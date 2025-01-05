Гауфф
Кори на этой неделе пока не проиграла ни одного матча и не отдала ни сета, несмотря на то, что у нее не было слабых соперниц.
В первом матче американка одержала победу над Лейлой Фернандес (6:3, 6:2).
После этого Гауфф выиграла у хорватки Донны Векич (6:4, 6:2) и китаянки Шуай Чжан (7:6, 6:2).
В полуфинальном матче третья ракетка мира спокойно переиграла чешку Каролину Мухову (6:4, 6:1).
В конце прошлого сезона 20-летняя Гауфф выиграла «тысячник» в Пекине и стала чемпионкой Итогового турнира.
Свентек
Ига на текущем турнире до сих пор не проиграла ни одного матча, и это, пожалуй, главная причина, почему сборная Польши дошла до финала.
В полуфинале Свентек одержала победу над Еленой Рыбакиной — 7:6, 6:4.
Матч, как и ожидалось, получился максимально интересным для зрителей. В первой партии Свентек не позволила сопернице подать на партию при счете 5:4.
Также стоит отметить, что польская теннисистка допустила минимальное количество ошибок во втором сете.
В остальных матчах на этой неделе Свентек выиграла у норвежки Малене Хельге, чешки Каролины Муховой и британки Кэти Бултер.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 2.49, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.56.
Прогноз: Ига ведет 11-2 в личных встречах с Коко, и это очень показательный момент. Однако также надо не забывать, что осенью американка уверенно разобралась с полькой на WTA Finals. Да, Свентек тогда была не в лучшей форме, но для Гауфф эта победа все равно имеет очень большое значение.
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Рискнем предположить, что в предстоящем матче у Свентек тоже будут большие проблемы. Гауфф, кажется, окончательно убедилась в том, что способна конкурировать с главными звездами тура.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.97.