Панама — Ямайка. Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 25 июня 2025 года

Панама
Турнирное положение: Панамцы пока идут без потерь. Ныне команда пребывает на 1 позиции в турнирной таблице.
При этом Панама в двух стартовых турах набрала 6 очков. Причем в них команда забила 6 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Панамцы минимально переиграли Гватемалу.
При этом чуть ранее Панама разгромила Гваделупу (5:2). Плюс поединок с Никарагуа завершился уверенной победой (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Панама добыла 4 победы. При этом игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Панамцы на данном этапе выглядят весьма привлекательно. Да и в плане реализации у команды полный ажур.
При всем при этом Панама традиционно успешно противостоит ямайцам. Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при 2 поражениях.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Панамцы явно сильнее соперника, к тому же способны еще прибавить в плане реализации.
Ямайка
Турнирное положение: Ямайцы достаточно ершисты. Вот только на данный момент команда находится на 2 месте в группе.
Причем Ямайка пока набрала всего три зачетных балла. А вот пропустила команда всего 2 мяча в собственные ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Ямайцы переиграли Гваделупу (2:1).
До того команда минимально уступили Гватемале. А еще чуть раньше она одолела тех же гватемальцев (3:0).
Вообще же, Ямайка в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. Забила в них команда 8 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ямайцы крайне нестабильны. Команда в среднем забивает всего один гол за матч.
При этом Ямайка уже больше трёх лет не проигрывает панамцам. Да и в созидательном плане у команды отнюдь не все позитивно.
Команда явно не собирается действовать на удержание нужной ничьей. Ямайцы не боятся никого, да и в кадровом плане смотрятся симпатично.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Ямайцы намерены преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- Ямайка уже больше трёх лет не проигрывает Панаме
- Панамцы победили в 4 своих последних поединках
- Панама в среднем забивает 3 мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Панама — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.37, а победа оппонента — в скромные 3.12.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.06 и 1.78.
- 2.01Бенфика — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.95Окленд Сити — Бока Хуниорс: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Панамцы сильны в плане реализации, и явно намерены финишировать на первом месте в группе.
Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, да и ямайцы испытывают заметные сложности в созидательном плане.
Ставка: Победа Панамы за 2.33.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.06