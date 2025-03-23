Американец Брэндон Накашима сыграет против бельгийца Давида Гоффена в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 23 марта, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Накашима — Гоффен, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Накашима

Брэндон попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга.

В первом матче американский теннисист одержал победу над испанцем Роберто Карбальесом-Баэной — 6:4, 4:6, 6:3.

Накашима прошел хотя бы раунд на четвертом турнире подряд.

При этом в прошлом месяце он дошел до четвертьфинала в Делрей-Бич и до полуфинала в Акапулько.

Прогнозы на теннис

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Накашима выиграл у Ринки Хиджикаты и Маттео Арнальди, после чего уступил в четвертом раунде Бену Шелтону.

Гоффен

Давид тем временем стал автором одной из самых громких сенсаций в этом сезоне.

Во втором круге текущего турнира опытный бельгиец остановил Карлоса Алькараса.

Самое поразительное, что Гоффен одержал волевую победу над главным фаворитом «тысячника» в Майами — 5:7, 6:4, 6:3.

В первом матче 34-летний Гоффен выиграл у австралийца Александра Вукича — 2:6, 6:4, 6:2.

Давид второй раз в сезоне прошел дальше второго круга. До сих пор его лучшим результатом в 2025-м был четвертьфинал в Акапулько.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 1.45, победу Гоффена букмекеры предлагают за 2.75.

Прогноз: Брэндон выиграл три предыдущих матча против Давида. В конце февраля американец остановил бельгийца в Акапулько — 7:6, 6:2. Несмотря на то, что Гоффен тормознул Алькараса, все равно считаем, что он снова не справится с Накашимой. Это классический сценарий, когда андердог после подобных побед проигрывает менее опасному сопернику.

Рекомендуемая ставка: победа Накашимы в двух сетах за 2.17.