Китаец Чжичжэнь Чжан сыграет против бразильца Тиаго Монтейро в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Чжан — Монтейро, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Чжан

Чжичжэнь завершил год в топ-50, поэтому можно сказать, что прошедший сезон получился для него успешным.

Примечательно, что китайский теннисист демонстрировал неплохие результаты на всех покрытиях.

В мая Чжан дошел до четвертьфинала на грунтовом «тысячнике» в Риме, а в июне остановился в шаге от финала на престижном травяном турнире в Галле (во втором круге выиграл у Даниила Медведева).

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом 28-летнего Чжана на харде стал выход в финал домашнего турнира в Ханчжоу. В решающем матче он проиграл хорвату Марину Чиличу со счетом 6:7, 6:7.

Монтейро

Бразилец в этом году тоже успел удивить, но ему при этом так и не удалось закрепиться в топ-100 — сейчас он занимает в рейтинге 109-е место.

Одним из главных успехов Монтейро в прошедшем сезоне стал выход в четвертый круг грунтового «Мастерса» в Риме.

Также стоит отметить, что южноамериканец выиграл два матча на «тысячнике» в Мадриде. Во втором раунде он сенсационно остановил грека Стефаноса Циципаса.

Но после этого у Монтейро начался спад, продолжавшийся до конца сезона.

Единственным исключением стал турнир в шведском Бостаде, на котором он дошел до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чжана в этом матче можно поставить за 1.38, победу Монтейро букмекеры предлагают за 3.04.

Прогноз: весной китаец переиграл бразильца на грунте в Риме — 7:6, 6:3. Скорее всего, в предстоящем матче они тоже проведут больше 20 геймов. При этом не факт, что Чжан подтвердит статус фаворита.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.93.