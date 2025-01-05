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    Свентек снова проиграет Гауфф?

    Гауфф — Свентек. Ставка (к. 1.97) и прогноз на United Cup 5 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на Гауфф — Свентек
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    Ига Свентек
    Полька Ига Свентек сыграет против американки Кори Гауфф в финале командного турнира United Cup. Матч пройдет 5 января, начало — в 09:30 мск. Ставка и прогноз на матч Гауфф — Свентек, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Гауфф

    Кори на этой неделе пока не проиграла ни одного матча и не отдала ни сета, несмотря на то, что у нее не было слабых соперниц.

    В первом матче американка одержала победу над Лейлой Фернандес (6:3, 6:2).

    После этого Гауфф выиграла у хорватки Донны Векич (6:4, 6:2) и китаянки Шуай Чжан (7:6, 6:2).

    В полуфинальном матче третья ракетка мира спокойно переиграла чешку Каролину Мухову (6:4, 6:1).

    Прогнозы на теннис

    В конце прошлого сезона 20-летняя Гауфф выиграла «тысячник» в Пекине и стала чемпионкой Итогового турнира.

    Свентек

    Ига на текущем турнире до сих пор не проиграла ни одного матча, и это, пожалуй, главная причина, почему сборная Польши дошла до финала.

    В полуфинале Свентек одержала победу над Еленой Рыбакиной — 7:6, 6:4.

    Матч, как и ожидалось, получился максимально интересным для зрителей. В первой партии Свентек не позволила сопернице подать на партию при счете 5:4.

    Также стоит отметить, что польская теннисистка допустила минимальное количество ошибок во втором сете.

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    В остальных матчах на этой неделе Свентек выиграла у норвежки Малене Хельге, чешки Каролины Муховой и британки Кэти Бултер.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 2.49, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.56.

    Прогноз: Ига ведет 11-2 в личных встречах с Коко, и это очень показательный момент. Однако также надо не забывать, что осенью американка уверенно разобралась с полькой на WTA Finals. Да, Свентек тогда была не в лучшей форме, но для Гауфф эта победа все равно имеет очень большое значение.

    Рискнем предположить, что в предстоящем матче у Свентек тоже будут большие проблемы. Гауфф, кажется, окончательно убедилась в том, что способна конкурировать с главными звездами тура.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.97.

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    Гауфф — Свентек: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 05.01.2025. Прогнозы на теннис. Свентек снова проиграет Гауфф?
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