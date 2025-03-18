Россиянка Полина Кудерметова сыграет против румынки Елены-Габриэлы Русе в первом круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 18 марта, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Русе — Кудерметова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Русе

Елена-Габриэла одна из тех, кому удалось пробиться в основную сетку через квалификацию.

В отборе румынская теннисистка выиграла у шведки Мирьям Бьерклунд и японки Эны Сибахары.

Это был первый матч Русе после турнира в Дубае, на котором она уступила своей соотечественнице Жаклин Кристиан в первом раунде квалификации.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Русе в 2025-м пока что остается выход во второй круг Australian Open. После победы над Ириной Бегу она проиграла будущей чемпионке Мэдисон Киз (6:7, 6:2, 5:7).

Кудерметова

У Полины был спад после январского прорыва, но сейчас она снова в порядке.

В начале марта российская теннисистка прошла два раунда на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

Кудерметова одержала уверенные победы над Клер Лю и Екатериной Александровой (7:5, 6:2), после чего проиграла британке Сонай Картал.

В начале сезона Полина сенсационно дошла до финала на «пятисотнике» в Брисбене. В решающем матче 21-летняя россиянка проиграла Арине Соболенко (6:4, 3:6, 2:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Русе в этом матче можно поставить за 2.11, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.72.

Прогноз: несмотря на то, что Полина неплохо играла на недавнем турнире в Индиан-Уэллс, все равно считаем, что в данном случае есть смысл выбрать ставку без учета исхода матча. Румынская теннисистка тоже умеет удивлять, достаточно вспомнить ее матч против Киз в Мельбурне.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.93.