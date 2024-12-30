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    Сафиуллин снова проиграет Марожану?

    Сафиуллин — Марожан. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Гонконге 30 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на Сафиуллин — Марожан
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против венгра Фабиана Марожана в первом круге турнира в Гонконге. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 10:30 мск. Ставка и прогноз на матч Сафиуллин — Марожан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Сафиуллин

    Несмотря на все проблемы, Роману удалось завершить прошедший сезон в топ-100. Более того, под конец года он даже поднялся в рейтинге на 60-ю строчку.

    Первая половина 2024-го получилась для российского теннисиста просто ужасной в контексте результатов. После турнира в Брисбене и вплоть до Уимблдона он ни разу не выиграл на уровне ATP больше одного матча.

    Вскоре после олимпийского турнира, на котором он дошел до третьего круга, стало чуть полегче.

    В августе Сафиуллин выиграл титул на престижном «челленджере» в американском Кэри, а в октябре дошел до четвертого раунда на «тысячнике» в Шанхае.

    Прогнозы на теннис

    На «Мастерсе» в одном из крупнейших городов Китая Сафиуллин остановил Александра Бублика и Фрэнсиса Тиафо.

    Еще одним важным успехом для Романа стала победа на «челленджере» в Братиславе, благодаря которой он и поднялся в топ-60.

    Марожан

    Фабиан находится недалеко от Романа — новый сезон он начинает в статусе 58-й ракетки мира.

    Но здесь надо сразу отметить, что венгерский теннисист остался в топ-60 во многом благодаря неплохим результатам в первой половине года.

    В марте Марожан выиграл три матча на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс и дошел до четвертьфинала на «тысячнике» в Майами.

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    После этого его лучшими результатами были четвертьфинал в Умаге и Белграде, а также третий круг в Цинциннати.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.55, победу Марожана букмекеры предлагают за 2.45.

    Прогноз: летом Роман проиграл венгерскому теннисисту на траве в Галле — 5:7, 6:4, 1:6.

    Скорее всего, не менее напряженной будет и предстоящая встреча. В данном слуае нет уверенности, что россиянин возьмет реванш.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

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    Сафиуллин — Марожан: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 30.12.2024. Прогнозы на теннис. Сафиуллин снова проиграет Марожану?
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