Джордан Томпсон
Маттео Берреттини
Томпсон
Прошедший сезон стал пока что лучшим в карьере австралийского теннисиста, взлетевшего в рейтинге на 26-е место.
В 2024-м главным достижением Томпсона стала победа в мексиканском Лос-Кабосе. В финале он выиграл у Каспера Рууда, а в полуфинале — у Саши Зверева.
В июне Томпсон дошел до полуфинала на престижном травяном турнире в Лондоне. Здесь представитель Зеленого континента остановил Хольгера Руне и Тейлора Фрица.
Во время американской серии летних турниров Томпсон добрался до финала в Атланте, выиграл два матча в Вашингтоне и на «Мастерсе» в Цинциннати, а также дошел до четвертого круга на US Open.
Ну а уже в самом конце сезона US Open Томпсон дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Париже. В столице Франции он снова выиграл у Рууда.
Берреттини
Маттео в уходящем году провел не так много турниров, но при этом все равно смог вернуться в топ-50. Сейчас он занимает в рейтинге 34-е место.
В 2024-м Берреттини выиграл сразу три грунтовых турнира — в Марракеше, Гштаде и Кицбюэле. При этом на втором и третьем он не отдал ни сета.
На харде главным успехом итальянского теннисиста стал выход в финал престижного «челленджера» в Финиксе.
Также стоит отметить, что в июне Берреттини дошел до финала на траве в Штутгарте.
Осенью бывшая шестая ракетка мира прошел дальше второго раунда только на турнире в Вене. В австрийской столице он выиграл у Мартона Фучовича и Фрэнсиса Тиафо, после чего уступил Карену Хачанову.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Томпсона в этом матче можно поставить за 2.36, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.59.
Прогноз: скорее всего, итальянец и австралиец проведут больше 20 геймов. При этом им наверняка понадобится и третий сет, и хотя бы один тай-брейк. Если Маттео в порядке, матч точно получится затяжным.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.