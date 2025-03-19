ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Майкл Чендлер «В глубине души я верю, что Макгрегор вернется в UFC» — интервью со звездой ММА Майклом Чендлером Федор СмоловТрансферный дайджест. 11 — 17 марта Артем Дзюба и Валерий Карпин жмут рукиДзюба будет уничтожать «острых парней»? Сборная России готовится к Гренаде
    Все новости спорта

    Сможет ли Монфис обыграть Марожана?

    Монфис — Марожан. Ставка (к. 2.03) и прогноз на «Мастерс» в Майами 19 марта 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Гаэль Монфис
    Прогноз и ставки на Монфис — Марожан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гаэль Монфис
    Француз Гаэль Монфис сыграет против венгра Фабиана Марожана в первом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 19 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Монфис — Марожан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Монфис

    В начале марта Гаэль достойно выступил в Индиан-Уэллс, сумев дойти до третьего раунда.

    Французский теннисист одержал победы над Яном-Леннардом Штруффом и Себастьяном Кордой, после чего проиграл Григору Димитрову (6:7, 6:4, 6:7).

    Интересно, что 38-летний Монфис стал третьим в списке самых возрастных игроков, добравшихся до третьего круга на «Мастерсе».

    Для Монфиса это был всего лишь второй турнир после Открытого чемпионата Австралии, на котором он дошел до 1/8 финала.

    Прогнозы на теннис

    Но главным достижением Гаэля в этом году пока остается победа на турнире в новозеландском Окленде.

    Марожан

    Фабиан тем временем был не так успешен на недавних турнирах.

    В Индиан-Уэллс венгерский теннисист после уверенной победы над Педро Мартинесом не смог завершить матч против Джованни Мпетши-Перрикара.

    Лучшим результатом Марожана в этом году пока остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

    Еще два матча он выиграл в Гонконге. Здесь одним из главных событий стала его победа над Андреем Рублевым.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Для Марожана «тысячник» в Майами на этот раз имеет большое значение в контексте рейтинга — после прошлогоднего выхода в четвертьфинал ему придется защищать 190 очков.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 1.49, победу Марожана букмекеры предлагают за 2.62.

    Прогноз: скорее всего, француз и венгр проведут как минимум два упорных сета. Здесь легко представить сценарий, при котором им понадобится хотя бы один тай-брейк. Но при этом мы считаем, что на этот раз Марожан зачехлит ракетку уже после первого раунда.

    Рекомендуемая ставка: победа Монфиса + тотал геймов больше 19,5 за 2.03.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.13
  • Прогноз на матч Трактор — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Линетт
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Шевченко — Тиранте
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Котов — Макдональд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Лада — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Осака — Стародубцева
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Спартак — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Куньлунь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Мадрид (жен) — Арсенал (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Русе — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Квитова — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Монфис — Марожан: прогноз и ставка за 2.03, статистика, коэффициенты матча 19.03.202518:00. Сможет ли Монфис обыграть Марожана?
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры