Сафиуллин
Несмотря на все проблемы, Роману удалось завершить прошедший сезон в топ-100. Более того, под конец года он даже поднялся в рейтинге на 60-ю строчку.
Первая половина 2024-го получилась для российского теннисиста просто ужасной в контексте результатов. После турнира в Брисбене и вплоть до Уимблдона он ни разу не выиграл на уровне ATP больше одного матча.
Вскоре после олимпийского турнира, на котором он дошел до третьего круга, стало чуть полегче.
В августе Сафиуллин выиграл титул на престижном «челленджере» в американском Кэри, а в октябре дошел до четвертого раунда на «тысячнике» в Шанхае.
На «Мастерсе» в одном из крупнейших городов Китая Сафиуллин остановил Александра Бублика и Фрэнсиса Тиафо.
Еще одним важным успехом для Романа стала победа на «челленджере» в Братиславе, благодаря которой он и поднялся в топ-60.
Марожан
Фабиан находится недалеко от Романа — новый сезон он начинает в статусе 58-й ракетки мира.
Но здесь надо сразу отметить, что венгерский теннисист остался в топ-60 во многом благодаря неплохим результатам в первой половине года.
В марте Марожан выиграл три матча на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс и дошел до четвертьфинала на «тысячнике» в Майами.
После этого его лучшими результатами были четвертьфинал в Умаге и Белграде, а также третий круг в Цинциннати.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.55, победу Марожана букмекеры предлагают за 2.45.
Прогноз: летом Роман проиграл венгерскому теннисисту на траве в Галле — 5:7, 6:4, 1:6.
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Скорее всего, не менее напряженной будет и предстоящая встреча. В данном слуае нет уверенности, что россиянин возьмет реванш.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.