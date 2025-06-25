Панама — Ямайка. Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 25 июня 2025 года

25 июня в 3-м туре группового этапа Золотого Кубка КОНКАКАФ по футболу сыграют Панама и Ямайка. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Панама — Ямайка, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Панама

Турнирное положение: Панамцы пока идут без потерь. Ныне команда пребывает на 1 позиции в турнирной таблице.

При этом Панама в двух стартовых турах набрала 6 очков. Причем в них команда забила 6 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Панамцы минимально переиграли Гватемалу.

При этом чуть ранее Панама разгромила Гваделупу (5:2). Плюс поединок с Никарагуа завершился уверенной победой (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Панама добыла 4 победы. При этом игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Панамцы на данном этапе выглядят весьма привлекательно. Да и в плане реализации у команды полный ажур.

При всем при этом Панама традиционно успешно противостоит ямайцам. Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при 2 поражениях.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Панамцы явно сильнее соперника, к тому же способны еще прибавить в плане реализации.

Ямайка

Турнирное положение: Ямайцы достаточно ершисты. Вот только на данный момент команда находится на 2 месте в группе.

Причем Ямайка пока набрала всего три зачетных балла. А вот пропустила команда всего 2 мяча в собственные ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Ямайцы переиграли Гваделупу (2:1).

До того команда минимально уступили Гватемале. А еще чуть раньше она одолела тех же гватемальцев (3:0).

Вообще же, Ямайка в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. Забила в них команда 8 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ямайцы крайне нестабильны. Команда в среднем забивает всего один гол за матч.

При этом Ямайка уже больше трёх лет не проигрывает панамцам. Да и в созидательном плане у команды отнюдь не все позитивно.

Команда явно не собирается действовать на удержание нужной ничьей. Ямайцы не боятся никого, да и в кадровом плане смотрятся симпатично.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Ямайцы намерены преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Ямайка уже больше трёх лет не проигрывает Панаме

Панамцы победили в 4 своих последних поединках

Панама в среднем забивает 3 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Панама — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.37, а победа оппонента — в скромные 3.12.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.06 и 1.78.

Прогноз: Панамцы сильны в плане реализации, и явно намерены финишировать на первом месте в группе.

Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, да и ямайцы испытывают заметные сложности в созидательном плане.

Ставка: Победа Панамы за 2.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.06