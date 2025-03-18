Чешка Петра Квитова сыграет против американки Софии Кенин в первом круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 18 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Квитова — Кенин, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Квитова

Петра попала сразу в основную сетку благодаря организаторам, которые предоставили ей wild card.

Чешская теннисистка в конце февраля вернулась в тур после декрета, сыграв первый матч с октября 2023 года.

На турнире в Остине Квитова уступила в стартовом раунде британке Джоди Баррейдж — 6:3: 4:6, 4:6.

На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс 35-летняя теннисистка тоже не прошла первый круг — проиграла представительнице Франции Варваре Грачевой (6:4, 3:6, 4:6).

Прогнозы на теннис

В 2023-м Квитова стала чемпионкой престижного турнира в Майами.

Кенин

София не так давно вернулась в топ-50, эту неделю она начала в статусе 46-й ракетки мира.

В прошлом месяце американская теннисистка дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Дубае.

В крупнейшем городе ОАЭ Кенин, прежде чем проиграть Елене Рыбакиной, одержала победу над Донной Векич, Мартой Векич и Жасмин Паолини.

На турнире в Дохе чемпионка Australian Open-2020 дошла до третьего круга — выиграла у своих соотечественницу Эшлин Крюгер и Алисии Паркс, после чего уступила Онс Жабер.

В Индиан-Уэллс Кенин не смогла пройти второй круг, проиграв Дарье Касаткиной (6:3, 5:7, 4:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Квитову в этом матче можно поставить за 2.83, победу Кенин букмекеры предлагают за 1.43.

Прогноз: Петре пока тяжеловато, все-таки она не играла почти полтора года, и этот момент нельзя не учитывать. Но при этом очевидно, что чешка была близка к успеху даже в первых матчах после возвращения.

Даже если Кенин обыграет экс-первую ракетку мира, сомневаемся, что ей хватит для этого двух сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 22,0 за 2.00.