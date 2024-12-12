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    Монне — Ястремская. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Лиможе 12 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на Монне — Ястремская
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    Даяна Ястремская
    Украинка Даяна Ястремская сыграет против француженки Кароль Монне во втором круге турнира WTA 125 в Лиможе (Франция). Матч пройдет 12 декабря, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Монне — Ястремская, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Монне

    Кароль в первом раунде одержала победу над талантливой немкой Эллой Зайдель — 6:4, 6:4.

    Этот результат можно даже назвать мини-сенсацией. Француженка добилась успеха, прежде всего, благодаря неплохой игре на своей подачей — в этом матче она позволила сопернице реализовать лишь один брейк-пойнт.

    На прошлой неделе Монне прошла один раунд в Анже — после неожиданной победы над Нурией Парризас-Диас уступила чешке Доминике Салковой.

    Прогнозы на теннис

    Также добавим, что в этом году 23-летняя Монне еще ни разу не выигрывала больше одного матча на уровне WTA 125.

    Ястремская

    Даяна в первом раунде выиграла у россиянка Алины Чараевой — 6:4, 6:4.

    Благодаря этой победе украинская теннисистка прервала неприятную серию поражений.

    После победы над Лаурой Пигосси на Олимпиаде в Париже Ястремская проиграла семь матчей подряд.

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    В это сложно поверить, но больше одного матча в этом сезоне Ястремская выигрывала только на турнирах «Большого шлема» — на Australian Open, Ролан Гаррос и на Уимблдоне. При этом в Мельбурне она дошла до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Монне в этом матче можно поставить за 3.64, победу Ястремской букмекеры предлагают за 1.25.

    Прогноз: считаем, что здесь все не так однозначно, учитывая постоянные спады украинской теннисистки. Француженка вполне способна навязать борьбу полуфиналистке Australian Open-2024.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.96.

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    Монне — Ястремская: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 12.12.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Ястремская выйти в четвертьфинал в Лиможе?
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