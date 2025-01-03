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    Димитров на этот раз проиграет Томпсону?

    Томпсон — Димитров. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Брисбене 3 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на Томпсон — Димитров
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    Григор Димитров
    Болгарин Григор Димитров сыграет против австралийца Джордана Томпсона в четвертьфинале турнира в австралийском Брисбене. Матч пройдет 3 января, начало — в 07:30 мск. Ставка и прогноз на матч Томпсон — Димитров, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Томпсон

    К успехам австралийского теннисиста, похоже, пора уже начинать привыкать. Джордан второй год подряд дошел в Брисбене до четвертьфинала.

    В 2024-м он остановил на этой стадии Рафаэля Надаля.

    Текущий турнир Томпсон начал с волевой победы над итальянцем Маттео Берреттини — 3:6, 6:3, 6:4.

    Во втором круге представитель Зеленого континента выиграл у американца Алекса Микельсена — 7:5, 6:3.

    Прогнозы на теннис

    Новый сезон 30-летний Томпсон начал в статусе 26-й ракетки мира.

    Димитров

    Григор тем временем является действующим победителем турнира в Брисбене. На этой неделе он защищает титул и 250 очков.

    Пока что болгарский теннисист не проиграл ни одного сета на текущем турнире.

    В отличие от Томпсон, Димитров не проиграл ни сета в предыдущих раундах. В первом матче десятая ракетка мира выиграл у немца Янника Ханфманна (7:6, 6:3).

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    Во втором круге Димитров одержал победу над австралийцем Александром Вукичем — 6:2, 7:6.

    Пожалуй, все-таки справедливо сказать, что пока у Димитрова не было опасных соперников.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Томпсона в этом матче можно поставить за 2.95, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.40.

    Прогноз: в прошлом году именно Григор не пустил Джордана в финал домашнего турнира. В том матче болгарин обыграл австралийца со счетом 6:3, 7:5.

    Есть подозрение, что Томпсон готов удивить Димитрова, поэтому здесь все-таки лучше обойтись без ставок на фаворита.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

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    Томпсон — Димитров: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 03.01.2025. Прогнозы на теннис. Димитров на этот раз проиграет Томпсону?
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