пятисетовом матче на Australian Open. С трудом верится, что в предстоящей встрече американец и чех проведут меньше 20 геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.

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    Опелка — Махач: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 24.03.202518:00. Сможет ли Опелка взять реванш у Махача?
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