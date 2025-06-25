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    Панама — Ямайка. Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 25 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Панама — Ямайка
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    25 июня в 3-м туре группового этапа Золотого Кубка КОНКАКАФ по футболу сыграют Панама и Ямайка. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Панама — Ямайка, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Панама

    Турнирное положение: Панамцы пока идут без потерь. Ныне команда пребывает на 1 позиции в турнирной таблице.

    При этом Панама в двух стартовых турах набрала 6 очков. Причем в них команда забила 6 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Панамцы минимально переиграли Гватемалу.

    При этом чуть ранее Панама разгромила Гваделупу (5:2). Плюс поединок с Никарагуа завершился уверенной победой (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Панама добыла 4 победы. При этом игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Панамцы на данном этапе выглядят весьма привлекательно. Да и в плане реализации у команды полный ажур.

    При всем при этом Панама традиционно успешно противостоит ямайцам. Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при 2 поражениях.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Панамцы явно сильнее соперника, к тому же способны еще прибавить в плане реализации.

    Ямайка

    Турнирное положение: Ямайцы достаточно ершисты. Вот только на данный момент команда находится на 2 месте в группе.

    Причем Ямайка пока набрала всего три зачетных балла. А вот пропустила команда всего 2 мяча в собственные ворота.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Ямайцы переиграли Гваделупу (2:1).

    До того команда минимально уступили Гватемале. А еще чуть раньше она одолела тех же гватемальцев (3:0).

    Вообще же, Ямайка в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. Забила в них команда 8 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Ямайцы крайне нестабильны. Команда в среднем забивает всего один гол за матч.

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    При этом Ямайка уже больше трёх лет не проигрывает панамцам. Да и в созидательном плане у команды отнюдь не все позитивно.

    Команда явно не собирается действовать на удержание нужной ничьей. Ямайцы не боятся никого, да и в кадровом плане смотрятся симпатично.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Ямайцы намерены преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Ямайка уже больше трёх лет не проигрывает Панаме

    • Панамцы победили в 4 своих последних поединках

    • Панама в среднем забивает 3 мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Панама — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.37, а победа оппонента — в скромные 3.12.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.06 и 1.78.

    Прогноз: Панамцы сильны в плане реализации, и явно намерены финишировать на первом месте в группе.

    Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, да и ямайцы испытывают заметные сложности в созидательном плане.

    Ставка: Победа Панамы за 2.33.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.06

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Панама — Ямайка?

    Матч Панама — Ямайка состоится 25 июня 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Панама — Ямайка?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Панама — Ямайка?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.33.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Панама — Ямайка?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Панама — Ямайка?

    Коэффициенты букмекеров: Панама — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.37, а победа оппонента — в скромные 3.12.

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