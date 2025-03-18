Русе
Елена-Габриэла одна из тех, кому удалось пробиться в основную сетку через квалификацию.
В отборе румынская теннисистка выиграла у шведки Мирьям Бьерклунд и японки Эны Сибахары.
Это был первый матч Русе после турнира в Дубае, на котором она уступила своей соотечественнице Жаклин Кристиан в первом раунде квалификации.
Лучшим результатом Русе в 2025-м пока что остается выход во второй круг Australian Open. После победы над Ириной Бегу она проиграла будущей чемпионке Мэдисон Киз (6:7, 6:2, 5:7).
Кудерметова
У Полины был спад после январского прорыва, но сейчас она снова в порядке.
В начале марта российская теннисистка прошла два раунда на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.
Кудерметова одержала уверенные победы над Клер Лю и Екатериной Александровой (7:5, 6:2), после чего проиграла британке Сонай Картал.
В начале сезона Полина сенсационно дошла до финала на «пятисотнике» в Брисбене. В решающем матче 21-летняя россиянка проиграла Арине Соболенко (6:4, 3:6, 2:6).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Русе в этом матче можно поставить за 2.11, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.72.
Прогноз: несмотря на то, что Полина неплохо играла на недавнем турнире в Индиан-Уэллс, все равно считаем, что в данном случае есть смысл выбрать ставку без учета исхода матча. Румынская теннисистка тоже умеет удивлять, достаточно вспомнить ее матч против Киз в Мельбурне.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.93.