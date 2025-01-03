Болгарин Григор Димитров сыграет против австралийца Джордана Томпсона в четвертьфинале турнира в австралийском Брисбене. Матч пройдет 3 января, начало — в 07:30 мск. Ставка и прогноз на матч Томпсон — Димитров, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Томпсон

К успехам австралийского теннисиста, похоже, пора уже начинать привыкать. Джордан второй год подряд дошел в Брисбене до четвертьфинала.

В 2024-м он остановил на этой стадии Рафаэля Надаля.

Текущий турнир Томпсон начал с волевой победы над итальянцем Маттео Берреттини — 3:6, 6:3, 6:4.

Во втором круге представитель Зеленого континента выиграл у американца Алекса Микельсена — 7:5, 6:3.

Прогнозы на теннис

Новый сезон 30-летний Томпсон начал в статусе 26-й ракетки мира.

Димитров

Григор тем временем является действующим победителем турнира в Брисбене. На этой неделе он защищает титул и 250 очков.

Пока что болгарский теннисист не проиграл ни одного сета на текущем турнире.

В отличие от Томпсон, Димитров не проиграл ни сета в предыдущих раундах. В первом матче десятая ракетка мира выиграл у немца Янника Ханфманна (7:6, 6:3).

Во втором круге Димитров одержал победу над австралийцем Александром Вукичем — 6:2, 7:6.

Пожалуй, все-таки справедливо сказать, что пока у Димитрова не было опасных соперников.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Томпсона в этом матче можно поставить за 2.95, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.40.

Прогноз: в прошлом году именно Григор не пустил Джордана в финал домашнего турнира. В том матче болгарин обыграл австралийца со счетом 6:3, 7:5.

Есть подозрение, что Томпсон готов удивить Димитрова, поэтому здесь все-таки лучше обойтись без ставок на фаворита.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.