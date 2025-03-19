Француз Гаэль Монфис сыграет против венгра Фабиана Марожана в первом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 19 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Монфис — Марожан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Монфис

В начале марта Гаэль достойно выступил в Индиан-Уэллс, сумев дойти до третьего раунда.

Французский теннисист одержал победы над Яном-Леннардом Штруффом и Себастьяном Кордой, после чего проиграл Григору Димитрову (6:7, 6:4, 6:7).

Интересно, что 38-летний Монфис стал третьим в списке самых возрастных игроков, добравшихся до третьего круга на «Мастерсе».

Для Монфиса это был всего лишь второй турнир после Открытого чемпионата Австралии, на котором он дошел до 1/8 финала.

Прогнозы на теннис

Но главным достижением Гаэля в этом году пока остается победа на турнире в новозеландском Окленде.

Марожан

Фабиан тем временем был не так успешен на недавних турнирах.

В Индиан-Уэллс венгерский теннисист после уверенной победы над Педро Мартинесом не смог завершить матч против Джованни Мпетши-Перрикара.

Лучшим результатом Марожана в этом году пока остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Еще два матча он выиграл в Гонконге. Здесь одним из главных событий стала его победа над Андреем Рублевым.

Для Марожана «тысячник» в Майами на этот раз имеет большое значение в контексте рейтинга — после прошлогоднего выхода в четвертьфинал ему придется защищать 190 очков.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 1.49, победу Марожана букмекеры предлагают за 2.62.

Прогноз: скорее всего, француз и венгр проведут как минимум два упорных сета. Здесь легко представить сценарий, при котором им понадобится хотя бы один тай-брейк. Но при этом мы считаем, что на этот раз Марожан зачехлит ракетку уже после первого раунда.

Рекомендуемая ставка: победа Монфиса + тотал геймов больше 19,5 за 2.03.