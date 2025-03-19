Монфис
В начале марта Гаэль достойно выступил в Индиан-Уэллс, сумев дойти до третьего раунда.
Французский теннисист одержал победы над Яном-Леннардом Штруффом и Себастьяном Кордой, после чего проиграл Григору Димитрову (6:7, 6:4, 6:7).
Интересно, что 38-летний Монфис стал третьим в списке самых возрастных игроков, добравшихся до третьего круга на «Мастерсе».
Для Монфиса это был всего лишь второй турнир после Открытого чемпионата Австралии, на котором он дошел до 1/8 финала.
Но главным достижением Гаэля в этом году пока остается победа на турнире в новозеландском Окленде.
Марожан
Фабиан тем временем был не так успешен на недавних турнирах.
В Индиан-Уэллс венгерский теннисист после уверенной победы над Педро Мартинесом не смог завершить матч против Джованни Мпетши-Перрикара.
Лучшим результатом Марожана в этом году пока остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.
Еще два матча он выиграл в Гонконге. Здесь одним из главных событий стала его победа над Андреем Рублевым.
Для Марожана «тысячник» в Майами на этот раз имеет большое значение в контексте рейтинга — после прошлогоднего выхода в четвертьфинал ему придется защищать 190 очков.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 1.49, победу Марожана букмекеры предлагают за 2.62.
Прогноз: скорее всего, француз и венгр проведут как минимум два упорных сета. Здесь легко представить сценарий, при котором им понадобится хотя бы один тай-брейк. Но при этом мы считаем, что на этот раз Марожан зачехлит ракетку уже после первого раунда.
- 2.17Павлюченкова — Линетт: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.58Грикспор — Этчеверри: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 1.94Cафиуллин — Бруксби: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Монфиса + тотал геймов больше 19,5 за 2.03.