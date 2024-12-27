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    Чжану снова хватит двух сетов для победы над Монтейро?

    Чжан — Монтейро. Ставка (к. 1.93) и прогноз на United Cup 27 декабря 2024 года

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    Чжичжэнь Чжан
    Китаец Чжичжэнь Чжан сыграет против бразильца Тиаго Монтейро в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Чжан — Монтейро, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Чжан

    Чжичжэнь завершил год в топ-50, поэтому можно сказать, что прошедший сезон получился для него успешным.

    Примечательно, что китайский теннисист демонстрировал неплохие результаты на всех покрытиях.

    В мая Чжан дошел до четвертьфинала на грунтовом «тысячнике» в Риме, а в июне остановился в шаге от финала на престижном травяном турнире в Галле (во втором круге выиграл у Даниила Медведева).

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом 28-летнего Чжана на харде стал выход в финал домашнего турнира в Ханчжоу. В решающем матче он проиграл хорвату Марину Чиличу со счетом 6:7, 6:7.

    Монтейро

    Бразилец в этом году тоже успел удивить, но ему при этом так и не удалось закрепиться в топ-100 — сейчас он занимает в рейтинге 109-е место.

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    • Одним из главных успехов Монтейро в прошедшем сезоне стал выход в четвертый круг грунтового «Мастерса» в Риме.

    Также стоит отметить, что южноамериканец выиграл два матча на «тысячнике» в Мадриде. Во втором раунде он сенсационно остановил грека Стефаноса Циципаса.

    Но после этого у Монтейро начался спад, продолжавшийся до конца сезона.

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    Единственным исключением стал турнир в шведском Бостаде, на котором он дошел до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Чжана в этом матче можно поставить за 1.38, победу Монтейро букмекеры предлагают за 3.04.

    Прогноз: весной китаец переиграл бразильца на грунте в Риме — 7:6, 6:3. Скорее всего, в предстоящем матче они тоже проведут больше 20 геймов. При этом не факт, что Чжан подтвердит статус фаворита.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.93.

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    Чжан — Монтейро: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 27.12.2024. Прогнозы на теннис. Чжану снова хватит двух сетов для победы над Монтейро?
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