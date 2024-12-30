Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против венгра Фабиана Марожана в первом круге турнира в Гонконге. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 10:30 мск. Ставка и прогноз на матч Сафиуллин — Марожан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Сафиуллин

Несмотря на все проблемы, Роману удалось завершить прошедший сезон в топ-100. Более того, под конец года он даже поднялся в рейтинге на 60-ю строчку.

Первая половина 2024-го получилась для российского теннисиста просто ужасной в контексте результатов. После турнира в Брисбене и вплоть до Уимблдона он ни разу не выиграл на уровне ATP больше одного матча.

Вскоре после олимпийского турнира, на котором он дошел до третьего круга, стало чуть полегче.

В августе Сафиуллин выиграл титул на престижном «челленджере» в американском Кэри, а в октябре дошел до четвертого раунда на «тысячнике» в Шанхае.

Прогнозы на теннис

На «Мастерсе» в одном из крупнейших городов Китая Сафиуллин остановил Александра Бублика и Фрэнсиса Тиафо.

Еще одним важным успехом для Романа стала победа на «челленджере» в Братиславе, благодаря которой он и поднялся в топ-60.

Марожан

Фабиан находится недалеко от Романа — новый сезон он начинает в статусе 58-й ракетки мира.

Но здесь надо сразу отметить, что венгерский теннисист остался в топ-60 во многом благодаря неплохим результатам в первой половине года.

В марте Марожан выиграл три матча на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс и дошел до четвертьфинала на «тысячнике» в Майами.

После этого его лучшими результатами были четвертьфинал в Умаге и Белграде, а также третий круг в Цинциннати.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.55, победу Марожана букмекеры предлагают за 2.45.

Прогноз: летом Роман проиграл венгерскому теннисисту на траве в Галле — 5:7, 6:4, 1:6.

Скорее всего, не менее напряженной будет и предстоящая встреча. В данном слуае нет уверенности, что россиянин возьмет реванш.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.