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    Берреттини и Томпсон дойдут до решающего тай-брейка?

    Томпсон — Берреттини. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Брисбене 30 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на Томпсон — Берреттини
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    Маттео Берреттини
    Итальянец Маттео Берреттини сыграет против австралийца Джордана Томпсона в первом круге турнира в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 30 декабря, начало — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч Томпсон — Берреттини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Брисбен. Мужчины 30 Декабря 2024 года

    Джордан Томпсон

  • Австралия
    •  Джордан Томпсон 04:00 Маттео Берреттини

    Маттео Берреттини

  • Италия
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    Томпсон

    Прошедший сезон стал пока что лучшим в карьере австралийского теннисиста, взлетевшего в рейтинге на 26-е место.

    В 2024-м главным достижением Томпсона стала победа в мексиканском Лос-Кабосе. В финале он выиграл у Каспера Рууда, а в полуфинале — у Саши Зверева.

    В июне Томпсон дошел до полуфинала на престижном травяном турнире в Лондоне. Здесь представитель Зеленого континента остановил Хольгера Руне и Тейлора Фрица.

    Во время американской серии летних турниров Томпсон добрался до финала в Атланте, выиграл два матча в Вашингтоне и на «Мастерсе» в Цинциннати, а также дошел до четвертого круга на US Open.

    Прогнозы на теннис

    Ну а уже в самом конце сезона US Open Томпсон дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Париже. В столице Франции он снова выиграл у Рууда.

    Берреттини

    Маттео в уходящем году провел не так много турниров, но при этом все равно смог вернуться в топ-50. Сейчас он занимает в рейтинге 34-е место.

    В 2024-м Берреттини выиграл сразу три грунтовых турнира — в Марракеше, Гштаде и Кицбюэле. При этом на втором и третьем он не отдал ни сета.

    На харде главным успехом итальянского теннисиста стал выход в финал престижного «челленджера» в Финиксе.

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    Также стоит отметить, что в июне Берреттини дошел до финала на траве в Штутгарте.

    Осенью бывшая шестая ракетка мира прошел дальше второго раунда только на турнире в Вене. В австрийской столице он выиграл у Мартона Фучовича и Фрэнсиса Тиафо, после чего уступил Карену Хачанову.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Томпсона в этом матче можно поставить за 2.36, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.59.

    Прогноз: скорее всего, итальянец и австралиец проведут больше 20 геймов. При этом им наверняка понадобится и третий сет, и хотя бы один тай-брейк. Если Маттео в порядке, матч точно получится затяжным.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.

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    Томпсон — Берреттини: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 30.12.2024. Прогнозы на теннис. Берреттини и Томпсон дойдут до решающего тай-брейка?
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