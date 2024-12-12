Украинка Даяна Ястремская сыграет против француженки Кароль Монне во втором круге турнира WTA 125 в Лиможе (Франция). Матч пройдет 12 декабря, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Монне — Ястремская, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Монне

Кароль в первом раунде одержала победу над талантливой немкой Эллой Зайдель — 6:4, 6:4.

Этот результат можно даже назвать мини-сенсацией. Француженка добилась успеха, прежде всего, благодаря неплохой игре на своей подачей — в этом матче она позволила сопернице реализовать лишь один брейк-пойнт.

На прошлой неделе Монне прошла один раунд в Анже — после неожиданной победы над Нурией Парризас-Диас уступила чешке Доминике Салковой.

Прогнозы на теннис

Также добавим, что в этом году 23-летняя Монне еще ни разу не выигрывала больше одного матча на уровне WTA 125.

Ястремская

Даяна в первом раунде выиграла у россиянка Алины Чараевой — 6:4, 6:4.

Благодаря этой победе украинская теннисистка прервала неприятную серию поражений.

После победы над Лаурой Пигосси на Олимпиаде в Париже Ястремская проиграла семь матчей подряд.

В это сложно поверить, но больше одного матча в этом сезоне Ястремская выигрывала только на турнирах «Большого шлема» — на Australian Open, Ролан Гаррос и на Уимблдоне. При этом в Мельбурне она дошла до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Монне в этом матче можно поставить за 3.64, победу Ястремской букмекеры предлагают за 1.25.

Прогноз: считаем, что здесь все не так однозначно, учитывая постоянные спады украинской теннисистки. Француженка вполне способна навязать борьбу полуфиналистке Australian Open-2024.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.96.